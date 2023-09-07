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Ощущение погружения
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
Защита глаз
Режим чтения
Улучшенный комфорт для глаз
Для того чтобы снизить усталость и создать для глаз комфортные условия при чтении документов, используется режим чтения, корректирующий цветовую температуру и уменьшающий яркость таким образом, что создается впечатление чтения обычной бумажной книги.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
**Значение рассчитано по итогам внутреннего испытания LG на модели 27MP450. Значение может отличаться при. использовании в реальных условиях.
*Последнюю версию экранного управления можно скачать на сайте LG.com.
*Изображения продукта и экранное управление, показанные в видео, приводятся только в качестве иллюстрации и могут отличаться от реального продукта и экранного управления.
Плавное и быстрое движение
Четкое изображение в играх с плавным движением при включении функции AMD FreeSync™. При выключении AMD FreeSync™ на экране появляются артефакты и разрывы.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
**Значение рассчитано по итогам внутреннего испытания LG на модели 27MP450. Значение может отличаться при. использовании в реальных условиях.
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ВЫКЛ
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ВКЛ
Динамическая синхронизация действий
Быстрее реагируйте на действия соперников
Уменьшение задержек благодаря технологии динамической синхронизации действий помогают геймерам улавливать критические моменты в реальном времени.
*В обычном режиме показана модель LG, не поддерживающая функцию динамической синхронизации действий (DAS).
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
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ВЫКЛ
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Атакуй первым в темноте
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
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Улучшенное наведение
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
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