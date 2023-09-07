27" FULL HD монитор

Технология «Стабилизатор черного» определяет самую темную область и делает ее ярче, так что вы можете разглядеть скрывающихся в тени врагов. Динамическая синхронизации движения позволяет мгновенно атаковать противника. Функция «Прицел» позволяет поставить точку в центре экрана, чтобы повысить точность в шутерах от первого лица.