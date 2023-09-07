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Функции

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Дисплей LG IPS Full HD: точная цветопередача на широких углах просмотра.
Дисплей LG IPS Full HD

Точная цветопередача на широких углах просмотра

Монитор LG с технологией IPS воплощает эффективность ЖК-дисплеев. Время реакции стало меньше, точность цветопередачи выше, а пользователи могут смотреть на экран под широкими углами.

IPS

IPS Full HD(1920x1080)

Безрамочный дизайн

Рамка, практически незаметная с трех сторон

FreeSync

Технология AMD FreeSync™
Рамка, практически незаметная с трех сторон

Ощущение погружения

Дисплей имеет тонкую рамку с трех сторон и точную систему регулировки, благодаря которой вы можете удобно регулировать наклон и высоту для комфортной работы.

Дисплей имеет тонкую рамку с трех сторон и точную систему регулировки

Дисплей имеет тонкую рамку с трех сторон для оптимальной рабочей среды

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.

Эргономичный дизайн с функциями регулировки наклона и высоты
Эргономичный дизайн

Комфортное рабочее место

Удобные регулировки наклона и дизайн в форме цельной конструкции позволяют создать оптимальное рабочее пространство.

Защита глаз

Режим чтения

Улучшенный комфорт для глаз

Для того чтобы снизить усталость и создать для глаз комфортные условия при чтении документов, используется режим чтения, корректирующий цветовую температуру и уменьшающий яркость таким образом, что создается впечатление чтения обычной бумажной книги.

Снижение мерцания**

Забота о глазах

Функция снижения мерцания уменьшает невидимое мерцание экрана и способствует меньшей усталости глаз. Данная функция обеспечивает комфорт при длительной работе.

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
**Значение рассчитано по итогам внутреннего испытания LG на модели 27MP450. Значение может отличаться при. использовании в реальных условиях.

Экранное управление с удобным интерфейсом пользователя
OnScreen Control

Более удобный пользовательский интерфейс

Вы можете настроить рабочее пространство, разделив дисплей или настроив базовые параметры монитора всего лишь несколькими нажатиями мышки.

*Последнюю версию экранного управления можно скачать на сайте LG.com.
*Изображения продукта и экранное управление, показанные в видео, приводятся только в качестве иллюстрации и могут отличаться от реального продукта и экранного управления.

AMD FreeSync™

Плавное и быстрое движение

Благодаря технологии AMD FreeSync™ геймеры могут наслаждаться плавными движениями без подвисаний в динамичных играх с высоким разрешением. Технология устраняет разрывы изображения на экране и зависания.

Четкое изображение в играх с плавным движением при включении функции AMD FreeSync™. При выключении AMD FreeSync™ на экране появляются артефакты и разрывы.

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
**Значение рассчитано по итогам внутреннего испытания LG на модели 27MP450. Значение может отличаться при. использовании в реальных условиях.

  • ВЫКЛ
  • ВКЛ

Динамическая синхронизация действий

Быстрее реагируйте на действия соперников

Уменьшение задержек благодаря технологии динамической синхронизации действий помогают геймерам улавливать критические моменты в реальном времени.

*В обычном режиме показана модель LG, не поддерживающая функцию динамической синхронизации действий (DAS).
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.

  • ВЫКЛ
  • ВКЛ
Black Stabilizer

Атакуй первым в темноте

Стабилизатор черного помогает геймерам вычислить снайперов, засевших в самых темных уголках, и быстро укрыться при появлении вспышки от выстрела.

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.

  • ВЫКЛ
  • ВКЛ
Отображение прицела

Улучшенное наведение

Точка прицеливания фиксируется строго по центру, улучшая точность стрельбы.

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.

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