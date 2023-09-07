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Улучшенный комфорт для глаз
Забота о глазах
Ощущение погружения
21,5-дюймовый дисплей Full HD: яркие и точные цвета.
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**Значение рассчитано по итогам внутреннего испытания LG на модели 27MP450. Значение может отличаться при использовании в реальных условиях.
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*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
Headline can be up to 200 characters.
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Headline can be up to 200 characters.
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*Изображения продукта и экранное управление, показанные в видео, приводятся только в качестве иллюстрации и могут отличаться от реального продукта и экранного управления.
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Защита глаз
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Плавное и быстрое движение
Четкое изображение в играх с плавным движением при включении функции AMD FreeSync™. При выключении AMD FreeSync™ на экране появляются артефакты и разрывы.
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*Сравнение выключенного режима (слева) и AMD FreeSync™.
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