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617 л, Холодильник LG Side-by-Side, DoorCooling⁺, диспенсер для воды и льда

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617 л, Холодильник LG Side-by-Side, DoorCooling⁺, диспенсер для воды и льда

GC-L257CBEC

617 л, Холодильник LG Side-by-Side, DoorCooling⁺, диспенсер для воды и льда

Холодильник LG c Инверторным Линейным компрессором
Видео крупным планом: сначала вода капает с хрустящего зеленого салата, затем вода капает на свежие красные помидоры, затем показана двигающаяся яркая влажная черника.
LinearCooling™

Дольше сохраняет свежесть продуктов

Технология LinearCooling™ уменьшает колебания температуры и сохраняет аромат и свежесть продуктов до 7 дней.

*Согласно результатам испытаний TÜV Rheinland с использованием внутренней методики тестирования LG для измерения времени, необходимого для потери веса пекинской капусты на 5% на полке отсека свежих продуктов в холодильнике LGE LinearCooling модели GSXV91NSAE. Фактический результат может зависеть от использования.

Вид спереди черного холодильника InstaView с подсветкой внутри. Содержимое холодильника видно через дверцу InstaView. Синие лучи подсвечивают содержимое холодильника с функцией DoorCooling.
DoorCooling

Быстрое и равномерное охлаждение

Благодаря равномерному и быстрому охлаждению, обеспечиваемому технологией DoorCooling ™, ваши напитки всегда будут холодными, а продукты останутся свежими гораздо дольше.

*Согласно результатам испытаний TÜV Rheinland с использованием внутренних методов испытаний LG на сравнение времени, необходимого для снижения температуры в емкости для воды, размещенной в верхней корзине, между моделями с DoorCooling+™ и без DoorCooling+™. Только применимые модели. *Изображения продукта приводятся только в качестве иллюстрации и могут отличаться от фактического продукта. *DoorCooling+™ отключается при открытии двери.

Видео начинается с крупного плана на диспенсер воды. Становится виден экстерьер холодильника, и теперь можно увидеть механические элементы форсунки диспенсера. Видео еще приближается, и становятся видны капли, проходящие через устройство UVnano форсунки, уменьшающее количество бактерий. Камера отъезжает, и снова становится виден экстерьер холодильника, а также вода стекающая в стакан.
UVnano™

Свежие форсунки диспенсера каждый день

Автоматическая очистка *99,99% бактерий водяной форсунки с помощью УФ-света.

*Устройство UVnano (название функции: Self Care) было протестировано в лабораторных испытаниях TÜV Rheinland с использованием внутренних методов измерения сокращения E. coli, S. aureus и P. aeruginosa в образцах дистиллированной воды после воздействия на продукт светодиодного источника УФ-света в течение 10 минут каждый час, после общего времени воздействия в течение 24 часов в нормальных бытовых условиях. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий и использования. Продукт не предназначен для лечения заболеваний и не гарантирует, что в воде, отфильтрованная продуктом, не будет загрязняющих веществ, таких как микробиологические частицы, влияющих на здоровье пользователей. *UVnano образовано из двух слов: UV(ультрафиолет) и nanometer(нанометры — единица измерения длины).

Видео начинается с крупного плана панели "Hygiene Fresh " на холодильнике. Вокруг летают разные бактерии, затем все они всасываются в панель "Hygiene Fresh ", а вокруг панели появляется свет.
Hygiene Fresh

Уменьшает количество бактерий и устраняет неприятные запахи, способствуя максимальному сохранению свежести

Поддерживайте чистоту в холодильнике с помощью технологии Hygiene Fresh , устраняющей запахи и устраняющей до 99,999% бактерий.

*Бактерии: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Klebsiella pneumoniae. *Подтверждено Intertek по всем процессам и результатам, Протокол испытаний ISO 27447. *Количество бактерий подсчитывалось до и после четырехчасовой реакции, осуществляемой посредством впрыска 0,2 мл бактериального раствора в антибактериальный фильтр. *Эффективность удаления бактерий определяется посредством испытаний в лабораторных условиях, в ходе которого подсчитывалось количество бактерий при непосредственном впрыске в фильтр. *Результаты могут отличаться в реальных условиях. *Показанный выше синий цвет приводится только в качестве иллюстрации.

Нижние ящики холодильника наполнены разноцветными свежими продуктами. Изображение увеличивается на рычаге управления, позволяющем выбрать оптимальный уровень влажности для сохранения свежести продукции.
FRESHBalancer™

Всегда свежие продукты благодаря оптимальной влажности

Поддержка оптимальной влажности для продолжительного сохранения свежести фруктов и овощей.
Вид сбоку кухни с установленным в ней черным холодильником InstaView.

Улучшите интерьер благодаря двери UltraSleek

Дверь UltraSleek станет украшением любой кухни.

Видео начинается с вида спереди холодильника с двумя широко открытыми дверями. Внутреннее пространство очерчено неоновыми линиями, а стрелки толкают линии, чтобы показать, что внутри много пространства. Неоновый квадрат вокруг внутреннего пространства мигает, показывая разницу между новым пространством и старым пространством меньшего объема, которое обозначено белой пунктирной линией.
БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ

Храните больше благодаря увеличенному внутреннему пространству

Большой объем позволяет хранить всю еду и напитки таким образом, чтобы они не загромождали вашу кухню.

