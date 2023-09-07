*Для скачивания последней версии экранного меню нажмите кнопку СКАЧАТЬ.

*Изображения продукта и экранное управление, показанные в видео, приводятся только в качестве иллюстрации и могут отличаться от реального продукта и экранного управления.

*Функции могут работать неправильно, в зависимости от ПК, используемого пользователем.