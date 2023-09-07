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Монитор LG, LED, 27"(68.58 см), FHD 1920x1080, 75Гц, IPS, AMD FreeSync, Динамическая синхронизация движения, Настенное крепление
Монитор LG, LED, 27"(68.58 см), FHD 1920x1080, 75Гц, IPS, AMD FreeSync, Динамическая синхронизация движения, Настенное крепление
Характеристики
-
Диагональ [дюймы]
-
27
-
Разрешение
-
1920 x 1080
-
Тип Панели
-
TN
-
Соотношение сторон
-
16:9
-
Цветовая Гамма (Тип.)
-
NTSC 72% (CIE1931)
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
-
300
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
-
75
-
Время Отклика
-
2мс (GtG at Faster)
-
Настройка Положения Дисплея
-
Наклон
Все характеристики
-
D-Sub
-
Зависит от Страны
-
HDMI
-
Зависит от Страны
-
Наименование товара
-
ПК Монитор
-
Год
-
2018
-
Настройка Положения Дисплея
-
Наклон
-
Возможность Настенного Монтажа [мм]
-
100 x 100
-
Вес с Подставкой [кг]
-
4.6
-
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
-
709 x 459 x 159
-
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
-
625.6 x 375.2 x 44.0
-
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
-
625.6 x 468.7 x 204.1
-
Вес в Упаковке [кг]
-
6.1
-
Вес без Подставки [кг]
-
4.2
-
AC Вход
-
100~240V (50/60Hz)
-
Энергопотребление (DC Off)
-
Меньше 0.3Вт
-
Энергопотребление (Макс.)
-
28.0Вт
-
Энергопотребление (Режим Сна)
-
Меньше 0.3Вт
-
Энергопотребление (Тип.)
-
25.2Вт
-
Тип
-
Внешний Источник Питания (Адаптер)
-
Энергопотребление (Energy Star)
-
18.6Вт
-
D-Sub
-
ДА(1шт)
-
D-Sub (макс. разрешение в Гц)
-
1920 x 1080 при 60Гц
-
HDMI
-
ДА(1шт)
-
Выход Наушники
-
3-полюсный (только звук)
-
OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)
-
ДА
-
Соотношение сторон
-
16:9
-
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
-
240
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
-
300
-
Глубина Цвета (Количество Цветов)
-
16.7M
-
Цветовая Гамма (Тип.)
-
NTSC 72% (CIE1931)
-
Коэффициент контрастности (Мин.)
-
600:1
-
Коэффициент контрастности (Тип.)
-
1000:1
-
Тип Панели
-
TN
-
Шаг Пикселя [мм]
-
0.3113 x 0.3113
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
-
75
-
Разрешение
-
1920 x 1080
-
Время Отклика
-
2мс (GtG at Faster)
-
Диагональ [см]
-
68.6
-
Диагональ [дюймы]
-
27
-
Угол Обзора (CR≥10)
-
170º(R/L), 160º(U/D)
-
Стабилизатор Черного Цвета
-
ДА
-
Снижение Цветовой Чувствительности
-
ДА
-
Прицел
-
ДА
-
Динамическая Синхронизация Действий
-
ДА
-
Отсутствие Мерцания
-
ДА
-
Режим Чтения
-
ДА
-
Умное Энергосбережение
-
ДА
-
AMD FreeSync™
-
FreeSync
-
Супер Разрешение+
-
ДА
-
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