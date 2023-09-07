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626 л, Холодильник LG Side-by-Side, DoorCooling+, Инверторный Линейный компрессор, умный дом ThinQ
626 л, Холодильник LG Side-by-Side, DoorCooling+, Инверторный Линейный компрессор, умный дом ThinQ
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
-
Тип холодильника
-
Холодильник Side-by-Side
-
Система охлаждения
-
No Frost
-
Тип компрессора
-
Линейный Инверторный
-
Материал отделки двери
-
Металл
-
Материал отделки корпуса
-
PCM
-
Цвет
-
Бежевый
-
Тип ручки
-
Скрытая
-
Легкое открывание
-
●
-
Дисплей
-
Кнопочный, LED
-
Расположение дисплея
-
Внешний
-
Класс энергоэффективности
-
A+
-
Потребление энергии (Вт × ч/год)
-
438
-
Уровень шума (дБА)
-
39
-
Хладагент
-
R600a
-
Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow
-
●
-
Экспресс-заморозка
-
●
-
Климатический класс
-
T
-
Блокировка дисплея
-
●
-
Сигнал открытой двери
-
●
-
Управление через Wi-Fi
-
●
-
Возможность управления через приложение LG ThinQ
-
●
-
Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis
-
●
-
Время хранения продуктов при отключении энергопитания (ч)
-
10
-
Мощность замораживания (кг/сут)
-
12
-
Технология DoorCоoling+
-
●
-
LG ThinQ
-
●
-
Зона Оптимальной влажности
-
●
-
Объем брутто (л)/Общий
-
687
-
Объем брутто (л)/Морозильная камера
-
265
-
Объем брутто (л)/Холодильная камера
-
422
-
Объем нетто (л)/Общий
-
626
-
Объем нетто (л)/Морозильная камера
-
220
-
Объем нетто (л)/Холодильная камера
-
406
-
Тип подсветки
-
LED
-
Дверные корзины
-
4
-
Полки
-
4
-
Прозрачный ящик
-
2
-
Генератор льда
-
Стандартный
-
Отделение для молочных продуктов
-
1
-
Лоток для яиц
-
1 × 8 яиц
-
Тип подсветки
-
LED
-
Ящик для фруктов и овощей
-
2
-
Крышка Moist Balance Crisper
-
●
-
Дверные корзины
-
3
-
Полки
-
4
-
Вес (кг)/В упаковке
-
113/124
-
Без упаковки (Ш × В × Г, мм)
-
912 × 1790 × 738
-
В упаковке (Ш × В × Г, мм)
-
968 × 1891 × 770
-
Гарантия
-
12 месяцев
-
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Устранение неполадок
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Гарантия
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