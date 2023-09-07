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643 л, Холодильник LG Side-by-Side, Smart Инверторный компрессор, технология Multi Air Flow
643 л, Холодильник LG Side-by-Side, Smart Инверторный компрессор, технология Multi Air Flow
*Согласно результатам испытаний TÜV Rheinland с использованием внутренней методики тестирования LG для измерения времени, необходимого для потери веса пекинской капусты на 5% на полке отсека свежих продуктов в холодильнике LGE LinearCooling модели GSXV91NSAE. Фактический результат может зависеть от использования.
*635L:согласно стандарту ЕС, 635 л — емкость холодильника LGE модели GSXV91NSAE. *27 куб. футов: Согласно стандарту Северной Америки, 27 куб. футов — емкость LGE модели LRS*2706.
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*Google и Google Home являются торговыми марками Google LLC. *Amazon, Alexa, Echo и все связанные логотипы и марки движения являются торговыми марками Amazon.com, Inc и аффилированных компаний. *LG SmartThinQ переименовано в LG ThinQ. *Смарт-функции и функции голосового помощника могут зависеть от страны и модели. Проконсультируйтесь с локальным розничным продавцом или представителем LG о доступности сервиса. *Умная колонка с голосовым управлением в комплект не входит.
*Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.
*1 год гарантии на холодильник
*10 лет гарантии на инверторный компрессор (работа и выезд оплачивается потребителем)
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
-
Тип холодильника
-
Side by Side
-
Система охлаждения
-
No Frost
-
Тип компрессора
-
Умный Инверторный
-
Тип охлаждения
-
Multi Air Flow
-
Хладагент
-
R600a
-
Уровень шума, Дб
-
36
-
Мощность замораживания, кг/сутки
-
12
-
Общий (Брутто)
-
694
-
Общий (Нетто)
-
643
-
Холодильная камера (Брутто)
-
424
-
Холодильная камера (Нетто)
-
414
-
Морозильная камера (Брутто)
-
270
-
Морозильная камера (Нетто)
-
229
-
Габариты без упаковки
-
913 x 1,790 x 743
-
Габариты в упаковке
-
968 x 1,891 x 770
-
Без упаковки
-
106кг
-
В упаковке
-
116кг
-
Класс энергоэффективности
-
A+(Inverter)
-
Цвет
-
Темный графит
-
Тип ручки
-
Карман
-
Дисплей
-
Кнопочный
-
Расположение дисплея
-
Внутренний
-
Быстрая заморозка
-
●
-
Сигнал открытой двери
-
●
-
Мобильная диагностика
-
●
-
Тип подсветки
-
LED
-
Количество полок
-
4
-
Материал полок
-
закаленное стекло
-
Полка для овощей
-
2
-
Fresh Zone
-
●
-
Отделение для снеков
-
●
-
Дверные корзины
-
4
-
Тип дверных корзин
-
Прозрачные (4)
-
Уплотнитель BioShield
-
●
-
Тип ящиков
-
Прозрачные
-
Тип подсветки
-
LED
-
Количество полок
-
5
-
Материал полок
-
Закаленное стекло
-
Дверные корзины
-
● (4)
-
Количество ящиков
-
● (1)
-
Тип ящиков
-
Прозрачные
-
12 месяцев
-
●
-
10 лет на компрессор
-
●
-
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GC-B257JLYV
643 л, Холодильник LG Side-by-Side, Smart Инверторный компрессор, технология Multi Air Flow