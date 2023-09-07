643 л, Холодильник LG Side-by-Side, Smart Инверторный компрессор, технология Multi Air Flow

*Google и Google Home являются торговыми марками Google LLC. *Amazon, Alexa, Echo и все связанные логотипы и марки движения являются торговыми марками Amazon.com, Inc и аффилированных компаний. *LG SmartThinQ переименовано в LG ThinQ. *Смарт-функции и функции голосового помощника могут зависеть от страны и модели. Проконсультируйтесь с локальным розничным продавцом или представителем LG о доступности сервиса. *Умная колонка с голосовым управлением в комплект не входит.

*Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.