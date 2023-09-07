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Функции

Галерея

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Изогнутый монитор LG UltraWide™
Дисплей
IPS
34” QHD (3440 x 1440)
Цвет
sRGB 99% (станд.)
HDR10
Дизайн
Очень тонкая рамка с 3 сторон
Регулировка наклона-5~20°
Потрясающая точность цветопередачи и широкий угол просмотра

Потрясающая точность цветопередачи и широкий угол просмотра

IPS-дисплеи поддерживают широкий спектр цветов, 99% цветовой гаммы sRGB и обеспечивает отличную цветопередачу и яркость благодаря поддержке HDR10.

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.

IPS-монитор

IPS-монитор обеспечивают потрясающую точность цветопередачи и широкий угол просмотра.

Стандарт sRGB 99%

Благодаря 99% покрытию спектра sRGB дисплей является отличным решением для высокой точности цветопередачи.

HDR10

HDR10 (высокий динамический диапазон) поддерживает заданные уровни цветов и яркости.
QHD-дисплей 21:9 UltraWide™

Смотрите больше, делайте больше

QHD-экран UltraWide™ (разрешение 3440x1440, соотношение сторон 21:9) отлично подходит для работы, поскольку позволяет одновременно просматривать несколько программ.

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.

Экранное управление с удобным интерфейсом пользователя
OnScreen Control

Управление несколькими нажатиями мышки

Вы можете настроить рабочее пространство, разделив дисплей или настроив базовые параметры монитора всего лишь несколькими нажатиями мышки.
Управление несколькими нажатиями мышки СКАЧАТЬ

*Для скачивания последней версии экранного меню нажмите кнопку СКАЧАТЬ.
*Изображения продукта и экранное управление, показанные в видео, приводятся только в качестве иллюстрации и могут отличаться от реального продукта и экранного управления.
*Функции могут работать неправильно, в зависимости от ПК, используемого пользователем.

Защита глаз

Функция снижения мерцания уменьшает невидимое мерцание экрана и способствует меньшей усталости глаз. Данная функция обеспечивает комфорт при длительной работе.

Защита глаз

Режим чтения

В режиме чтения цветовая температура дисплея меняется до значения, близкого к бумаге, обеспечивая оптимальные условия для чтения.

Снижение мерцания**

Функция снижения мерцания уменьшает невидимое мерцание экрана и способствует меньшей усталости глаз. Данная функция обеспечивает комфорт при длительной работе.

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.
*Описанная выше функция может меняться в зависимости от реальных условий использования.

Улучшение игрового опыта

  • Обычный дисплей
  • DAS (Динамическая синхронизация)
Динамическая синхронизация действий

Быстрее реагируйте на действия соперников

Уменьшение задержек благодаря технологии динамической синхронизации действий помогает геймерам улавливать критические моменты в реальном времени.

*Демонстрируется пример с другой моделью LG, которая не поддерживает функцию Dynamic Action Sync(DAS).
*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.

  • Выкл
  • Вкл
Black Stabilizer

Атакуй первым в темноте

Стабилизатор черного помогает геймерам вычислить снайперов, засевших в самых темных уголках, и быстро укрыться при появлении вспышки от выстрела.

*Изображения смоделированы для демонстрации возможностей технологии. Фактическое изображение может отличаться.

Эргономичный дизайн

Комфортный и элегантный дизайн

Найдите идеальное положение для просмотра, отрегулировав наклон, и наслаждайтесь изображением на экране с практически незаметными рамками с трех сторон.

Монитор с регулировкой высоты

Практически незаметная рамка (3 стороны)

Монитор с регулировкой наклона

Наклон

Комфортный и элегантный дизайн

Скачивание руководств и программного обеспечения

Скачивайте руководства и программное обеспечение для ваших продуктов.

СКАЧИВАНИЕ РУКОВОДСТВ

СКАЧИВАНИЕ РУКОВОДСТВ СКАЧИВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

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