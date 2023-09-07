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Монитор LG, LED, 27"(68.58 см), FHD 1920x1080, 75Гц, IPS, Время отклика 1 мс, Технология AMD Free Sync, Игровые функции, Стабилизатор движения
Монитор LG, LED, 27"(68.58 см), FHD 1920x1080, 75Гц, IPS, Время отклика 1 мс, Технология AMD Free Sync, Игровые функции, Стабилизатор движения
Все характеристики
-
Диагональ экрана (дюймы)
-
27
-
Тип матрицы
-
IPS
-
Яркость, кд/м2
-
250 (стандарт), 200 (мин.)
-
Время отклика, мс
-
5 мс (быстрое) 1ms Motion Blur Reduction
-
Соотношение сторон
-
16:9
-
Разрешение
-
1920x1080
-
Отображаемые цвета (млн)
-
16,7
-
Шаг пикселя (мм)
-
0.3114x0.3114
-
Контрастность (FOFO)
-
1000:1 (стандарт)
-
Контрастность (DFC)
-
Mega
-
Угол обзора (CR≥10)
-
178 / 178 (CR ≥ 10)
-
Покрытие матрицы
-
Антибликовое, 3H
-
HDMI
-
●, v1,4
-
D-Sub
-
●
-
Расположение портов
-
сзади
-
PC Audio In
-
—
-
Выход для наушников
-
●
-
Функция "Reader Mode"
-
●
-
Отсутствие мерцания (Flicker safe)
-
●
-
Smart Energy saving
-
●
-
Функция "SIX Axis Control"
-
●
-
Функция "Нарушен. Цветовосприятие"
-
●
-
Режим 4-screen-split
-
●
-
Авто выкл / авто режим ожидания
-
●
-
Меню на экране (управление настройками с помощью курсора)
-
●
-
Заводская калибровка
-
—
-
Стабилизатор черного цвета
-
—
-
Функция Super Resolution+
-
●
-
Тип
-
—
-
Мощность
-
—
-
Dolby Surround
-
—
-
Тип
-
—
-
Энергопотребление / режим ожидания / сна (макс.)
-
0.3 Вт
-
Энергопотребление / выключен (макс.)
-
0.3 Вт
-
Напряжение
-
100~240 В
-
Гориз. развертка
-
30~83кГц
-
Кадровая развертка
-
56~75Гц
-
Тип клавиш
-
—
-
Цвет LED индикатора (включен)
-
джойстик
-
Цвет LED индикатора (режим ожидания)
-
белый
-
Расположение клавиш
-
мигающий белый
-
Русский язык
-
●
-
Кол-во языков меню
-
18
-
Режим изображения
-
Польз. / Чтение / Фото / Кино / Нарушение цветовосприятия / Игра FPS 1 / Игра FPS 2 / Игра RTS / Игра пользов.
-
Original Ratio
-
Широкий/Кино1/Кино2/ Оригинальный/1:1
-
sRGB
-
●
-
DDC / CI
-
●
-
HDCP
-
●
-
Автоматическое разрешение
-
—
-
Key lock
-
●
-
Plug & Play
-
●
-
RTC
-
—
-
Подставка
-
черный + глянцевый/текстура
-
Задняя панель
-
черный глянцевый
-
Передняя панель
-
черный глянцевый
-
Основание
-
черный + красный
-
Другое
-
—
-
Отделяемая
-
●
-
Наклон (угол),°
-
-2º (вперед) ~ 15º (назад)
-
Вес в упаковке, кг
-
—
-
Вес без подставки, кг
-
—
-
Вес с подставкой, кг
-
—
-
Габариты с подставкой (Ш x Г x В), мм
-
—
-
Габариты без подставки (Ш x Г x В), мм
-
—
-
Габариты упаковки (Ш x Г x В), мм
-
—
-
EPEAT
-
● (Gold)
-
UL(cUL)
-
●
-
TUV-TYPE
-
●
-
FCCB, CE
-
—
-
ENERGY STAR®
-
ENERGY STAR® Сертифицированный
-
Windows
-
● (win10)
-
ErP
-
●
-
D-Sub
-
●
-
Кабель питания
-
●
-
Технология AMD FreeSync™
-
●
-
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