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626 л, Холодильник LG InstaView Door-in-Door, DoorCooling+, Инверторный Линейный компрессор, ThinQ

Характеристики

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626 л, Холодильник LG InstaView Door-in-Door, DoorCooling+, Инверторный Линейный компрессор, ThinQ

GC-Q247CADC

626 л, Холодильник LG InstaView Door-in-Door, DoorCooling+, Инверторный Линейный компрессор, ThinQ

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

GC-Q247CADC
ОБЪЁМ (Л)
626
Размеры (Ш х В х Г), мм
912 * 1,790 * 738
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
InstaView Door-in-Door
ОСОБЕННОСТИ
DoorCooling+, LG ThinQ, Гигиенический фильтр Hygiene Fresh+, Moist Balance Crisper, Винная полка, Отделение для закусок

Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип холодильника

Холодильник Side-by-Side

Door-in-Door®

InstaView™

Система охлаждения

Total No Frost

Тип компрессора

Линейный Инверторный

Материал отделки двери

Металл

Материал отделки корпуса

Металл

Цвет

Стальной

Тип ручки

Скрытая

Дисплей

Cенсорный, LED

Расположение дисплея

Внешний

Класс энергоэффективности

A+

Потребление энергии (Вт × ч/год)

438

Уровень шума (дБА)

39

Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow

Экспресс-заморозка

Климатический класс

T

Блокировка дисплея

Сигнал открытой двери

Мини-бар

InstaView™ Door-in-Door®

Время хранения продуктов при отключении энергопитания (ч)

10

Управление через Wi-Fi

Возможность управления через приложение LG ThinQ

Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis

Мощность замораживания (кг/сут)

12

Режим «Отпуск»

Антибактериальный дверной уплотнитель Bio Shield

LG ThinQ

Технология DoorCоoling+

Зона Оптимальной влажности

ОБЪЕМ

Объем брутто (л)/Общий

687

Объем брутто (л)/Морозильная камера

265

Объем брутто (л)/Холодильная камера

422

Объем нетто (л)/Общий

626

Объем нетто (л)/Морозильная камера

220

Объем нетто (л)/Холодильная камера

406

Объём нетто (л)/Зона свежести

23

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Тип подсветки

LED

Полки

4

Прозрачный ящик

2

Генератор льда

С поворотным механизмом

Дверные корзины

4

Металлическая окантовка полок

Металлическая окантовка ящиков

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Лоток для яиц

1 × 8 яиц

Тип подсветки

LED

Гигиенический фильтр Hygiene Fresh+

Ящик для фруктов и овощей

Крышка Moist Balance Crisper

Зона свежести FRESHBalancer

Дверные корзины

4

Полки

4

Металлическая окантовка полок

Металлическая окантовка ящиков

Полка для винных бутылок

Отделение для закусок / Корзина для сыра

ГАБАРИТЫ

Вес (кг)/В упаковке

121/132

Без упаковки (Ш × В × Г, мм)

912 × 1790 × 738

В упаковке (Ш × В × Г, мм)

968 × 1891 × 770

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

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