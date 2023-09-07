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Объем 451л | DoorCooling+ | Серебристый | Fresh Balancer, Складная полка, Wi-Fi
Объем 451л | DoorCooling+ | Серебристый | Fresh Balancer, Складная полка, Wi-Fi
*На основе UL (Underwriters Laboratories «Андеррайтерс Лабораторис») теста № 4788696859-c от 26.12.2018 (Корея, 170 Сонгсанпэчонг-ро, Сонгсан-гу, Чанвон-ши, Генгсангнам-до 642-711) по сравнению времени, затраченного на охлаждение с 24,8°С до 8°С в моделях LG GBB60NSZHE (без технологии Дор Кулинг ) и GBB72NSDFN (c технологией Дор Кулинг). Охлаждение происходит быстрее у модели GBB72NSDFN на 32,6%.
*1 год гарантии на холодильник
*10 лет гарантии на инверторный компрессор (работа и выезд оплачивается потребителем)
* Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.
НОВЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ DOORCOOLING
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
-
Тип холодильника
-
Холодильник с нижней морозильной камерой
-
Система охлаждения
-
No Frost
-
Тип компрессора
-
Умный Инверторный
-
Материал отделки двери
-
PCM
-
Материал отделки корпуса
-
Flat
-
Цвет
-
Черный матовый
-
Тип ручки
-
Скрытая, сбоку
-
Легкое открывание
-
●
-
Дисплей
-
Кнопочный, LED
-
Расположение дисплея
-
Внешний
-
Сигнал открытой двери
-
●
-
Класс энергоэффективности
-
A++
-
Потребление энергии (кВт × ч/год)
-
267
-
Уровень шума (дБА)
-
41
-
Хладагент
-
R600a
-
Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow
-
●
-
Экспресс-заморозка
-
●
-
Экспресс-охлаждение
-
●
-
Климатический класс
-
SN-ST
-
Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis
-
●
-
Управление через Wi-Fi
-
●
-
Возможность управления через приложение LG ThinQ
-
●
-
Мощность замораживания (кг/сут)
-
12
-
Технология DoorCоoling+
-
●
-
Антибактериальный дверной уплотнитель Bio Shield
-
●
-
Объем брутто (л)/Общий
-
500
-
Объем брутто (л)/Морозильная камера
-
155
-
Объем брутто (л)/Холодильная камера
-
345
-
Объем нетто (л)/Общий
-
451
-
Объем нетто (л)/Морозильная камера
-
122
-
Объем нетто (л)/Холодильная камера
-
329
-
Прозрачный ящик
-
3
-
Тип подсветки
-
LED
-
Полки
-
3
-
Складная полка
-
1
-
Дверные корзины
-
6
-
Лоток для яиц
-
1 × 10 яиц
-
Зона свежести FRESHBalancer
-
●
-
Деодорайзер
-
●
-
Вес (кг)/В упаковке
-
86/95
-
Без упаковки (Ш × В × Г, мм)
-
700 × 1850 × 700
-
В упаковке (Ш × В × Г, мм)
-
747 × 1934 × 772
-
Гарантия
-
12 месяцев
-
Расширенная гарантия на компрессор
-
10 лет
-
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GC-B569PMCM
Объем 451л | DoorCooling+ | Серебристый | Fresh Balancer, Складная полка, Wi-Fi