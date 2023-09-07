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617 л, Холодильник LG Side-by-Side, DoorCooling⁺, диспенсер для воды и льда
617 л, Холодильник LG Side-by-Side, DoorCooling⁺, диспенсер для воды и льда
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
-
Тип холодильника
-
Side by Side
-
Система охлаждения
-
No Frost
-
Технология DoorCooling+TM
-
●
-
Технология Door-in-Door
-
●
-
Тип компрессора
-
Инверторный Линейный
-
Тип охлаждения
-
Multi Air Flow
-
Хладагент
-
R600a
-
Уровень шума, Дб
-
36
-
Мощность замораживания, кг/сутки
-
12
-
Технология Metal Fresh
-
●
-
Общий (Брутто)
-
674
-
Общий (Нетто)
-
617
-
Холодильная камера (Брутто)
-
424
-
Холодильная камера (Нетто)
-
412
-
Морозильная камера (Брутто)
-
250
-
Морозильная камера (Нетто)
-
205
-
Габариты без упаковки
-
913 x 1,790 x 735
-
Габариты в упаковке
-
968 x 1,891 x 770
-
Без упаковки
-
131кг
-
В упаковке
-
141кг
-
Класс энергоэффективности
-
A+
-
Цвет
-
Стальной
-
Тип ручки
-
Карман
-
Дисплей
-
Кнопочный
-
Расположение дисплея
-
Внутренний
-
Быстрая заморозка
-
●
-
Быстрое охлаждение
-
●
-
Сигнал открытой двери
-
●
-
Диспенсер для воды
-
●
-
Диспенсер для льда (Кубики льда)
-
●
-
Функция молотого льда
-
●
-
Технология Uvnano
-
●
-
Мобильная диагностика
-
●
-
Управление через Wi-Fi
-
●
-
Тип подсветки
-
LED
-
Количество полок
-
4
-
Материал полок
-
закаленное стекло
-
Полка для овощей
-
2
-
Fresh Zone
-
●
-
FreshBalancer
-
●
-
Отделение для снеков
-
●
-
Дверные корзины
-
4
-
Тип дверных корзин
-
Прозрачные (4)
-
Винная полка
-
●
-
HygieneFresh⁺
-
●
-
Уплотнитель BioShield
-
●
-
Металлический декор полок
-
●
-
Металлический декор ящиков
-
●
-
Тип ящиков
-
Прозрачные
-
Лоток для яиц
-
●
-
Тип подсветки
-
LED
-
Количество полок
-
4
-
Материал полок
-
Закаленное стекло
-
Дверные корзины
-
● (2)
-
Количество ящиков
-
● (2)
-
Полка под ящиками
-
2 (Закаленное стекло)
-
Тип ящиков
-
Прозрачные
-
Задняя стенка для дополнительной свежести Metal Fresh
-
●
-
Металлический декор ящиков
-
●
-
Льдогенератор Автоматика на двери холодильника
-
●
-
12 месяцев
-
●
-
10 лет на компрессор
-
●
-
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