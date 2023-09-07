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Рамка, практически незаметная с трех сторон
Ощущение погружения
Дисплей имеет тонкую рамку с трех сторон и точную систему регулировки, благодаря которой вы можете удобно регулировать наклон и высоту для комфортной работы.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
Защита глаз
Улучшенный комфорт для глаз
Режим чтения, для того чтобы снизить усталость и создать для глаз комфортные условия, корректирует цветовую температуру и уменьшает яркость, создается впечетление чтения обычной бумажной книги.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
**Значение рассчитано по итогам внутреннего испытания LG на модели 24MP450. Значение может отличаться при использовании в реальных условиях.
*Последнюю версию экранного управления можно скачать на сайте LG.com..
*Изображения продукта и экранное управление, показанные в видео, приводятся только в качестве иллюстрации и могут отличаться от реального продукта и экранного управления.
Плавное и быстрое движение
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Сравнение выключенного режима (слева) и AMD FreeSync™.
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Обычный дисплей
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DAS (Динамическая синхронизация)
Быстрее реагируйте на действия соперников
*В обычном режиме показана модель LG, не поддерживающая функцию динамической синхронизации действий (DAS).
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
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Выкл
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Вкл
Атакуй первым в темноте
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
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Выкл
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Вкл
Улучшенное наведение
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
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