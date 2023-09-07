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42.5'' 4K UHD IPS монитор

Характеристики

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42.5'' 4K UHD IPS монитор

43UN700-B

42.5'' 4K UHD IPS монитор

Печать

Характеристики

Диагональ [дюймы]

42.5

Разрешение

3840 x 2160

Тип Панели

IPS

Соотношение сторон

16:9

Цветовая Гамма (Тип.)

NTSC 72% (CIE1931)

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

400

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

60

Время Отклика

8мс (GtG at Faster)

Настройка Положения Дисплея

Наклон

Все характеристики

ИНФОРМАЦИЯ

Наименование товара

UHD

Год

2020

МЕХАНИЧЕСКИЙ

Настройка Положения Дисплея

Наклон

Возможность Настенного Монтажа [мм]

200 x 200

ГАБАРИТЫ/ВЕС

Вес с Подставкой [кг]

17.5

Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

1065 x 658 x 285

Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

967 x 575.2 x 70.6

Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

967 x 647.6 x 275

Вес в Упаковке [кг]

21.5

Вес без Подставки [кг]

13.8

ПИТАНИЕ

AC Вход

100~240V (50/60Hz)

Энергопотребление (DC Off)

Меньше 0.3Вт

Энергопотребление (Макс.)

200Вт

Энергопотребление (Режим Сна)

0.5Вт

Энергопотребление (Тип.)

95Вт

Тип

Встроенная Мощность

SW APPLICATION

OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

ДА

Двойной Контроллер

ДА

ЭКРАН

Соотношение сторон

16:9

Яркость (Мин.) [Кд/м²]

320

Яркость (Тип.) [Кд/м²]

400

Глубина Цвета (Количество Цветов)

1.07B

Цветовая Гамма (Тип.)

NTSC 72% (CIE1931)

Коэффициент контрастности (Мин.)

700:1

Коэффициент контрастности (Тип.)

1000:1

Тип Панели

IPS

Шаг Пикселя [мм]

0.2451 x 0.2451

Частота Обновления (Макс.) [Гц]

60

Разрешение

3840 x 2160

Время Отклика

8мс (GtG at Faster)

Диагональ [см]

107.9

Диагональ [дюймы]

42.5

Угол Обзора (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

ФУНКЦИИ

Стабилизатор Черного Цвета

ДА

Заводская Калибровка Цвета

ДА

Снижение Цветовой Чувствительности

ДА

Динамическая Синхронизация Действий

ДА

Отсутствие Мерцания

ДА

HDR 10

ДА

HDR Effect

ДА

PBP

2PBP/4PBP

PIP

ДА

Режим Чтения

ДА

Умное Энергосбережение

ДА

Супер Разрешение+

ДА

АКСЕССУАРЫ

Display Port

ДА

HDMI

ДА

Пульт ДУ

ДА

USB-C

ДА

СОВМЕСТИМОСТЬ

DisplayPort

ДА(1шт)

Версия DP

1.4

HDMI

ДА(4шт)

Выход Наушники

3-полюсный (только звук)

USB-C

ДА(1шт)

USB-C (Передача Данных)

ДА

USB-C (макс. разрешение в Гц)

3840 x 2160 при 60Гц

USB-C (Подача Энергии)

60Вт

USB Downstream Порт

ДА(2шт/версия 3.0)

ЗВУК

Rich Bass

ДА

Динамик

10Вт x 2

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