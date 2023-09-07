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31,5-дюймовый IPS-монитор Full HD с AMD FreeSync ™
31,5-дюймовый IPS-монитор Full HD с AMD FreeSync ™
Настоящий цвет под любым углом
Более четкое и последовательное отображение истинных цветов под широким углом до 178 градусов на IPS Full HD Display
Опыт погружения
Трехсторонний практически безрамный дизайн
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Может отличаться от фактического использования.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Может отличаться от фактического использования.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Могут отличаться от фактического использования.
* Показатели рассчитаны по результатам внутреннего тестирования LG с использованием модели 24MP60G в ноябре 2020 года. Показатели могут отличаться в реальных условиях использования.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Может отличаться от фактического использования.
* Уменьшение искажений в движении на 1 мс приводит к снижению яркости, и следующие функции нельзя использовать, пока оно активировано: AMD FreeSync ™ / DAS (Dynamic Action Sync) / Flicker Safe
* Во время операции MBR в течение 1 мс может возникать мерцание.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Оно может отличаться от фактического использования.
* Сравнение режима «ВЫКЛ.» (Левое изображение) и AMD FreeSync ™.
-
Обычный
-
DAS
Реагируйте на противников быстрее
* Условное обозначение показывает, что модель не поддерживается функцией Dynamic Action Sync (DAS).
-
ВЫКЛ
-
ВКЛDisclaimer text can be up to 120 characters.
Атакуй первым в темноте
-
ВЫКЛ
-
ВКЛ
Лучшая цель
* Приведенные выше изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Оно может отличаться от фактического использования.
* Чтобы загрузить последнюю версию OnScreen Control, посетите LG.COM.
* Изображения продуктов и экранные элементы управления в видео предназначены только для иллюстративных целей и могут отличаться от реального продукта и фактических элементов управления на экране.
Характеристики
-
Диагональ [дюймы]
-
31.5
-
Разрешение
-
1920 x 1080
-
Тип Панели
-
IPS
-
Соотношение сторон
-
16:9
-
Цветовая Гамма (Тип.)
-
NTSC 72% (CIE1931)
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
-
250
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
-
75
-
Время Отклика
-
5мс (GtG at Faster)
-
Настройка Положения Дисплея
-
Наклон
Все характеристики
-
Наименование товара
-
ПК Монитор
-
Год
-
2021
-
Настройка Положения Дисплея
-
Наклон
-
Возможность Настенного Монтажа [мм]
-
100 x 100
-
Вес с Подставкой [кг]
-
5.8
-
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
-
813 x 149 x 516
-
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
-
729.4 x 430.3 x 45.0
-
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
-
729.4 x 513.3 x 224.8
-
Вес в Упаковке [кг]
-
8.3
-
Вес без Подставки [кг]
-
5.1
-
AC Вход
-
100~240V (50/60Hz)
-
Энергопотребление (DC Off)
-
Меньше 0.3Вт
-
Энергопотребление (Макс.)
-
27Вт
-
Энергопотребление (Режим Сна)
-
Меньше 0.3Вт
-
Энергопотребление (Тип.)
-
25Вт
-
Тип
-
Внешний Источник Питания (Адаптер)
-
D-Sub
-
ДА(1шт)
-
D-Sub (макс. разрешение в Гц)
-
1920 x 1080 при 60Гц
-
HDMI
-
ДА(1шт)
-
Выход Наушники
-
3-полюсный (только звук)
-
DisplayPort
-
ДА(1шт)
-
Версия DP
-
1.2
-
OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)
-
ДА
-
Соотношение сторон
-
16:9
-
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
-
200
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
-
250
-
Глубина Цвета (Количество Цветов)
-
16.7M
-
Цветовая Гамма (Тип.)
-
NTSC 72% (CIE1931)
-
Коэффициент контрастности (Мин.)
-
700:1
-
Коэффициент контрастности (Тип.)
-
1200:1
-
Тип Панели
-
IPS
-
Шаг Пикселя [мм]
-
0.363 x 0.363
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
-
75
-
Разрешение
-
1920 x 1080
-
Время Отклика
-
5мс (GtG at Faster)
-
Диагональ [см]
-
80.04
-
Диагональ [дюймы]
-
31.5
-
Угол Обзора (CR≥10)
-
178º(R/L), 178º(U/D)
-
Стабилизатор Черного Цвета
-
ДА
-
Снижение Цветовой Чувствительности
-
ДА
-
Прицел
-
ДА
-
Динамическая Синхронизация Действий
-
ДА
-
Отсутствие Мерцания
-
ДА
-
Режим Чтения
-
ДА
-
Умное Энергосбережение
-
ДА
-
AMD FreeSync™
-
FreeSync
-
Супер Разрешение+
-
ДА
-
Технология Уменьшения Размытия в Движении
-
ДА
-
HDMI
-
ДА
-
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32MP60G-B
31,5-дюймовый IPS-монитор Full HD с AMD FreeSync ™