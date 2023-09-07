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Саундбар LG, технологии MERIDIAN, Dolby Atmos, 3.1 - канальный звук

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Саундбар LG, технологии MERIDIAN, Dolby Atmos, 3.1 - канальный звук

GX

Саундбар LG, технологии MERIDIAN, Dolby Atmos, 3.1 - канальный звук

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Саундбар LG GX

Искусная точка в создании впечатления

Звуковая панель LG GX обеспечивает максимальное удовольствие от просмотра и прослушивания, сочетая в себе новейшие аудиотехнологии и художественный дизайн.

Искусная точка в создании впечатления1

Создаем звук вместе

Изображение логотипа Meridian

Престижный Британский звук, Meridian

C 1977 года Meridian создает инновационные и элегантные решения с уникальными характеристиками для высокого качества звука. Компания расширила границы, задала новые стандарты и создала продукты, которые позволяют людям по-новому наслаждаться непревзойденным качеством музыки и фильмов.

Коллаж. По часовой стрелке от левого верхнего края: два фото внутреннего устройства Meridian, белый динамик Meridian и стол в офисе исследований и разработок Meridian.

Передовые технологии Meridian

Тщательный подход к каждой детали и непрерывные исследования и разработки позволили Meridian создать решения, в которых используется максимум существующих технологических возможностей в области звука. Компания Meridian — первопроходец в области технологий аудио высокого разрешения и цифровой обработки сигнала (DSP). Компания сыграла важнейшую роль в разработке и реализации этих передовых технологий.

Цифровая обработка сигнала

Цифровая обработка сигнала (DSP) обеспечивает абсолютный контроль над аудиосигналом и позволяет использовать передовые технологии для наилучшего качества звука при прослушивании в любом контексте.

Технология Meridian Lossless Packing

В течение долгого времени компания Meridian сотрудничает с Dolby и является их технологическим партнером. Технология Meridian Lossless Packing лицензирована Dolby как стандарт DVD-аудио.

Master Quality Authenticated

MQA — это революционная технология Meridian, позволяющая транслировать музыку с максимальным возможным качеством.
Dolby Vision & Dolby Atmos

Почувствуйте разницу, погрузившись в 3D-звук

Саундбар LG GX с технологией Dolby Vision, Dolby Atmos и DTS: X превратит ваш дом в кинотеатр и обеспечит невероятное погружение в ваши любимые фильмы.

Телевизор и звуковая панель LG закреплены на стене, сабвуфер находится внизу и справа. По телевизору показывают закат на море.

Поднимите звук на большую высоту

Dolby Atmos поднимает объемное звучание на более высокий уровень с третьим верхним измерением. Отслеживая звуковые объекты, движущиеся в пределах сцены, новые звуковые панели LG обеспечивают аэрофотоснимки со всех сторон, вверх и вниз, вправо и влево, чтобы имитировать кинематографический звук.

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Поддержка звука 3.1

Наполните комнату непревзойденным кинематографическим объемным звуком

Саундбар LG GX поддерживает беспроводное соединение для вывода 3.1 каналов, поэтому вы всегда можете смотреть телевизор с максимально захватывающим, объёмным звуком.

* Комплект тыловых динамиков продается отдельно
** Тыловые динамики подключены к прилагаемому беспроводному ресиверу, но не показаны на изображении

High Resolution Audio

Бесподобный звук

Высокое разрешение звука обеспечивает частоту дискретизации 96 кГц и глубину 24 бит, что обеспечивает более точный звук и более приятный опыт прослушивания.

AI Sound Pro

Адаптивный звук для всего, что вы смотрите

AI Sound Pro автоматически анализирует контент, чтобы мгновенно оптимизировать настройки звука для воспроизводимого материала. Уловите каждую деталь с кристально чистым диалогом или более энергичным мощным действием, в зависимости от жанра.

Две картинки рядом с настенными телевизорами и саундбарами. Один телевизор показывает слонов, а другой показывает оркестр. Возле каждого телевизора есть два графика.

Поддержка 4К

Безупречная синхронизация звука и визуальных эффектов

Саундбар LG GX обеспечивает воспроизведение контента 4K, включая HDR и Dolby Vision, без потери качества или производительности.

Изобаржение телевизора и саундбара. По телевизору показывают поле камыша на закате.

Возможности подключения

Более удобное подключение

Добавьте своей аудиосистеме возможность подключения по Bluetooth® или с легкостью подключайтесь с помощью оптических кабелей или HDMI, USB накопителей.

Крупный план правой стороны звуковой панели LG. Значки подключения показаны на правой стороне продукта.

* Реальный продукт и изображение могут отличаться

Подставка для саундбара

Изменение в соответствии с вашей ситуацией​

Саундбар LG GX может быть установлен на стойке или на стене в зависимости от вашего интерьера, так что вы можете завершить настройку так, как хотите.

Телевизор установлен на светло-серой стене. LG Soundbar находится под ним на белом корпусе. Телевизор показывает пляж.

* Саундбар в стоящем положении в может частично закрывать телевизор

Печать

Характеристики

Количество каналов

3.1

Выходная мощность

420 W

Dolby Atmos

Да

DTS:X

Да

Главный

1446.0 x 150.0 x 32.5 mm

Сабвуфер

180 x 394 x 290 mm

Все характеристики

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон - Android/iOS

- / Да

РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)

Главный

1446.0 x 150.0 x 32.5 mm

Сабвуфер

180 x 394 x 290 mm

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

3.1

Количество динамиков

8 EA

Выходная мощность

420 W

HI-RESOLUTION AUDIO

Выборка

24 бит/ 96 кГц

Повышающий бит / Повышающая дискретизация

24 бит/ 96 кГц

ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ

Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)

Да

Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +

Да

Стандарт

Да

Кинотеатре

Да

Музыка

Да

МОЩНОСТЬ

Энергопотребление (основное устройство)

30 W

Энергопотребление (сабвуфер)

33 W

Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)

0.5 W ↓

Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)

0.5 W ↓

АКСЕССУАР

Кабель HDMI

Да

Дистанционное управление

Да

Гарантийный талон

Да

Кронштейн для настенного монтажа

Да

СтендКронштейн

Да

ВЕС

Вес брутто

15.3 kg

Главный

4.1 kg

Сабвуфер

5.8 kg

СОВМЕСТИМОСТЬ

Bluetooth кодек - SBC/AAC

Да

Версия Bluetooth

4

Оптический

1

USB

1

HDMI вход

1

HDMI выход

1

Беспроводной тыловой готов

Да

АУДИОФОРМАТ

AAC

Да

Dolby Digital

Да

DTS Digital Surround

Да

AAC+

Да

Dolby Atmos

Да

DTS:X

Да

ПОДДЕРЖКА HDMI

Реверсивный звуковой канал ARC

Да

CEC (Simplink)

Да

Pass-through

Да

Реверсивный звуковой канал e-ARC

Да

Dolby Vision

Да

HDR10

Да

Pass-through (4K)

Да

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