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Функции

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MNT-27GN950-01-1-LG-UltraGear-Gaming-Monitor

Детали под контролем

Наслаждайтесь безупречным изображением и истинной яркостью цветов с монитором LG UHD 4K HDR. Создатели контента, работающие с HDR-контентом, оценят его способность воспроизводить яркость и контраст для предварительного просмотра и редактирования.

Дисплей LG UHD 4K обеспечивает исключительную четкость, детализацию и производительность для различного контента

Пространство

Body Copy can be up to 250 characters.

Качество изображения

Body Copy can be up to 250 characters.

Особенности

Body Copy can be up to 250 characters.
VESA DisplayHDR™ 400

Чистый и яркий HDR

Монитор поддерживает VESA DisplayHDR™ 400 с широким диапазоном яркости и контрастности, обеспечивая впечатляющее визуальное погружение в новейшие HDR-игры, фильмы и изображения.

Чистый и яркий HDR

  • SDR
  • HDR Effect ON

Эффект HDR для SDR-контента

Монитор LG UHD 4K HDR может преобразовывать контент стандартного качества в видео в качестве HDR прямо на экране. Используя специальный алгоритм обработки качества изображения, он улучшает тональную компрессию и светность SDR-контента, в результате чего создается ощущение качества HDR.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Они могут отличаться от реального.

IPS с DCI-P3 95% (стандарт) предлагает истинные цвета и широкий обзор
IPS с DCI-P3 95% (станд.)

Отличная цветопередача и широкий обзор

Этот монитор с 95% охватом спектра DCI-P3 - отличное решение для создателей контента, графических дизайнеров и всех, кто ищет высокоточные цвета.

*Изображение смоделировано для лучшего понимания функций. Оно может отличаться от реального

Оптимизация цветопередачи с помощью аппаратной калибровки в LG Calibration Studio
LG Calibration Studio

К аппаратной калибровке готов

Готовность к аппаратной калибровке в сочетании со специализированным программным обеспечением для калибровки «LG Calibration Studio» предотвращает ухудшение качества цветопередачи. Вы всегда сможете видеть точные цвета, сохраняя полный контроль над своей работой. 

*Изображение смоделировано для улучшения понимания функций. Оно может отличаться от фактического.
* Программное обеспечение НЕ входит в комплект. Чтобы загрузить последнюю версию программного обеспечения LG Calibration Studio, посетите LG.COM.

USB Type-C™

Простое управление и совместимость

Порт USB Type-C™ позволяет передавать данные, использовать экран 4K и заряжать подключенное устройство одновременно. Уменьшите количество проводов и повысьте эффективность с помощью одного кабеля USBType-C™, без необходимости использования специальных кабелей или зарядных устройств для вашего ноутбука или другой техники.

Монитор с практически незаметной рамкой

4K

Дисплей

Монитор с регулировкой наклона

Данные

передача

Монитор с регулировкой высоты

До 90Вт

подача энергии

Монитор с регулировкой поворота

Зарядка всех устройств

одним кабелем

Комфортный и элегантный дизайн

* Поддерживается соединение USB Type-C™ с мощностью до 90 Вт.
* Для правильной работы необходим кабель USB Type-C™ для подключения порта USB Type-C™ к монитору. Кабель входит в комплект.

Улучшение качества в игре до 4K и HDR

Захватывающий игровой опыт

Монитор 27UP850N открывает новую эру консольных игр 4K HDR, не только принося острые ощущения с достойным изображением и звуком, но и помогая вам выигрывать сражения с AMD FreeSync™ , Игровым режимом, Dynamic Action Sync и Black Stabilizer.

Улучшение качества в игре до 4K и HDR

* Представленные изображения служат для демонстрации игровых функций в рекламе и могут отличаться от реального продукта.

AMD FreeSync ™
AMD FreeSync™

Чётче, плавнее и быстрее

С технологией AMD FreeSync™ геймеры получают более плавные и чёткие движения в динамичных играх высокого разрешения. AMD FreeSync™ практически исключает разрывы и задержки на экране монитора.

*Изображение смоделировано для улучшения понимания функций. Оно может отличаться от фактического использования.
*Сравнение режима "ВЫКЛ" (левое изображение) и AMD FreeSync™

  • ВЫКЛ
  • ВКЛ

Реагируйте на противников быстрее

Dynamic Action Sync минимизирует задержку ввода, что поможет геймерам поймать критический момент в реальном времени.
  • ВЫКЛ
  • ВКЛ

Атакуйте первым в темноте

Геймеры смогут быстро обнаружить снайперов, скрывающихся в самых тёмных местах и ​​быстро укрыться от взрыва.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.

Наслаждайтесь контентом в форматах 4K и HDR

Ярко и реалистично

Протестирован HDR-контент из различных стриминговых сервисов. И вы можете наслаждаться яркостью и широким цветовым диапазоном при воспроизведении на мониторе LG UHD 4K с технологией VESA DisplayHDR™ 400 с поддержкой цветового пространства DCI-P3.

Наслаждайтесь контентом в форматах 4K и HDR

* Приведенные изображения предназначены для демонстрации видеоконтента 4K в рекламе и могут отличаться от реального продукта
* Пульт дистанционного управления НЕ входит в комплект.

Простой пользовательский интерфейс
OnScreen Control

Простой пользовательский интерфейс

Вы можете настроить рабочее пространство, разделив экран или настроив основные параметры монитора всего несколькими щелчками мыши.

* Чтобы загрузить последнюю версию OnScreen Control, посетите LG.COM.
* Изображения продуктов и экранные элементы управления в видео предназначены только для иллюстративных целей и могут отличаться от реального продукта и фактических элементов управления на экране.

Эргономичный дизайн

Легко и удобно

Стойка One-Click позволяет легко устанавливать ее без какого-либо другого оборудования и гибко регулировать высоту и наклон большого экрана, чтобы расположить его в оптимальном для вас положении.

 

Монитор с регулировкой наклона

Наклон

Монитор с регулировкой поворота

Ориентация

Монитор с регулировкой высоты

Высота

Комфортный и элегантный дизайн

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