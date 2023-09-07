31,5-дюймовый IPS-монитор Full HD с AMD FreeSync ™

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Может отличаться от фактического использования.

* Уменьшение искажений в движении на 1 мс приводит к снижению яркости, и следующие функции нельзя использовать, пока оно активировано: AMD FreeSync ™ / DAS (Dynamic Action Sync) / Flicker Safe

* Во время операции MBR в течение 1 мс может возникать мерцание.