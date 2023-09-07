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*Выберите "Более быстрый режим", чтобы выполнить "Время отклика 1 мс". (Режим Игры → Время отклика → Более быстрый режим)
**Чтобы включить разгон 180 Гц, необходима графическая карта с поддержкой DSC и DisplayPort 1.4.
* Изображение смоделировано для улучшения понимания функций. Оно может отличаться от фактического использования.
Разработан для невероятной скорости
*Изображение смоделировано для улучшения понимания функций. Оно может отличаться от реального.
*Сравнение скорости IPS 5мс (левое изображение) и IPS 1мс (GtG).
* Изображение смоделировано для улучшения понимания функций. Оно может отличаться от фактического использования.
* DCI-P3: обычно 98%, минимум 90%.
*Изображение смоделировано для улучшения понимания функций. Оно может отличаться от фактического использования.
*Чтобы включить разгон 180 Гц, необходимы графическая карта с поддержкой DSC и DisplayPort 1.4.
Совместимость с G-SYNC® подтвержена NVIDIA
* Изображение смоделировано для улучшения понимания функций. Он может отличаться от фактического использования.
* Сравнение режима «ВЫКЛ.» (Левое изображение) и совместимости с NVIDIA® G-SYNC®.
Чище, плавнее и быстрее
* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Могут иметь отличия при фактическом использовании.
* Сравнение режима «ВЫКЛ» (изображение слева) и AMD FreeSync™ Premium
Изящный, тонкий, иммерсивный
Эргономичный дизайн с возможностью регулировки высоты, наклона и поворота.
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Обычный
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DAS
Реагируй быстрее
* Условное обозначение показывает, что модель LG не поддерживает функцию Dynamic Action Sync (DAS).
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Может отличаться от фактического использования.
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ВЫКЛ
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ВКЛ
Атакуй первым в темноте
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Он может отличаться от фактического использования.
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ВЫКЛ
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ВКЛ
Точно в цель!
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.
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