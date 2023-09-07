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21,5'' Full HD монитор с AMD FreeSync™

Характеристики

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21,5'' Full HD монитор с AMD FreeSync™

22MP410-B

21,5'' Full HD монитор с AMD FreeSync™

front view
Печать

Характеристики

Диагональ [дюймы]

21.45

Разрешение

1920 x 1080

Тип Панели

VA

Соотношение сторон

16:9

Цветовая Гамма (Тип.)

NTSC 72% (CIE1931)

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

250

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

75

Время Отклика

5мс (GtG at Faster)

Настройка Положения Дисплея

Наклон

Все характеристики

ИНФОРМАЦИЯ

Наименование товара

ПК Монитор

Год

2021

МЕХАНИЧЕСКИЙ

Настройка Положения Дисплея

Наклон

Возможность Настенного Монтажа [мм]

75 x 75

ПИТАНИЕ

AC Вход

100~240V (50/60Hz)

Энергопотребление (DC Off)

Меньше 0.3Вт

Энергопотребление (Макс.)

22Вт

Энергопотребление (Режим Сна)

Меньше 0.3Вт

Энергопотребление (Тип.)

19Вт

Тип

Внешний Источник Питания (Адаптер)

ГАБАРИТЫ/ВЕС

Вес с Подставкой [кг]

2.6

Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

620 x 365 x 141

Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

511.6 x 295 x 40.2

Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

511.6 x 383.5 x 190

Вес в Упаковке [кг]

3.7

Вес без Подставки [кг]

2.2

SW APPLICATION

OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

ДА

СОВМЕСТИМОСТЬ

D-Sub

ДА(1шт)

D-Sub (макс. разрешение в Гц)

1920 x 1080 при 60Гц

HDMI

ДА(1шт)

ЭКРАН

Соотношение сторон

16:9

Яркость (Мин.) [Кд/м²]

200

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

250

Глубина Цвета (Количество Цветов)

16.7M

Цветовая Гамма (Тип.)

NTSC 72% (CIE1931)

Коэффициент контрастности (Мин.)

1800:1

Коэффициент контрастности (Тип.)

3000:1

Тип Панели

VA

Шаг Пикселя [мм]

0.2493 x 0.241

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

75

Разрешение

1920 x 1080

Время Отклика

5мс (GtG at Faster)

Диагональ [см]

54.5

Диагональ [дюймы]

21.45

Угол Обзора (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

ФУНКЦИИ

Стабилизатор Черного Цвета

ДА

Снижение Цветовой Чувствительности

ДА

Прицел

ДА

Динамическая Синхронизация Действий

ДА

Отсутствие Мерцания

ДА

Режим Чтения

ДА

Умное Энергосбережение

ДА

AMD FreeSync™

FreeSync

Супер Разрешение+

ДА

АКСЕССУАРЫ

HDMI

ДА

Другое (Аксессуары)

Пользовательский Винт 2шт

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