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384 л, Холодильник LG DoorCooling⁺ с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор

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384 л, Холодильник LG DoorCooling⁺ с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор

GC-B509SLCL

384 л, Холодильник LG DoorCooling⁺ с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор

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Door Cooling⁺™

Door Cooling⁺™

Умный (Smart)

Умный (Smart)
Инверторный компрессор

10 лет гарантии на Смарт Инверторный компрессор

10 лет гарантии на Смарт Инверторный компрессор

Cистема Total No Frost

Cистема Total No Frost

Экономия электроэнергии

Экономия электроэнергии

Низкий уровень шума

Низкий уровень шума

Многопоточное охлаждение Multi Air Flow

Многопоточное охлаждение Multi Air Flow

Fresh Balancer

Fresh Balancer

Fresh Converter

Fresh Converter


Быстрое и равномерное охлаждение

Панель холодного воздуха в верхней части холодильника обеспечивает на 32* более быстрое и равномерное охлаждение, чтобы ваши продукты сохранялись свежими еще дольше.

*На основе UL (Underwriters Laboratories «Андеррайтерс Лабораторис») теста № 4788696859-c от 26.12.2018 (Корея, 170 Сонгсанпэчонг-ро, Сонгсан-гу, Чанвон-ши, Генгсангнам-до 642-711) по сравнению времени, затраченного на охлаждение с 24,8°С до 8°С в моделях LG GBB60NSZHE (без технологии Дор Кулинг ) и GBB72NSDFN (c технологией Дор Кулинг). Охлаждение происходит быстрее у модели GBB72NSDFN на 32,6%.

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Оптимальный уровень влажности

При помощи простого регулятора FRESHBalancer™* поддерживает оптимальную влажность для ваших овощей и фруктов.

*ФрешБэлансэр

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Оптимальная температура

Различные продукты требуют различных температурных режимов хранения.
С помощью FRESHConverter™* можно выбрать один из трех температурных режимов
(-2℃: Мясо/ 0℃: Рыба / 3℃: Овощи).

*ФрешКонвертэр

Максимальный комфорт для вашей кухни
Удобное хранение

Максимальный комфорт для вашей кухни

Полка для вина и складная полка в два сложения позволяют легко группировать продукты по типу для удобной организации продуктов внутри холодильника.


Простое и удобное хранение

Усовершенствованная складная полка теперь имеет два этапа сложения, что позволяет хранить крупные и габаритные продукты или блюда.

Увеличенная винная полка


Увеличенная винная полка

Если вы истинный ценитель вина, то удобная винная полка – то, что вам нужно. Теперь она позволяет хранить до 5 бутылок.

Тихая работа

Уровень шума в новых холодильниках LG DoorCooling 36 дБ, что на 25% ниже,
чем в предыдущих моделях. Тихая и надежная работа, чтобы ничего не нарушало вашего спокойствия дома.


Нулевой зазор

С нулевым зазором холодильник LG можно ставить вплотную к стене и открывать дверь на 90°. Благодаря этому ящики выдвигаются беспрепятственно.

Total No Frost*1

Total No Frost*

Холодильники с технологией LG Total No Frost больше не требуют разморозки морозильной камеры, благодаря принудительному обдуву холодным воздухом.

*ФрешКонвертэр

Умный контроль холодильника1
ThinQ™

Умный контроль холодильника

Со смартфоном и приложением LG ThinQ™ вы можете удаленно регулировать настройки температуры, чтобы всегда быть готовым к шумной вечеринке.

*СмартСинк *Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.

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Свежие продукты без компромиссов! В холодильнике LG DoorCooling
C0oNa--GrsA
В яркое лето - в отличной форме. Со свежими продуктами от LG DoorCooling
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C0oNa--GrsA

*Модель на видео может отличаться по характеристикам и внешнему виду от представленной на странице.

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

ОБЪЁМ (Л)
384
Размеры (Ш х В х Г), мм
595 x 2030 x 682
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
DoorCooling⁺
ОСОБЕННОСТИ
Smart инверторный компрессор, Нулевой зазор, Total No Frost, Увеличенный объем, Fresh Balancer, Fresh Converter, Складная полка в 2 сложения

Все характеристики

ОБЪЕМ(Л)

Брутто - Общий

419

Брутто - Морозильная камера

127

Брутто - Холодильная камера

292

Нетто - Общий

384

Нетто - Морозильная камера

107

Нетто - Холодильная камера

277

ВЕС(КГ)

Без упаковки / В упаковке

72/80

ГАБАРИТЫ(ММ)

Высота

2030

Глубина - Глубина без учета двери

615

Глубина - Включая дверь и ручку

682

Ширина

595

Ширина x Высота x Глубина - Без упаковки

595x2030x682

В упаковке

651x2135x764

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей - Внутренний LED

Температурный контроль - Цифровые датчики (датчик RT)

Температурный контроль - Быстрая заморозка

Температурный контроль - Звуковой сигнал двери

Температурный контроль - Экспресс заморозка (Express Freeze)

Функции температуры - DoorCooling⁺

Функции температуры - Экспресс охлаждение (Express Cool)

Система охлаждения

No Frost

Уровень шума (Дб)

36

Класс энергоэффективности

A+

Потребление энергии, кВт*ч/год

325

Поддержание температуры, ч

16

Мощность замораживания, кг/сутки

12

Хладогент

R600a

Умный (Смарт) Инверторный компрессор

Звездный рейтинг

****

Климатический класс

T

Цвет

Темный Графит

Ручка - Материал

Пластиковый

Ручка - Размер

Удлиненный

Ручка - Тип

Карман

Умная диагностика (Smart Diagnosis)

Bio Shield (уплотнитель)

Перенавешивание двери

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Освещение

Верхний LED

Multi-Air Flow

Полка - Закаленное стекло

● (4EA)

Дверные корзины - Прозрачные

●(4)

Дверные корзины - Хранение бутылок (2л)

Зона 0 свежести (Fresh 0 Zone)

Крышка ящика для овощей - Закаленное стекло

●(1)

Ящик для овощей - Раздельный

●(1)

Ящик для овощей - Фрукты & Овощи

Лоток для яиц

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Multi-Air Flow

Льдогенератор - Обычный лоток для льда

Полки - Закаленное стекло

●(2)

Ящики - Прозрачные

●(3)

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GC-B509SLCL

384 л, Холодильник LG DoorCooling⁺ с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор

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