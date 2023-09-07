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Скорость
IPS 1 мс (GtG)
Частота обновления 144 Гц
Цвет
HDR10
sRGB 99% (станд.)
Tech
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium
Создан для непревзойденной скорости
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Сравнение скорости с IPS 5ms (изображение слева) и IPS 1ms (GtG).
Плавность движения во время игры
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Сравнение частоты обновления 60 Гц (изображение слева) и частоты обновления 144 Гц.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.
Совместимость с G-SYNC® подтвержена NVIDIA
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Сравнение режима 'ВЫКЛ' (слева) и NVIDIA® G-SYNC® Compatible.
Четче, ровнее, быстрее
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Сравнение режима 'ВЫКЛ' (слева) и AMD FreeSync™ Premium.
Шикарный обтекаемый дизайн с эффектом погружения
Монитор в стильном безрамочном дизайне с регулируемой по наклону подставкой
*Вышеуказанные изображения слева иллюстрируют обычный режим, в котором данная функция не поддерживается.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
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