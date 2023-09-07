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Скорость
165 Гц | 1 мс MBR
Цвет
HDR10 l sRGB 95%
Технология
Совместимость с NVIDIA® G-SYNC® | AMD FreeSync ™ Premium
Плавное игровое движение
Plynulý pohyb pro hraní s obnovovací frekvencí 165 Hz ve srovnání s obnovovací frekvencí 60 Hz
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Это может отличаться от фактического использования.
* Сравнение частоты обновления 60 Гц (левое изображение) и частоты обновления 165 Гц.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Он может отличаться от фактического использования.
* Уменьшение размытия в движении на 1 мс приводит к снижению яркости, и следующие функции нельзя использовать, пока оно активировано: NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync ™ / DAS (Dynamic Action Sync) / Flicker Safe
* Во время операции MBR длительностью 1 мс может возникать мерцание.
Совместимость с G-SYNC® сертифицировано NVIDIA
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Могут иметь отличия при фактическом использовании..
* Сравнение режима «ВЫКЛ» (левое изображение) и совместимости с G-SYNC®.
Чище, плавнее и быстрее
* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Могут иметь отличия при фактическом использовании.
* Сравнение режима «ВЫКЛ» (изображение слева) и AMD FreeSync ™ Premium Pro.
Элегантный, современный и захватывающий
Monitor ve stylovém designu se stojanem, který umožňuje nastavení sklonu, otočení a výšky
* Изображения выше, расположенные слева, иллюстрируют обычный режим, в котором эта функция не поддерживается
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