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647 л, Холодильник LG Side-by-Side, DoorCooling+, Smart Инверторный компрессор

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647 л, Холодильник LG Side-by-Side, DoorCooling+, Smart Инверторный компрессор

GC-B257SSZV

647 л, Холодильник LG Side-by-Side, DoorCooling+, Smart Инверторный компрессор

Видео крупным планом: сначала вода капает с хрустящего зеленого салата, затем вода капает на свежие красные помидоры, затем показана двигающаяся яркая влажная черника.
LinearCooling™

Дольше сохраняет свежесть продуктов

Технология LinearCooling™ уменьшает колебания температуры и сохраняет аромат и свежесть продуктов до 7 дней.

*Согласно результатам испытаний TÜV Rheinland с использованием внутренней методики тестирования LG для измерения времени, необходимого для потери веса пекинской капусты на 5% на полке отсека свежих продуктов в холодильнике LGE LinearCooling модели GSXV91NSAE. Фактический результат может зависеть от использования.

Вид спереди черного холодильника InstaView с подсветкой внутри. Содержимое холодильника видно через дверцу InstaView. Синие лучи подсвечивают содержимое холодильника с функцией DoorCooling.
DoorCooling

Быстрое и равномерное охлаждение

Благодаря равномерному и быстрому охлаждению, обеспечиваемому технологией DoorCooling ™, ваши напитки всегда будут холодными, а продукты останутся свежими гораздо дольше.

*Согласно результатам испытаний TÜV Rheinland с использованием внутренних методов испытаний LG на сравнение времени, необходимого для снижения температуры в емкости для воды, размещенной в верхней корзине, между моделями с DoorCooling+™ и без DoorCooling+™. Только применимые модели.
*Изображения продукта приводятся только в качестве иллюстрации и могут отличаться от фактического продукта. *DoorCooling+™ отключается при открытии двери.

Видео начинается с крупного плана панели "Hygiene Fresh " на холодильнике. Вокруг летают разные бактерии, затем все они всасываются в панель "Hygiene Fresh ", а вокруг панели появляется свет.
Hygiene Fresh

Уменьшает количество бактерий и устраняет неприятные запахи, способствуя максимальному сохранению свежести

Поддерживайте чистоту в холодильнике с помощью технологии Hygiene Fresh , устраняющей запахи и устраняющей до 99,999% бактерий.

*Бактерии: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Klebsiella pneumoniae.
*Подтверждено Intertek по всем процессам и результатам, Протокол испытаний ISO 27447.
*Количество бактерий подсчитывалось до и после четырехчасовой реакции, осуществляемой посредством впрыска 0,2 мл бактериального раствора в антибактериальный фильтр.
*Эффективность удаления бактерий определяется посредством испытаний в лабораторных условиях, в ходе которого подсчитывалось количество бактерий при непосредственном впрыске в фильтр.
*Результаты могут отличаться в реальных условиях.
*Показанный выше синий цвет приводится только в качестве иллюстрации.

Нижние ящики холодильника наполнены разноцветными свежими продуктами. Изображение увеличивается на рычаге управления, позволяющем выбрать оптимальный уровень влажности для сохранения свежести продукции.
FRESHBalancer™

Всегда свежие продукты благодаря оптимальной влажности

Поддержка оптимальной влажности для продолжительного сохранения свежести фруктов и овощей.
Видео начинается с вида спереди холодильника с двумя широко открытыми дверями. Внутреннее пространство очерчено неоновыми линиями, а стрелки толкают линии, чтобы показать, что внутри много пространства. Неоновый квадрат вокруг внутреннего пространства мигает, показывая разницу между новым пространством и старым пространством меньшего объема, которое обозначено белой пунктирной линией.
Большой объем

Храните больше благодаря увеличенному внутреннему пространству

Большой объем позволяет хранить всю еду и напитки таким образом, чтобы они не загромождали вашу кухню.

*635L:согласно стандарту ЕС, 635 л — емкость холодильника LGE модели GSXV91NSAE. *27 куб. футов: Согласно стандарту Северной Америки, 27 куб. футов — емкость LGE модели LRS*2706.

