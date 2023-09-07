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Монитор LG, LED, 32"(81.28 см), 4K 3840x2160, 60Гц, VA, 5В x2, Встроенные стереоколонки, AMD RADEON FreeSync, DCI-P3 95%

Характеристики

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Монитор LG, LED, 32"(81.28 см), 4K 3840x2160, 60Гц, VA, 5В x2, Встроенные стереоколонки, AMD RADEON FreeSync, DCI-P3 95%

32UK550-B

Монитор LG, LED, 32"(81.28 см), 4K 3840x2160, 60Гц, VA, 5В x2, Встроенные стереоколонки, AMD RADEON FreeSync, DCI-P3 95%

31.5" UHD 4K монитор
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Характеристики

Диагональ [дюймы]

31.5

Разрешение

3840 x 2160

Тип Панели

VA

Соотношение сторон

16:9

Цветовая Гамма (Тип.)

DCI-P3 95% (CIE1976)

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

300

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

60

Время Отклика

4мс (GtG at Faster)

Настройка Положения Дисплея

Наклон/Высота

Все характеристики

ИНФОРМАЦИЯ

Наименование товара

UHD

Год

2018

МЕХАНИЧЕСКИЙ

Настройка Положения Дисплея

Наклон/Высота

Возможность Настенного Монтажа [мм]

100 x 100

ГАБАРИТЫ/ВЕС

Вес с Подставкой [кг]

7

Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

825 x 507 x 226

Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

728.1 x 424.6 x 49.9

Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

728.1 x 601.7 x 230.0(↑)728.1 x 491.7 x 230.0(↓)

Вес в Упаковке [кг]

10.9

Вес без Подставки [кг]

5.3

ПИТАНИЕ

AC Вход

100~240V (50/60Hz)

Энергопотребление (DC Off)

Меньше 0.3Вт

Энергопотребление (Режим Сна)

Меньше 0.5Вт

Энергопотребление (Тип.)

50Вт

Тип

Внешний Источник Питания (Адаптер)

Энергопотребление (Energy Star)

39Вт

SW APPLICATION

OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

ДА

Двойной Контроллер

ДА

ЭКРАН

Соотношение сторон

16:9

Яркость (Мин.) [Кд/м²]

250

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

300

Глубина Цвета (Количество Цветов)

1.07B

Цветовая Гамма (Тип.)

DCI-P3 95% (CIE1976)

Коэффициент контрастности (Мин.)

2000:1

Коэффициент контрастности (Тип.)

3000:1

Тип Панели

VA

Шаг Пикселя [мм]

0.181 x 0.181

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

60

Разрешение

3840 x 2160

Время Отклика

4мс (GtG at Faster)

Диагональ [см]

80

Диагональ [дюймы]

31.5

Угол Обзора (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

ФУНКЦИИ

Стабилизатор Черного Цвета

ДА

Снижение Цветовой Чувствительности

ДА

Динамическая Синхронизация Действий

ДА

Отсутствие Мерцания

ДА

Режим Чтения

ДА

Умное Энергосбережение

ДА

AMD FreeSync™

FreeSync

Супер Разрешение+

ДА

Заводская Калибровка Цвета

ДА

HDR 10

ДА

HDR Effect

ДА

ЗВУК

Динамик

5Вт x 2

АКСЕССУАРЫ

HDMI

ДА

Display Port

ДА

СОВМЕСТИМОСТЬ

HDMI

ДА(2шт)

Выход Наушники

3-полюсный (только звук)

DisplayPort

ДА(1шт)

Версия DP

1.4

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