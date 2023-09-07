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23,8-дюймовый монитор IPS Full HD с 3-сторонним практически безрамным дизайном

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23,8-дюймовый монитор IPS Full HD с 3-сторонним практически безрамным дизайном

24MP400-B

23,8-дюймовый монитор IPS Full HD с 3-сторонним практически безрамным дизайном

23,8-дюймовый монитор IPS Full HD с 3-сторонним практически безрамным дизайном
Монитор LG IPS Full HD
Монитор LG IPS Full HD

Настоящий цвет под любым углом

Монитор LG с технологией IPS подчеркивает производительность жидкокристаллических дисплеев. Время отклика сокращается, цветопередача улучшается, и пользователи могут смотреть на экран под широким углом.

IPS

IPS Full HD (1920x1080)

Без границ

Трехсторонний практически безграничный дизайн

FreeSync

Технология AMD FreeSync ™

Трехсторонний практически безграничный дизайн

Опыт погружения

Этот дисплей имеет тонкую рамку с трех сторон и не мешает великолепной чёткости изображения, что позволяет создать оптимальную рабочую среду за счет удобной регулировки наклона.

Этот дисплей имеет тонкую рамку с трех сторон и не мешает великолепной точности

Этот дисплей имеет тонкую рамку с трех сторон и оптимизированную рабочую среду.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Может отличаться от фактического использования.

Эргономичный дизайн
Эргономичный дизайн

Комфортное рабочее место

Удобная регулировка наклона и комфортный дизайн единого корпуса позволяют создать оптимальную рабочую среду..

Защитите глаза с помощью специальных средств

Режим чтения

Улучшенный визуальный комфорт

Чтобы снизить утомляемость глаз и обеспечить комфорт для глаз при чтении документов на мониторе, в режиме чтения цветовая температура и яркость регулируются так же, как при чтении бумажной книги.

Безопасное мерцание**

Уход за глазами 

Flicker Safe уменьшает невидимое мерцание на экране и обеспечивает комфортную рабочую среду для ваших глаз.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Может отличаться от фактического использования.
** Показатели рассчитаны по результатам внутреннего тестирования LG с использованием модели 24MP400 в марте 2021 года. Показатели могут отличаться в реальных условиях использования.

OnScreen Control предлагает более простой пользовательский интерфейс
Управление на экране

Более простой пользовательский интерфейс

Вы можете настроить рабочее пространство, разделив экран или настроив основные параметры монитора всего несколькими щелчками мыши.

* Чтобы загрузить последнюю версию OnScreen Control, посетите LG.COM.
* Изображения продуктов и экранные элементы управления в видео предназначены только для иллюстративных целей и могут отличаться от реального продукта и фактических элементов управления на экране.

AMD FreeSync ™

Плавное и быстрое движение

С технологией AMD FreeSync ™ геймеры могут плавно и быстро перемещаться в динамичных играх с высоким разрешением. Это практически уменьшает разрывы и искажения на экране.

AMD FreeSync ™

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Может отличаться от фактического использования.
* Сравнение режима «ВЫКЛ.» (Левое изображение) и AMD FreeSync ™.

  • Обычный
  • DAS
Динамическая синхронизация действий

Реагируйте на противников быстрее

Уменьшает задержку ввода с помощью Dynamic Action Sync, чтобы помочь геймерам улавливать критические моменты в режиме реального времени.

* Условное обозначение показывает, что модель не поддерживается функцией Dynamic Action Sync (DAS).
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Может отличаться от фактического использования.

  • ВЫКЛ
  • ВКЛ
Стабилизатор чёрного

Атакуй первым в темноте

Black Stabilizer помогает геймерам избегать снайперов, прячущихся в самых темных местах, и атаковать первым.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Может отличаться от фактического использования.

  • ВЫКЛ
  • ВКЛ
Прицел

Лучшая цель

Точка прицела фиксируется в центре для повышения точности стрельбы.

* Приведенные выше изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Оно может отличаться от фактического использования.

Печать

Характеристики

Диагональ [дюймы]

23.8

Разрешение

1920 x 1080

Тип Панели

IPS

Соотношение сторон

16:9

Цветовая Гамма (Тип.)

NTSC 72% (CIE1931)

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

250

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

75

Время Отклика

5мс (GtG at Faster)

Настройка Положения Дисплея

Наклон

Все характеристики

ИНФОРМАЦИЯ

Наименование товара

ПК Монитор

Год

2021

МЕХАНИЧЕСКИЙ

Настройка Положения Дисплея

Наклон

Возможность Настенного Монтажа [мм]

75 x 75

ГАБАРИТЫ/ВЕС

Вес с Подставкой [кг]

2.6

Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

615 x 148 x 410

Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

539.9 x 321.4 x 56.2

Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

539.9 x 414.4 x 190

Вес в Упаковке [кг]

3.9

Вес без Подставки [кг]

2.3

ПИТАНИЕ

AC Вход

100~240V (50/60Hz)

Энергопотребление (DC Off)

Меньше 0.3Вт

Энергопотребление (Макс.)

22.0Вт

Энергопотребление (Режим Сна)

Меньше 0.3Вт

Энергопотребление (Тип.)

19.0Вт

Тип

Внешний Источник Питания (Адаптер)

СОВМЕСТИМОСТЬ

D-Sub

ДА(1шт)

D-Sub (макс. разрешение в Гц)

1920 x 1080 при 60Гц

HDMI

ДА(1шт)

SW APPLICATION

OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

ДА

ЭКРАН

Соотношение сторон

16:9

Яркость (Мин.) [Кд/м²]

200

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

250

Глубина Цвета (Количество Цветов)

16.7M

Цветовая Гамма (Тип.)

NTSC 72% (CIE1931)

Коэффициент контрастности (Мин.)

600:1

Коэффициент контрастности (Тип.)

1000:1

Тип Панели

IPS

Шаг Пикселя [мм]

0.2745 x 0.2746

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

75

Разрешение

1920 x 1080

Время Отклика

5мс (GtG at Faster)

Диагональ [см]

60.4

Диагональ [дюймы]

23.8

Угол Обзора (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

ФУНКЦИИ

Стабилизатор Черного Цвета

ДА

Снижение Цветовой Чувствительности

ДА

Прицел

ДА

Динамическая Синхронизация Действий

ДА

Отсутствие Мерцания

ДА

Режим Чтения

ДА

Умное Энергосбережение

ДА

AMD FreeSync™

FreeSync

Супер Разрешение+

ДА

АКСЕССУАРЫ

HDMI

ДА

Другое (Аксессуары)

Пользовательский Винт (2шт)

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23,8-дюймовый монитор IPS Full HD с 3-сторонним практически безрамным дизайном

24MP400-B

23,8-дюймовый монитор IPS Full HD с 3-сторонним практически безрамным дизайном