Современная элегантность в каждой детали

Серебристые акценты и стенка металлик придает дизайну премиальный вид снаружи и внутри.
Вид спереди панели Metal Fresh с логотипом "Metal Fresh".

Metal Fresh™

Вид по диагонали полки с металлическими элементами отделки внутри холодильника.

Металлическое

декорирование

Вид по диагонали на верхнюю часть холодильника с демонстрацией мягкого светодиодного освещения.

Мягкая светодиодная

подсветка

*Metal Fresh™ — это фраза, составленная из слов 'metal laminated design' (дизайн с металлическими пластинами), который используется на вентиляционных отверстиях холодного воздуха, 'NatureFresh' от LinearCooling™ и DoorCooling+™.
*Использование металлических компонентов не обеспечивает свежесть еды в холодильнике.

Рука с телефоном. На экране телефона показано приложение Smart Diagnosis. У холодильника, расположенного на фоне, открыта одна половина и видно содержимое внутри. Над холодильником показан значок Smart Diagnosis.
Smart Diagnosis™

Будьте на шаг впереди

Устраняйте малейшие неисправности и получайте оповещения о необходимости обслуживания, чтобы не обращаться в службу поддержки.
Логотип 10-летней гарантии на инверторный смарт-компрессор рядом с логотипом смарт-инвертора.

Экономия электроэнергии и надежность

Инверторный смарт-компрессор LG Smart Inverter Compressor™ обеспечивает максимальную экономию энергии, позволяя вам наслаждаться спокойствием в течение 10 лет.

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

GC-B257SSZV
ОБЪЁМ (Л)
647
Размеры (Ш х В х Г), мм
913 * 1,790 * 735
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
DoorCooling+™
ОСОБЕННОСТИ
Умный Инверторный компрессор, Гигиенический фильтр Hygiene Fresh+, Total No Frost, LG ThinQ

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип холодильника

Side by Side

Система охлаждения

No Frost

Технология DoorCooling+TM

Тип компрессора

Умный Инверторный

Тип охлаждения

Multi Air Flow

Хладагент

R600a

Уровень шума, Дб

36

Мощность замораживания, кг/сутки

12

Технология Metal Fresh

ОБЪЕМ(Л)

Общий (Брутто)

694

Общий (Нетто)

647

Холодильная камера (Брутто)

424

Холодильная камера (Нетто)

414

Морозильная камера (Брутто)

270

Морозильная камера (Нетто)

233

ГАБАРИТЫ(Ш Х В Х Г), ММ

Габариты без упаковки

913 x 1,790 x 735

Габариты в упаковке

968 x 1,891 x 770

ВЕС, КГ

Без упаковки

106кг

В упаковке

116кг

ЭНЕРГИЯ

Класс энергоэффективности

A+(Inverter)

ДИЗАЙН

Цвет

Стальной

Тип ручки

Карман

Дисплей

Кнопочный

Расположение дисплея

Внутренний

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Быстрая заморозка

Быстрое охлаждение

Сигнал открытой двери

Мобильная диагностика

Управление через Wi-Fi

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Тип подсветки

LED

Количество полок

4

Материал полок

закаленное стекло

Полка для овощей

2

Fresh Zone

FreshBalancer

Дверные корзины

4

Тип дверных корзин

Прозрачные (4)

HygieneFresh+

Уплотнитель BioShield

Металлический декор полок

Металлический декор ящиков

Тип ящиков

Прозрачные

Лоток для яиц

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Тип подсветки

LED

Количество полок

4

Материал полок

Закаленное стекло

Дверные корзины

● (4)

Количество ящиков

● (2)

Полка под ящиками

2 (Закаленное стекло)

Тип ящиков

Прозрачные

Задняя стенка для дополнительной свежести Metal Fresh

Металлический декор ящиков

Поворотный Лоток Для Льда

ГАРАНТИЯ

12 месяцев

10 лет на компрессор

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GC-B257SSZV

647 л, Холодильник LG Side-by-Side, DoorCooling+, Smart Инверторный компрессор