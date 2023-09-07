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611 л, Холодильник LG Side-by-Side, DoorCooling+™, диспенсер для воды и льда

Характеристики

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611 л, Холодильник LG Side-by-Side, DoorCooling+™, диспенсер для воды и льда

GC-J257SMSC

611 л, Холодильник LG Side-by-Side, DoorCooling+™, диспенсер для воды и льда

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ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

dimensions & weight manage
ОБЪЁМ (Л)
611
Размеры (Ш х В х Г), мм
913 x 1,790 x 735
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Door Cooling⁺™
ОСОБЕННОСТИ
Инверторный Линейный компрессор, Диспенсер для воды и льда, Гигиенический фильтр Hygiene Fresh⁺, LG ThinQ

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип холодильника

Side-by-Side

Система охлаждения

Total No Frost

Технология DoorCooling+TM

Технология Door-in-Door

Тип компрессора

Инверторный Линейный

Тип охлаждения

Multi Air Flow

Хладагент

R600a

Уровень шума, Дб

36

Поддержание температуры, ч

10

ОБЪЕМ(Л)

Общий (Брутто)

674

Общий (Нетто)

611

Холодильная камера (Брутто)

424

Холодильная камера (Нетто)

406

Морозильная камера (Брутто)

250

Морозильная камера (Нетто)

175

ГАБАРИТЫ(Ш Х В Х Г), ММ

Габариты без упаковки

913 x 1,790 x 735

Глубина без учета ручки

735

ВЕС, КГ

Без упаковки

123

ЭНЕРГИЯ

Класс энергоэффективности

A+

ДИЗАЙН

Цвет

Платиновый серый

Тип ручки

Скрытая

Дисплей

Сенсорный, LED

Расположение дисплея

внутреннй

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Сигнал открытой двери

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Тип подсветки

LED

Материал полок

Закаленное стекло

Полка для овощей

1

Тип дверных корзин

Прозрачные

Уплотнитель BioShield

Отделение для снеков

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Тип подсветки

Льдогенератор

ГАРАНТИЯ

12 месяцев

10 лет на компрессор

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