31,5-дюймовый Full HD игровой монитор UltraGear ™ с частотой 165 Гц, MBR 1 мс и совместим с NVIDIA® G-SYNC®

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Он может отличаться от фактического использования.

* Уменьшение размытия в движении на 1 мс приводит к снижению яркости, и следующие функции нельзя использовать, пока оно активировано: NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync ™ / DAS (Dynamic Action Sync) / Flicker Safe

* Во время операции MBR длительностью 1 мс может возникать мерцание.