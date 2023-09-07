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509л, Холодильник LG Side-by-Side, технология Multi Air Flow, Золотистый цвет
509л, Холодильник LG Side-by-Side, технология Multi Air Flow, Золотистый цвет
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
-
Общий (Брутто)
-
566
-
Общий (Нетто)
-
509
-
Холодильная камера (Брутто)
-
349
-
Холодильная камера (Нетто)
-
335
-
Морозильная камера (Брутто)
-
217
-
Морозильная камера (Нетто)
-
174
-
Без упаковки [Ш*Г*В]
-
910*643*1786
-
В упаковке [Ш*Г*В]
-
980*730*1896
-
В упаковке
-
93
-
Без упаковки
-
83
-
Хладагент
-
R600a
-
Климатический класс
-
SN/N/ST
-
Производство
-
Китай
-
Энергетический класс
-
A+
-
Сертификаты
-
CE
-
Наружняя отделка (цвет)
-
Золотистый
-
Дверные ручки
-
Утопленные
-
Дисплей
-
Наружний
-
Внутренняя подсветка
-
LED
-
Тип управления
-
Электрический
-
Задняя стенка
-
Стальная
-
Воздушный канал
-
Пластиковый
-
Тип компрессора (модель #)
-
Умный (Смарт) Инверторный компрессор (VTH1113Y)
-
Полки
-
3
-
Ящики
-
2
-
Крышка в отделении для овощей
-
1
-
Дверные корзины
-
3
-
Лоток для яиц
-
2
-
Полки (Морозильная камера)
-
3
-
Ящики (Морозильная камера)
-
2
-
Крышка ящика (Морозильная камера)
-
1
-
Дверные корзины (Морозильная камера)
-
3
-
Лоток для льда
-
1
-
Диспенсер для воды и льда
-
-
-
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