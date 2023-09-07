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*Выберите «Быстрый режим», чтобы использовать «Время отклика 1 мс». (Игровой режим → Время отклика → Быстрый режим)
Качество изображения
VESA DisplayHDR 600
Скорость
144 Hz
Технология
NVIDIA® G-SYNC® kompatibilis
Потрясающая цветопередача и запредельная скорость
UHD 4K с ультравысокой частотой 144 Гц для совершенно нового уровня погружения в геймплей.
*Выберите «Быстрый режим», чтобы использовать «Время отклика 1 мс». (Игровой режим → Время отклика → Быстрый режим)
*Для вывода изображения в формате 4K с частотой 144 Гц требуется графическая карта, поддерживающая DSC. Информацию о поддержке DSC см. на веб-сайте изготовителя.
*Для вывода изображения в формате 4K с частотой 144 Гц требуется графическая карта, поддерживающая DSC. Информацию о поддержке DSC см. на веб-сайте изготовителя.
Яркие цвета и четкие детали
Сцена из игры с яркими цветами и четкими деталями.
Создан для непревзойденной скорости
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Сравнение скорости с IPS 5ms (изображение слева) и IPS 1ms (GtG).
Плавность движения во время игры
Сравнение остаточных изображений с частотой обновления 60 Гц (изображение слева) и частотой обновления 144 Гц.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Сравнение скорости с IPS 5ms (изображение слева) и IPS 1ms (GtG).
Совместимость с G-SYNC® подтверждена NVIDIA
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Сравнение режима 'ВЫКЛ' (изображение слева) и режима совместимости с NVIDIA® G-SYNC®.
Четче, ровнее, быстрее
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Сравнение режима 'ВЫКЛ' (слева) и AMD FreeSync™ Premium Pro.
Атмосфера погружения в игру
Атмосфера погружения в игру
Креативная рабочая атмосфера
*Изображения смоделированы для понимания возможностей. Фактическое изображение может отличаться.
*Для использования функции аппаратной калибровки требуется установка LG Calibration Studio. Калибратор приобретается отдельно.
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