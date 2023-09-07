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Монитор LG, LED, 20"(50.08 см), HD 1366x768, 75Гц, TN, Динамическая синхронизация движения, Стабилизатор черного

Характеристики

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Монитор LG, LED, 20"(50.08 см), HD 1366x768, 75Гц, TN, Динамическая синхронизация движения, Стабилизатор черного

20MK400A-B

Монитор LG, LED, 20"(50.08 см), HD 1366x768, 75Гц, TN, Динамическая синхронизация движения, Стабилизатор черного

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Характеристики

Диагональ [дюймы]

19.5

Разрешение

1366 x 768

Тип Панели

TN

Соотношение сторон

16:9

Цветовая Гамма (Тип.)

NTSC 72% (CIE1931)

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

200

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

75

Время Отклика

5мс (On/Off, Не поддерживает OD)

Настройка Положения Дисплея

Наклон

Все характеристики

АКСЕССУАРЫ

D-Sub

ДА

ИНФОРМАЦИЯ

Наименование товара

ПК Монитор

Год

2018

МЕХАНИЧЕСКИЙ

Настройка Положения Дисплея

Наклон

Возможность Настенного Монтажа [мм]

75 x 75

ГАБАРИТЫ/ВЕС

Вес с Подставкой [кг]

2.3

Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

589 x 352 x 130

Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

463.8 x 276.4 x 38.4

Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

463.8 x 366.5 x 181.9

Вес в Упаковке [кг]

3.4

Вес без Подставки [кг]

2

ПИТАНИЕ

AC Вход

100~240V (50/60Hz)

Энергопотребление (DC Off)

Меньше 0.3Вт

Энергопотребление (Макс.)

15.0W

Энергопотребление (Режим Сна)

Меньше 0.3Вт

Энергопотребление (Тип.)

13.0W

Тип

Внешний Источник Питания (Адаптер)

СОВМЕСТИМОСТЬ

D-Sub

ДА(1шт)

D-Sub (макс. разрешение в Гц)

1366 x 768 at 60Hz

SW APPLICATION

OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

ДА

ЭКРАН

Соотношение сторон

16:9

Яркость (Мин.) [Кд/м²]

160

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

200

Глубина Цвета (Количество Цветов)

16.7M

Цветовая Гамма (Тип.)

NTSC 72% (CIE1931)

Коэффициент контрастности (Мин.)

360:1

Коэффициент контрастности (Тип.)

600:1

Тип Панели

TN

Шаг Пикселя [мм]

0.3177 x 0.3070

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

75

Разрешение

1366 x 768

Время Отклика

5мс (On/Off, Не поддерживает OD)

Диагональ [см]

49.4

Диагональ [дюймы]

19.5

Угол Обзора (CR≥10)

90º(R/L), 65º(U/D)

ФУНКЦИИ

Стабилизатор Черного Цвета

ДА

Снижение Цветовой Чувствительности

ДА

Прицел

ДА

Динамическая Синхронизация Действий

ДА

Отсутствие Мерцания

ДА

Режим Чтения

ДА

Умное Энергосбережение

ДА

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