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451 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Инверторный Линейный компрессор

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451 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Инверторный Линейный компрессор

GC-B569PMCZ

451 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Инверторный Линейный компрессор

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DoorCooling⁺

Линейный Инверторный компрессор

10 лет гарантии на Инверторный Линейный компрессор

Cистема Total No Frost

Экономия электроэнергии

Низкий уровень шума

Складная полка

Зона свежести FreshBalancer

DoorCooling ™

Быстрое и равномерное охлаждение

Панель холодного воздуха в верхней части холодильника обеспечивает на 32%* более быстрое и равномерное охлаждение, чтобы ваши продукты сохранялись свежими еще дольше.

*На основе UL (Underwriters Laboratories «Андеррайтерс Лабораторис») теста № 4788696859-c от 26.12.2018 (Корея, 170 Сонгсанпэчонг-ро, Сонгсан-гу, Чанвон-ши, Генгсангнам-до 642-711) по сравнению времени, затраченного на охлаждение с 24,8°С до 8°С в моделях LG GBB60NSZHE (без технологии Дор Кулинг ) и GBB72NSDFN (c технологией Дор Кулинг). Охлаждение происходит быстрее у модели GBB72NSDFN на 32,6%.

Технология LINEARCooling™

Сохраняйте еду свежей еще дольше

Инверторный Линейный компрессор LG помогает дольше сохранять внешний вид и свежий вкус продуктов за счет минимизации температурных колебаний.

LG DoorCooling Технология LINEARCooling™

LG DoorCooling Охлаждение 24 часа

Охлаждение 24 часа

*На основе UL (Underwriters Laboratories «Андеррайтерс Лабораторис») теста № 4788696859-a от 26.12.2018 (Корея, 170 Сонгсанпэчонг-ро, Сонгсан-гу, Чанвон-ши, Генгсангнам-до 642-711) с применением методики LG по измерению температурных колебаний в моделях LG GBB72NSDFN (+-0,5°C), и LG GBB60NSZHE (+-1°C). Результаты могут варьироваться.

LG FreshBalancer

Оптимальный уровень влажности

При помощи простого регулятора FRESHBalancer™* поддерживает оптимальную влажность для ваших овощей и фруктов.

*ФрешБэлансэр.

LG 10 лет гарантии на Линейный Компрессор
Инверторный Линейный компрессор

10 лет гарантии на Линейный Компрессор

Инверторный Линейный компрессор LG издает меньше шума, чем обычный, благодаря передовой технологии LG. Он также экономит больше энергии и обеспечивает более высокую надежность и долговечность, что подтверждено 10-летней гарантией на компрессор.

*1 год гарантии на холодильник
*10 лет гарантии на инверторный компрессор (работа и выезд оплачивается потребителем).

LG DoorCooling Удобное хранение

Комфорт на вашей кухне

Этот удобный современный холодильник оснащен складной полкой для хранения высоких бутылок, а также закрытой морозильной зоной, что снижает необходимость замораживания и размораживания определенных продуктов.
Total No Frost*

Total No Frost*

Холодильники с технологией LG Total No Frost больше не требуют разморозки морозильной камеры, благодаря принудительному обдуву холодным воздухом.

*Тотал Ноу Фрост.

LG Складная полка в два сложения

Простое и удобное хранение

Усовершенствованная складная полка теперь имеет два этапа сложения, что позволяет хранить крупные и габаритные продукты или блюда.
LG GC-B569PECZ
Большая морозильная зона

Сокращает время размораживания

Закрытые отсеки морозильной камеры остаются холоднее, чем основное пространство холодильника. Это помогает избежать лишней заморозки и разморозки некоторых продуктов.
LG GC-B569PMCZ Умный контроль холодильника

Умный контроль холодильника

Со смартфоном и приложением LG ThinQ™ вы можете удаленно регулировать настройки температуры, чтобы всегда быть готовым к шумной вечеринке.

*СмартСинк. *Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.

LG GC-B569PMCZ

Элегантность и компактность

Новый холодильник с нижней морозильной камерой – воплощение функциональности и стиля в элегантном корпусе. Минималистский дизайн максимизирует элегантность и удобство.

НОВЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ DOORCOOLING+

Непревзойдённое удобство
LG DoorCooling Непревзойдённое удобство
LG DoorCooling Экономное расходование электроэнергии
LG DoorCooling Непревзойдённое удобство
LG DoorCooling Экономное расходование электроэнергии

*Модель на видео может отличаться по характеристикам и внешнему виду от представленной на странице.

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

GC-B569PMCZ.APZQCIS
ОБЪЁМ (Л)
451
Размеры (Ш х В х Г), мм
700 × 1850 × 700
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
DoorCоoling+
ОСОБЕННОСТИ
LG ThinQ, Wi-Fi, многопоточное охлаждение Multi Air Flow, Smart Diagnosis

Характеристики

Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

700 x 1850 x 700

Экономия энергии (кВт/год)

292

Тип компрессора

Линейный Инверторный

Все характеристики

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

ThinQ (Wi-Fi)

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

A++

Тип продукта

Холодильник с нижней морозильной камерой

ОТСЕК ХОЛОДИЛЬНИКА

Прозрачная_корзина в двери

3

Освещение холодильника

LED

Овощной ящик

2

Fresh 0 Zone

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Масса упаковки (кг)

89

Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

700 x 1850 x 700

Масса продукта (кг)

80

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Материал двери

VCM

Тип рукоятки

Скрытая, сбоку

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Тип компрессора

Линейный Инверторный

Экономия энергии (кВт/год)

292

ОБЪЕМ

Общий объем морозильной камеры (л)

122

Общий объем холодильной камеры (л)

329

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Быстрая заморозка

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GC-B569PMCZ

451 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Инверторный Линейный компрессор

Найти онлайн