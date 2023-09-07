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617 л, Холодильник LG Side-by-Side, DoorCooling⁺, диспенсер для воды и льда

Характеристики

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617 л, Холодильник LG Side-by-Side, DoorCooling⁺, диспенсер для воды и льда

GC-J257CAEC

617 л, Холодильник LG Side-by-Side, DoorCooling⁺, диспенсер для воды и льда

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ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

GC-J257CAEC
ОБЪЁМ (Л)
617
Размеры (Ш х В х Г), мм
913 x 1,790 x 735
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
DoorCooling⁺™
ОСОБЕННОСТИ
Инверторный Линейный компрессор, Диспенсер для воды и льда, Гигиенический фильтр Hygiene Fresh⁺, LG ThinQ

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип холодильника

Side by Side

Система охлаждения

No Frost

Технология DoorCooling+TM

Технология Door-in-Door

Тип компрессора

Инверторный Линейный

Тип охлаждения

Multi Air Flow

Хладагент

R600a

Уровень шума, Дб

36

Мощность замораживания, кг/сутки

12

Технология Metal Fresh

ОБЪЕМ(Л)

Общий (Брутто)

674

Общий (Нетто)

617

Холодильная камера (Брутто)

424

Холодильная камера (Нетто)

412

Морозильная камера (Брутто)

250

Морозильная камера (Нетто)

205

ГАБАРИТЫ(Ш Х В Х Г), ММ

Габариты без упаковки

913 x 1,790 x 735

Габариты в упаковке

968 x 1,891 x 770

ВЕС, КГ

Без упаковки

131кг

В упаковке

141кг

ЭНЕРГИЯ

Класс энергоэффективности

A+

ДИЗАЙН

Цвет

Стальной

Тип ручки

Карман

Дисплей

Кнопочный

Расположение дисплея

Внутренний

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Быстрая заморозка

Быстрое охлаждение

Сигнал открытой двери

Диспенсер для воды

Диспенсер для льда (Кубики льда)

Функция молотого льда

Технология Uvnano

Мобильная диагностика

Управление через Wi-Fi

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Тип подсветки

LED

Количество полок

4

Материал полок

закаленное стекло

Полка для овощей

2

Fresh Zone

FreshBalancer

Отделение для снеков

Дверные корзины

4

Тип дверных корзин

Прозрачные (4)

Винная полка

HygieneFresh⁺

Уплотнитель BioShield

Металлический декор полок

Металлический декор ящиков

Тип ящиков

Прозрачные

Лоток для яиц

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Тип подсветки

LED

Количество полок

4

Материал полок

Закаленное стекло

Дверные корзины

● (2)

Количество ящиков

● (2)

Полка под ящиками

2 (Закаленное стекло)

Тип ящиков

Прозрачные

Задняя стенка для дополнительной свежести Metal Fresh

Металлический декор ящиков

Льдогенератор Автоматика на двери холодильника

ГАРАНТИЯ

12 месяцев

10 лет на компрессор

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