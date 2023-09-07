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Настоящий цвет под любым углом
Более четкое и последовательное отображение истинных цветов под широким углом до 178 градусов на IPS Full HD Display
Опыт погружения
Трехсторонний практически безрамный дизайн
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Может отличаться от фактического использования.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Может отличаться от фактического использования.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Могут отличаться от фактического использования.
* Показатели рассчитаны по результатам внутреннего тестирования LG с использованием модели 24MP60G в ноябре 2020 года. Показатели могут отличаться в реальных условиях использования.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Может отличаться от фактического использования.
* Уменьшение искажений в движении на 1 мс приводит к снижению яркости, и следующие функции нельзя использовать, пока оно активировано: AMD FreeSync ™ / DAS (Dynamic Action Sync) / Flicker Safe
* Во время операции MBR в течение 1 мс может возникать мерцание.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Оно может отличаться от фактического использования.
* Сравнение режима «ВЫКЛ.» (Левое изображение) и AMD FreeSync ™.
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Обычный
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DAS
Реагируйте на противников быстрее
* Условное обозначение показывает, что модель не поддерживается функцией Dynamic Action Sync (DAS).
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ВЫКЛ
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ВКЛDisclaimer text can be up to 120 characters.
Атакуй первым в темноте
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Они могут отличаться от реальных.
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ВЫКЛ
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ВКЛ
Лучшая цель
* Приведенные выше изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Оно может отличаться от фактического использования.
* Чтобы загрузить последнюю версию OnScreen Control, посетите LG.COM.
* Изображения продуктов и экранные элементы управления в видео предназначены только для иллюстративных целей и могут отличаться от реального продукта и фактических элементов управления на экране.
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