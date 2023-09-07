We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
Стандарт sRGB 99%
Смотрите больше, делайте больше
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Для скачивания последней версии экранного меню нажмите кнопку СКАЧАТЬ.
*Изображения продукта и экранное управление, показанные в видео, приводятся только в качестве иллюстрации и могут отличаться от реального продукта и экранного управления.
*Функции могут работать неправильно, в зависимости от ПК, используемого пользователем.
Защита глаз
Режим чтения
В режиме чтения цветовая температура дисплея меняется до значения, близкого к бумаге, обеспечивая оптимальные условия для чтения.
Снижение мерцания**
Функция снижения мерцания уменьшает невидимое мерцание экрана и способствует меньшей усталости глаз. Данная функция обеспечивает комфорт при длительной работе.
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Описанная выше функция может меняться в зависимости от реальных условий использования.
Улучшение игрового опыта
-
Обычный дисплей
-
DAS (Динамическая синхронизация)
Быстрее реагируйте на действия соперников
*Демонстрируется пример с другой моделью LG, которая не поддерживает функцию Dynamic Action Sync(DAS).
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
-
Выкл
-
Вкл
Атакуй первым в темноте
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
Эргономичный дизайн
Комфортный и элегантный дизайн
Найдите идеальное положение для просмотра, отрегулировав наклон, и наслаждайтесь изображением на экране с практически незаметными рамками с трех сторон.
Комфортный и элегантный дизайн
Скачивание руководств и программного обеспечения
Скачивайте руководства и программное обеспечение для ваших продуктов.
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.