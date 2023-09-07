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Herní monitor UltraGear™

Monitor LG Ultragear jako výkonná výbava pro vaše hraní

Измените правила игры

LG UltraGear™, самый мощный инструмент для победы, поможет вам стать лучшим игроком.

Скорость

165 Гц | 1 мс MBR

Цвет

HDR10 l sRGB 95%

Технология

Совместимость с NVIDIA® G-SYNC® | AMD FreeSync ™ Premium

Частота обновления 165 Гц

Плавное игровое движение

Сверхбыстрая скорость 165 Гц позволяет игрокам мгновенно увидеть следующий кадр и обеспечивает плавное отображение изображения. Геймеры могут быстро обнаруживать противника и легко прицелиться.

Plynulý pohyb pro hraní s obnovovací frekvencí 165 Hz ve srovnání s obnovovací frekvencí 60 Hz

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Это может отличаться от фактического использования.
* Сравнение частоты обновления 60 Гц (левое изображение) и частоты обновления 165 Гц.

Reduced Blur and Ghosting in Gaming with 1Ms Mbr
1 мс MBR

Невероятная скорость к победе

1 мс MBR способствует более плавному игровому процессу, уменьшая искажения и удвоение изображения.
В динамичных играх, при движении объектов, уменьшаются любые искажения, что делает игру более захватывающей для геймеров и даёт вам конкурентное преимущество.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Он может отличаться от фактического использования.
* Уменьшение размытия в движении на 1 мс приводит к снижению яркости, и следующие функции нельзя использовать, пока оно активировано: NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync ™ / DAS (Dynamic Action Sync) / Flicker Safe
* Во время операции MBR длительностью 1 мс может возникать мерцание.

Herní scéna se sytými barvami a kontrastem na monitoru, který podporuje technologii HDR10 s sRGB 95 % (Typ.)
HDR10 c sRGB 95% (Typ.)

Почувствуйте настоящую битву с настоящими цветами

Этот монитор поддерживает HDR10 с sRGB 95% (Typ.), обеспечивая реалистичное визуальное погружение с насыщенными цветами и контрастностью. Независимо от поля битвы, он может помочь игрокам увидеть все драматические цвета, задуманные разработчиками игры.
Совместимость с NVIDIA G-SYNC®

Совместимость с G-SYNC® сертифицировано NVIDIA

LG 27GN950-B - это сертифицированный NVIDIA и официально утвержденный G-SYNC®-совместимый монитор, устраняющий разрывы экрана и минимизирующий искажения для более плавного и быстрого игрового процесса.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Могут иметь отличия при фактическом использовании..
* Сравнение режима «ВЫКЛ» (левое изображение) и совместимости с G-SYNC®.

AMD FreeSync ™ Premium Pro

Чище, плавнее и быстрее

С технологией FreeSync ™ Premium Pro геймеры могут испытывать плавные чёткие движения в играх с высоким разрешением и динамичных играх. Это практически уменьшает разрывы и искажения экрана.

* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Могут иметь отличия при фактическом использовании.
* Сравнение режима «ВЫКЛ» (изображение слева) и AMD FreeSync ™ Premium Pro.

Стильный дизайн

Элегантный, современный и захватывающий

Повысьте свой игровой опыт благодаря привлекательному и практически безрамному дизайну. Основание можно отрегулировать для изменения наклона монитора, чтобы сделать игру более комфортной.

Monitor ve stylovém designu se stojanem, který umožňuje nastavení sklonu, otočení a výšky

Porovnání dvou herních scén mezi konvenčním režimem a režimem Synchronizace dynamické akce s minimalizovaným zpožděním na vstupu
Динамическая синхронизация действий

Реагируй быстрее

С помощью Dynamic Action Sync минимизируйте задержку ввода, чтобы геймеры могли ловить каждый момент в реальном моменте времени.
Porovnání dvou herních scén mezi konvenčním režimem a režimem stabilizátoru černé, který v totožné scéně nabízí lepší viditelnost
Стабилизатор чёрного

Атакуй первым в темноте

Геймеры могут избежать снайперов, скрывающихся в самых темных местах, и быстро избежать ситуаций нападения,и атаковать первым.
Porovnání dvou herních scén mezi konvenčním režimem a režimem zaměřovače, který napomáhá míření
Прицел

Лучшая цель

Целевая точка зафиксирована в центре, чтобы повысить точность стрельбы.

* Изображения выше, расположенные слева, иллюстрируют обычный режим, в котором эта функция не поддерживается

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