We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Детали под контролем
Дисплей LG UHD 4K обеспечивает исключительную четкость, детализацию и производительность для различного контента
Пространство
Качество изображения
Особенности
Чистый и яркий HDR
Чистый и яркий HDR
-
SDR
-
HDR Effect ON
Эффект HDR для SDR-контента
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Они могут отличаться от реального.
*Изображение смоделировано для лучшего понимания функций. Оно может отличаться от реального
*Изображение смоделировано для улучшения понимания функций. Оно может отличаться от фактического.
* Программное обеспечение НЕ входит в комплект. Чтобы загрузить последнюю версию программного обеспечения LG Calibration Studio, посетите LG.COM.
USB Type-C™
Простое управление и совместимость
Порт USB Type-C™ позволяет передавать данные, использовать экран 4K и заряжать подключенное устройство одновременно. Уменьшите количество проводов и повысьте эффективность с помощью одного кабеля USBType-C™, без необходимости использования специальных кабелей или зарядных устройств для вашего ноутбука или другой техники.
Комфортный и элегантный дизайн
* Поддерживается соединение USB Type-C™ с мощностью до 90 Вт.
* Для правильной работы необходим кабель USB Type-C™ для подключения порта USB Type-C™ к монитору. Кабель входит в комплект.
Захватывающий игровой опыт
Улучшение качества в игре до 4K и HDR
* Представленные изображения служат для демонстрации игровых функций в рекламе и могут отличаться от реального продукта.
*Изображение смоделировано для улучшения понимания функций. Оно может отличаться от фактического использования.
*Сравнение режима "ВЫКЛ" (левое изображение) и AMD FreeSync™
-
ВЫКЛ
-
ВКЛ
Реагируйте на противников быстрее
-
ВЫКЛ
-
ВКЛ
Атакуйте первым в темноте
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.
Ярко и реалистично
Наслаждайтесь контентом в форматах 4K и HDR
* Приведенные изображения предназначены для демонстрации видеоконтента 4K в рекламе и могут отличаться от реального продукта
* Пульт дистанционного управления НЕ входит в комплект.
* Чтобы загрузить последнюю версию OnScreen Control, посетите LG.COM.
* Изображения продуктов и экранные элементы управления в видео предназначены только для иллюстративных целей и могут отличаться от реального продукта и фактических элементов управления на экране.
Эргономичный дизайн
Легко и удобно
Стойка One-Click позволяет легко устанавливать ее без какого-либо другого оборудования и гибко регулировать высоту и наклон большого экрана, чтобы расположить его в оптимальном для вас положении.
Комфортный и элегантный дизайн
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.