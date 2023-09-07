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Улучшенная технология True View
Nano IPS с ATW (Advanced True Wide Polarizer) улучшает контрастность и цветопередачу при просмотре под широким углом, делая игровой опыт максимально реалистичным.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
ATW
Улучшенный коэффициент контрастности и цветопередача
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Коэффициент углового контраста.без ATW и с ATW
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Цветовой охват (DCI / CIE1976).без ATW и с ATW
*Коэффициент углового контраста: Синяя зона обозначает темную часть пикселя, то есть чем больше синяя зона, тем меньше коэффициент контраста.
*NRT: Обозначает новую TAC-пленку с нулевым запаздыванием, которая не требует ATW-поляризации.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Чтобы использовать частоту обновления экрана до 240 Гц (с разгоном до 260 Гц), вам понадобится графическая карта с поддержкой DSC и DisplayPort 1.4.
Потрясающая скорости и погружение в игру
Уменьшение размытия и остаточных изображений в играх благодаря IPS 1 мс.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Выберите «Быстрый режим», чтобы использовать «Время отклика 1 мс». (Игровой режим → Время отклика → Быстрый режим)
*Поддерживает переменную частоту обновления (VRR) до 240 Гц (с разгоном до 260 Гц). Для правильной работы требуется графическая карта, поддерживающая HDMI 2.1 и кабель HDMI 2.1 (входят в комплект).
*Графическая карта продается отдельно.
Технология, направленная на повышение скорости в играх.
Технология, направленная на повышение скорости в играх.
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Адаптивная синхронизация, сертифицированная VESA
Этот монитор, который прошел сертификацию VESA AdaptiveSync Display, которая направлена на игры со значительно более высокой частотой обновления и низкой задержкой, обеспечивает плавность и четкость изображения в играх, а также воспроизведение видео без помех.
Совместимость с NVIDIA® G-SYNC®
32GQ850 — протестированный NVIDIA монитор, официально совместимый с G-SYNC®, который позволяет наслаждаться потрясающим качеством геймплея.
AMD FreeSync™ Premium
Благодаря технологии FreeSync™ Premium Pro геймеры могут наслаждаться четкостью движений без подвисаний в динамичных играх в высоком разрешении. Технология устраняет разрывы изображения на экране и зависания.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Этот монитор не поддерживает встроенный динамик.
*Гарнитура продается отдельно.
*Последнюю версию экранного управления можно скачать на сайте LG.com.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
Динамическая синхронизация действий
Black Stabilizer
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Функция прицела недоступна при включении индикатора FPS.
*Индикатор FPS может отображать значение, которое превышает максимальную частоту обновления монитора.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Программное обеспечение и датчик калибровкиНЕ входят в комплект. Последнюю версию LG Calibration Studio можно скачать на сайте LG.COM.
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