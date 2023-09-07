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Лучше снаряжение — интереснее игра!

Лучше снаряжение — интереснее игра!

Дисплей

Nano IPS с ATW
QHD-дисплей (2560x1440)

Скорость

240 Гц (разгон до 260 Гц)
IPS 1 мс (GtG)
QHD@240 Гц при сигнале от HDMI 2.1

 

Технология

Адаптивная синхронизация, сертифицированная VESA
Совместимость с NVIDIA® G-SYNC®
AMD FreeSync™ Premium

Улучшенная технология True View

Nano IPS с ATW (Advanced True Wide Polarizer) улучшает контрастность и цветопередачу при просмотре под широким углом, делая игровой опыт максимально реалистичным.

с ATW.
без ATW.
без ATW.
с ATW.

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.

ATW

Улучшенный коэффициент контрастности и цветопередача

x 10

Коэффициент углового контраста.

Максимум
x 40

Цветовой охват

Максимум
  • Коэффициент углового контраста.
    без ATW и с ATW
  • Цветовой охват (DCI / CIE1976).
    без ATW и с ATW
Технология ATW (Advanced True Wide Polarizer), используемая на ультрапремиальном дисплее, обеспечивает высокий профессиональный уровень, необходимый для медицинского и экспертного использования, лучший коэффициент углового контраста (макс. 10 раз) и лучший цветовой охват (макс. 40 раз), чем дисплей без ATW с широким углом просмотра.

*Коэффициент углового контраста: Синяя зона обозначает темную часть пикселя, то есть чем больше синяя зона, тем меньше коэффициент контраста.

Настоящий продукт проверен UL. Образцы настоящего продукта были протестированы UL и соответствуют требованиям к верификации [Nano IPS с ATW улучшает коэффициент углового контраста (10x) и цветовой охват (40x) по сравнению с NRT].

*NRT: Обозначает новую TAC-пленку с нулевым запаздыванием, которая не требует ATW-поляризации.

Потрясающее изображение в играх.

Потрясающее изображение в играх.

Технология Nano IPS поддерживает точную цветопередачу в ярких сценах, а технология VESA DisplayHDR™ 600 обеспечивает динамический контраст на большом 32-дюймовом QHD-экране.

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.

Быстрый экран, плавный геймплей
240 Гц (разгон до 260 Гц)

Быстрый экран, плавный геймплей

Сверхбыстрая скорость 240 Гц (с разгоном до 260 Гц) позволяет геймерам быстро увидеть следующий кадр и при этом наслаждаться плавностью изображения. Быстро реагируйте на действия противников и прицеливайтесь проще.

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Чтобы использовать частоту обновления экрана до 240 Гц (с разгоном до 260 Гц), вам понадобится графическая карта с поддержкой DSC и DisplayPort 1.4.

IPS 1 мс (GtG)

Потрясающая скорости и погружение в игру

Скорость IPS 1 мс сопоставима со скоростью TN, минимизируя остаточные изображения и обеспечивая более быстрое время отклика, что позволяет вам наслаждаться совершенно новой игровой производительностью.

Уменьшение размытия и остаточных изображений в играх благодаря IPS 1 мс.

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Выберите «Быстрый режим», чтобы использовать «Время отклика 1 мс». (Игровой режим → Время отклика → Быстрый режим)

Полное погружение в геймплей.
QHD@240 Гц при сигнале от HDMI 2.1

Полное погружение в геймплей.

32GQ850 поддерживает частоту обновления до 240 Гц при подключении через HDMI 2.1. Это означает, что геймеры могут наслаждаться всеми преимуществами QHD-разрешения и частотой 240 Гц при подключении через DisplayPort или HDMI.

*Поддерживает переменную частоту обновления (VRR) до 240 Гц (с разгоном до 260 Гц). Для правильной работы требуется графическая карта, поддерживающая HDMI 2.1 и кабель HDMI 2.1 (входят в комплект).
*Графическая карта продается отдельно.

Технология, направленная на повышение скорости в играх.

Технология, направленная на повышение скорости в играх.

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Адаптивная синхронизация, сертифицированная VESA

Этот монитор, который прошел сертификацию VESA AdaptiveSync Display, которая направлена на игры со значительно более высокой частотой обновления и низкой задержкой, обеспечивает плавность и четкость изображения в играх, а также воспроизведение видео без помех.

Совместимость с NVIDIA® G-SYNC®

32GQ850 — протестированный NVIDIA монитор, официально совместимый с G-SYNC®, который позволяет наслаждаться потрясающим качеством геймплея.

AMD FreeSync™ Premium

Благодаря технологии FreeSync™ Premium Pro геймеры могут наслаждаться четкостью движений без подвисаний в динамичных играх в высоком разрешении. Технология устраняет разрывы изображения на экране и зависания.

 

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.

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Дизайн, созданный для геймеров.

Наилучший игровой опыт с новой шестигранной подсветкой и тонкими рамками с 3 сторон. Регулируемая база позволяет играть с наибольшим комфортом.
4-контактный выход для гарнитуры
4-контактный выход для гарнитуры

Подключение для эффекта погружения в звук

Наслаждайтесь играми и используется голосовой чат, подключив гарнитуру к 4-контактному разъему. Кроме того, вы можете полностью погрузиться в виртуальных 3D=звук, используя наушники DTS Headphone :X.

*Этот монитор не поддерживает встроенный динамик.
*Гарнитура продается отдельно.

Настраиваемые режимы для игры.
Игровой графический интерфейс

Получивший награды графический интерфейс

Игроки могут использовать экранный интерфейс и управления для простой настройки параметров: от основных настроек монитора до регистрации ‘Пользовательских ключей’, которые пользователь может использовать в качестве ярлыка.

*Последнюю версию экранного управления можно скачать на сайте LG.com.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.

Динамическая синхронизация действий

Технология Dynamic Action Sync позволяет геймерам мгновенно замечать критически-важные моменты и сразу же реагировать на действия оппонентов.

Black Stabilizer

Стабилизатор черного помогает геймерам вычислить снайперов, засевших в самых темных уголках, и быстро укрыться при появлении вспышки от выстрела.

Отображение прицела

Точка прицеливания фиксируется строго по центру, улучшая точность стрельбы.

Счетчик FPS

Вы можете видеть частоту кадров (FPS) в играх в углу экрана без установки дополнительного программного обеспечения.

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Функция прицела недоступна при включении индикатора FPS.
*Индикатор FPS может отображать значение, которое превышает максимальную частоту обновления монитора.

LG Calibration Studio.
LG Calibration Studio.

Высокая точность цветопередачи

Оптимизируйте цветопередачу с помощью функции «Аппаратные средства калибровки» в LG Calibration Studio, используя все возможности широкого цветового спектра и цветовой насыщенности экрана LG IPS QHD.

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Программное обеспечение и датчик калибровкиНЕ входят в комплект. Последнюю версию LG Calibration Studio можно скачать на сайте LG.COM.

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