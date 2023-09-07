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29-дюймовый монитор UltraWide ™ Full HD IPS с соотношением сторон 21: 9 и AMD FreeSync ™
29-дюймовый монитор UltraWide ™ Full HD IPS с соотношением сторон 21: 9 и AMD FreeSync ™
Домашнее оборудование на уровне офисного
Экран 21: 9 Full HD обеспечивает на 33% больше места экрана, чем стандартный Full HD 16: 9 (1920x1080).
*Изображения смоделированы для лучшего восприятия. Оно может отличаться от фактического.
*Изображения смоделированы для лучшего восприятия. Оно может отличаться от фактического.
*Чтобы загрузить последнюю версию OnScreen Control, посетите LG.COM.
*Изображения продуктов и элементы управления на экране в видео предназначены только для иллюстрации и могут отличаться от реального продукта и фактических элементов управления на экране.
*Изображения смоделированы для лучшего восприятия. Оно может отличаться от фактического.
*Сравнение режима «ВЫКЛ.» (Левое изображение) и AMD FreeSync ™
-
Обычный
-
DAS
Реагируйте на противников быстрее
*Условное обозначение показывает, что модель не поддерживается функцией Dynamic Action Sync (DAS).
*Приведенные выше изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Он может отличаться от фактического использования.
-
ВЫКЛ
-
ВКЛ
Атакуй первым в темноте
*Приведенные выше изображения смоделированы для лучшего восприятия. Оно может отличаться от фактического.
-
ВЫКЛ
-
ВКЛ
Лучшая цель
*Приведенные выше изображения смоделированы для лучшего восприятия. Оно может отличаться от фактического.
*Изображения смоделированы для лучшего восприятия. Оно может отличаться от фактического.
*Изображения смоделированы для лучшего восприятия. Оно может отличаться от фактического.
*Цифра рассчитана по результатам внутреннего тестирования LG с использованием модели 29WP500 в ноябре 2020 года. Цифра может отличаться в реальных условиях использования.
Характеристики
-
Диагональ [дюймы]
-
29
-
Разрешение
-
2560 x 1080
-
Тип Панели
-
IPS
-
Соотношение сторон
-
21:9
-
Цветовая Гамма (Тип.)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
-
250
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
-
75
-
Время Отклика
-
5мс (GtG at Faster)
-
Настройка Положения Дисплея
-
Наклон
Все характеристики
-
Наименование товара
-
UltraWide
-
Год
-
2021
-
Настройка Положения Дисплея
-
Наклон
-
Возможность Настенного Монтажа [мм]
-
100 x 100
-
AC Вход
-
100~240V (50/60Hz)
-
Энергопотребление (DC Off)
-
Меньше 0.3Вт
-
Энергопотребление (Макс.)
-
25Вт
-
Энергопотребление (Режим Сна)
-
Меньше 0.5Вт
-
Энергопотребление (Тип.)
-
22Вт
-
Тип
-
Внешний Источник Питания (Адаптер)
-
Энергопотребление (Energy Star)
-
16Вт
-
Вес с Подставкой [кг]
-
4.5
-
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
-
822 x 413 x 159
-
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
-
688.5 x 313.4 x 76.9
-
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
-
688.5 x 405.0 x 223.8
-
Вес в Упаковке [кг]
-
6.6
-
Вес без Подставки [кг]
-
4
-
OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)
-
ДА
-
Двойной Контроллер
-
ДА
-
Соотношение сторон
-
21:9
-
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
-
200
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
-
250
-
Глубина Цвета (Количество Цветов)
-
16.7M
-
Цветовая Гамма (Тип.)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
Коэффициент контрастности (Мин.)
-
700:1
-
Коэффициент контрастности (Тип.)
-
1000:1
-
Тип Панели
-
IPS
-
Шаг Пикселя [мм]
-
0.2626 x 0.2628
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
-
75
-
Разрешение
-
2560 x 1080
-
Время Отклика
-
5мс (GtG at Faster)
-
Диагональ [см]
-
73
-
Диагональ [дюймы]
-
29
-
Угол Обзора (CR≥10)
-
178º(R/L), 178º(U/D)
-
Цветовая Гамма (Мин.)
-
sRGB 90% (CIE1931)
-
Стабилизатор Черного Цвета
-
ДА
-
Снижение Цветовой Чувствительности
-
ДА
-
Прицел
-
ДА
-
Динамическая Синхронизация Действий
-
ДА
-
Отсутствие Мерцания
-
ДА
-
Режим Чтения
-
ДА
-
Умное Энергосбережение
-
ДА
-
AMD FreeSync™
-
FreeSync
-
Супер Разрешение+
-
ДА
-
Автоматический Переключатель Источника Ввода
-
ДА
-
HDR 10
-
ДА
-
HDR Effect
-
ДА
-
HDMI
-
ДА
-
HDMI
-
ДА(2шт)
-
Выход Наушники
-
3-полюсный (только звук)
-
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29WP500-B
29-дюймовый монитор UltraWide ™ Full HD IPS с соотношением сторон 21: 9 и AMD FreeSync ™