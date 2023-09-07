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601 л, Холодильник LG Side-by-Side, DoorCooling<sup>+TM</sup>, Инверторный Линейный компрессор, умный дом ThinQ
601 л, Холодильник LG Side-by-Side, DoorCooling+TM, Инверторный Линейный компрессор, умный дом ThinQ
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
-
Тип холодильника
-
Side by Side
-
Система охлаждения
-
Total No Frost
-
Технология DoorCooling+TM
-
●
-
Тип компрессора
-
Инверторный Линейный
-
Тип охлаждения
-
Multi Air Flow
-
Хладагент
-
R600a
-
Уровень шума, Дб
-
39
-
Мощность замораживания, кг/сутки
-
12
-
Поддержание температуры, ч
-
10
-
Общий (Брутто)
-
668
-
Общий (Нетто)
-
601
-
Холодильная камера (Брутто)
-
422
-
Холодильная камера (Нетто)
-
371
-
Морозильная камера (Брутто)
-
246
-
Морозильная камера (Нетто)
-
196
-
Габариты без упаковки
-
912 х 1790 х 738
-
Габариты в упаковке
-
968 х 1891 х 770
-
Глубина без учета ручки
-
610
-
Глубина без учета двери
-
738
-
Без упаковки
-
114
-
В упаковке
-
125
-
Класс энергоэффективности
-
A+
-
Потребление энергии, кВт*ч/год
-
438
-
Цвет
-
Черный
-
Тип ручки
-
Скрытая
-
Дисплей
-
Сенсорный, LED
-
Расположение дисплея
-
Внешний
-
Климатический класс
-
Т
-
Быстрая заморозка
-
●
-
Сигнал открытой двери
-
●
-
Мобильная диагностика
-
●
-
Управление через Wi-Fi
-
●
-
Тип подсветки
-
LED
-
Количество полок
-
4
-
Материал полок
-
закаленное стекло
-
Полка для овощей
-
2
-
Fresh Zone
-
●
-
Moist Balance Crisper
-
●
-
Дверные корзины
-
4
-
Винная полка
-
●
-
Отделение для снеков
-
●
-
Тип подсветки
-
LED
-
Количество полок
-
4
-
Материал полок
-
Закаленное стекло
-
Дверные корзины
-
2
-
Количество ящиков
-
2
-
Льдогенератор
-
С емкостью для воды
-
12 месяцев
-
●
-
10 лет на компрессор
-
●
-
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