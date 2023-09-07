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Скорость
Частота обновления 165 Гц
1ms MBR
Цвет
HDR10
sRGB 95% (станд.)
Технология
Совместимость с NVIDIA® G-SYNC®
AMD FreeSync™ Premium
Плавность движения во время игры
Плавность движений в играх с частотой обновления 165 Гц по сравнению с частотой обновления 60 Гц
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Это может отличаться от фактического использования.
* Сравнение частоты обновления 60 Гц (левое изображение) и частоты обновления 165 Гц.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*При включении режима снижения размытия изображений 1ms Motion Blur Reduction снижается яркость и не могут использоваться следующие функции: NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync) / Защита от мерцания
*При включении режима 1ms MBR возможно мерцание.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Сравнение режима 'ВЫКЛ' (изображение слева) и режима совместимости с NVIDIA® G-SYNC®.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Сравнение режима 'ВЫКЛ' (слева) и AMD FreeSync™ Premium.
Шикарный обтекаемый дизайн с эффектом погружения
Монитор в стильном безрамочном дизайне с регулируемой по наклону подставкой
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Вышеуказанные изображения слева иллюстрируют обычный режим, в котором данная функция не поддерживается.
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