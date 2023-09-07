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27-дюймовый QHD-монитор Ergo Dual с последовательным подключением
27-дюймовый QHD-монитор Ergo Dual с последовательным подключением
Потрясающее качество изображения
- Dual 27" QHD (2560 x 1440) IPS Displays
- sRGB 99% (Typ.) & HDR10
Эргономика
- Подставка Ergo Dual с C-образной скобой и изолирующей втулкой
- Различные варианты движения Dual-дисплея
Удобство пользователей
- Последовательное подключение (USB Type-C™ / DisplayPort)
- USB Type-C™
Различные варианты движения Dual-дисплея
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
Почему вам нужен монитор LG QHD Ergo Dual для рабочего места
LG QHD монитор Ergo Dual помогает повысить производительность труда, обеспечивая вам удобную и устойчивую позу.
Последовательное подключение для полноценного применения двух мониторов
Монитор Ergo Dual позволяет подключить два монитора и ноутбуки для создания продуктивного рабочего места.
*Дисплей может быть подключен с помощью кабеля USB Type-C™ и кабеля DisplayPort, входящих в комплект поставки.
*Для правильной работы при подключении к монитору через USB Type-C™ порт требуется входящий в комплект USB-кабель Type-C™.
*Функция НЕ совместима с устройствами Mac, оснащенными чипом Apple M1.
Комфортная и гибкая настройка рабочего места
Легкая установка
*Для установки подставки Ergo на стол, столешница должна быть толщиной не более 75 мм (2,9 дюйма) – для C-образной скобы, либо в ней должно быть отверстие более 45 мм (1,7 дюйма) – для изолирующей втулки.
Используйте пространство рабочего стола полноценно с помощью подставки Ergo Stand
Характеристики
-
Диагональ [дюймы]
-
27
-
Разрешение
-
2560 x 1440
-
Тип Панели
-
IPS
-
Соотношение сторон
-
16:9
-
Цветовая Гамма (Тип.)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
-
350
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
-
75
-
Время Отклика
-
5мс (GtG at Faster)
-
Настройка Положения Дисплея
-
Наклон/Высота/Поворот/Вращение/Вытянуть/Сократить
Все характеристики
-
Наименование товара
-
ПК Монитор
-
Год
-
2021
-
Настройка Положения Дисплея
-
Наклон/Высота/Поворот/Вращение/Вытянуть/Сократить
-
Возможность Настенного Монтажа [мм]
-
100 x 100
-
AC Вход
-
100~240V (50/60Hz)
-
Энергопотребление (DC Off)
-
Меньше 0.3Вт
-
Энергопотребление (Макс.)
-
140Вт
-
Энергопотребление (Режим Сна)
-
0.5Вт
-
Энергопотребление (Тип.)
-
38Вт
-
Тип
-
Внешний Источник Питания (Адаптер)
-
Вес с Подставкой [кг]
-
17
-
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
-
732 x 568 x 374
-
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
-
613.5 x 363.5 x 45.4
-
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
-
1227.1 x 613.0 x 590.0
-
Вес в Упаковке [кг]
-
23.5
-
Вес без Подставки [кг]
-
9.5
-
OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)
-
ДА
-
Двойной Контроллер
-
ДА
-
Соотношение сторон
-
16:9
-
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
-
280
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
-
350
-
Глубина Цвета (Количество Цветов)
-
16.7M
-
Цветовая Гамма (Тип.)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
Коэффициент контрастности (Мин.)
-
700:1
-
Коэффициент контрастности (Тип.)
-
1000:1
-
Тип Панели
-
IPS
-
Шаг Пикселя [мм]
-
0.2331 x 0.2331
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
-
75
-
Разрешение
-
2560 x 1440
-
Время Отклика
-
5мс (GtG at Faster)
-
Диагональ [см]
-
68.466
-
Диагональ [дюймы]
-
27
-
Угол Обзора (CR≥10)
-
178º(R/L), 178º(U/D)
-
Цветовая Гамма (Мин.)
-
sRGB 98% (CIE1931)
-
Стабилизатор Черного Цвета
-
ДА
-
Снижение Цветовой Чувствительности
-
ДА
-
Динамическая Синхронизация Действий
-
ДА
-
Отсутствие Мерцания
-
ДА
-
Режим Чтения
-
ДА
-
Умное Энергосбережение
-
ДА
-
AMD FreeSync™
-
FreeSync
-
Супер Разрешение+
-
ДА
-
Заводская Калибровка Цвета
-
ДА
-
Автоматический Переключатель Источника Ввода
-
ДА
-
HDR 10
-
ДА
-
HDR Effect
-
ДА
-
HDMI
-
ДА (2шт)
-
Другое (Аксессуары)
-
DC Удлинитель (2шт.) Черный / 1.4м с Держателем
-
Display Port
-
ДА (2шт)
-
USB-C
-
ДА
-
HDMI
-
ДА(1шт)
-
Выход Наушники
-
3-полюсный (только звук)
-
DisplayPort
-
ДА(Вход 1шт / Выход 1шт)
-
Версия DP
-
1.4
-
USB Downstream Порт
-
ДА(2шт/версия 3.0)
-
USB-C
-
ДА(1шт)
-
USB-C (Передача Данных)
-
ДА
-
USB-C (макс. разрешение в Гц)
-
2560 x 1440 @ 75Hz
-
USB-C (Подача Энергии)
-
65Вт
-
Daisy Chain
-
ДА(QHD/60Hz)
-
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27QP88D-BS
27-дюймовый QHD-монитор Ergo Dual с последовательным подключением