*635L:согласно стандарту ЕС, 635 л — емкость холодильника LGE модели GSXV91NSAE. *27 куб. футов: Согласно стандарту Северной Америки, 27 куб. футов — емкость LGE модели LRS*2706.

Современная элегантность в каждой детали

Серебристые акценты и стенка металлик придает дизайну премиальный вид снаружи и внутри.

Вид спереди панели Metal Fresh с логотипом "Metal Fresh".

Metal Fresh™

Вид по диагонали полки с металлическими элементами отделки внутри холодильника.

Металлическое декорирование

Вид по диагонали на верхнюю часть холодильника с демонстрацией мягкого светодиодного освещения.

Мягкая светодиодная подсветка

*Metal Fresh™ — это фраза, составленная из слов 'metal laminated design' (дизайн с металлическими пластинами), который используется на вентиляционных отверстиях холодного воздуха, 'NatureFresh' от LinearCooling™ и DoorCooling+™. *Использование металлических компонентов не обеспечивает свежесть еды в холодильнике.

LG ThinQ™

Смарт-управление, смарт-жизнь

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Удаленное управление

Smart-оповещения

Подключайся и управляй из любого места

Приложение LG ThinQ™ позволяет легко подключаться к холодильнику самым простым способом. Включите режим быстрой заморозки, просто коснувшись кнопки Express Freeze.

Подключайтесь для простоты управления

Забыли закрыть дверцу холодильника? Не волнуйтесь. Приложение LG ThinQ™ отправит уведомление на ваш телефон, чтобы предупредить вас.

*Google и Google Home являются торговыми марками Google LLC. *Amazon, Alexa, Echo и все связанные логотипы и марки движения являются торговыми марками Amazon.com, Inc и аффилированных компаний. *LG SmartThinQ переименовано в LG ThinQ. *Смарт-функции и функции голосового помощника могут зависеть от страны и модели. Проконсультируйтесь с локальным розничным продавцом или представителем LG о доступности сервиса. *Умная колонка с голосовым управлением в комплект не входит.
*Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.

Логотип 10-летней гарантии на инверторный смарт-компрессор рядом с логотипом смарт-инвертора.

Экономия электроэнергии и надежность

Инверторный смарт-компрессор LG Smart Inverter Compressor™ обеспечивает максимальную экономию энергии, позволяя вам наслаждаться спокойствием в течение 10 лет.

*1 год гарантии на холодильник
*10 лет гарантии на инверторный компрессор (работа и выезд оплачивается потребителем)

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

ОБЪЁМ (Л)
617
Размеры (Ш х В х Г), мм
913 x 1,790 x 735
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
DoorCooling⁺™
ОСОБЕННОСТИ
Инверторный Линейный компрессор, Диспенсер для воды и льда, Гигиенический фильтр Hygiene Fresh+, LG ThinQ

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип холодильника

Side by Side

Система охлаждения

No Frost

Технология DoorCooling+TM

Тип компрессора

Инверторный Линейный

Тип охлаждения

Multi Air Flow

Хладагент

R600a

Уровень шума, Дб

36

Мощность замораживания, кг/сутки

12

Технология Metal Fresh

ОБЪЕМ(Л)

Общий (Брутто)

674

Общий (Нетто)

617

Холодильная камера (Брутто)

424

Холодильная камера (Нетто)

412

Морозильная камера (Брутто)

250

Морозильная камера (Нетто)

205

ГАБАРИТЫ(Ш Х В Х Г), ММ

Габариты без упаковки

913 x 1,790 x 735

Габариты в упаковке

968 x 1,891 x 770

ВЕС, КГ

Без упаковки

131кг

В упаковке

141кг

ЭНЕРГИЯ

Класс энергоэффективности

A+

ДИЗАЙН

Цвет

Матовый черный

Тип ручки

Карман

Дисплей

Кнопочный

Расположение дисплея

Внутренний

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Быстрая заморозка

Быстрое охлаждение

Сигнал открытой двери

Диспенсер для воды

Диспенсер для льда (Кубики льда)

Функция молотого льда

Технология Uvnano

Мобильная диагностика

Управление через Wi-Fi

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Тип подсветки

LED

Количество полок

4

Материал полок

закаленное стекло

Полка для овощей

2

Fresh Zone

FreshBalancer

Отделение для снеков

Дверные корзины

4

Тип дверных корзин

Прозрачные (4)

Винная полка

HygieneFresh+

Уплотнитель BioShield

Металлический декор полок

Металлический декор ящиков

Тип ящиков

Прозрачные

Лоток для яиц

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Тип подсветки

LED

Количество полок

4

Материал полок

Закаленное стекло

Дверные корзины

● (2)

Количество ящиков

● (2)

Полка под ящиками

2 (Закаленное стекло)

Тип ящиков

Прозрачные

Задняя стенка для дополнительной свежести Metal Fresh

Металлический декор ящиков

Льдогенератор Автоматика на двери холодильника

ГАРАНТИЯ

12 месяцев

10 лет на компрессор

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Холодильник LG c Инверторным Линейным компрессором

GC-L257CBEC

617 л, Холодильник LG Side-by-Side, DoorCooling⁺, диспенсер для воды и льда