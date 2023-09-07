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647 л, Холодильник LG Side-by-Side, DoorCooling+, технология InstaView
647 л, Холодильник LG Side-by-Side, DoorCooling+, технология InstaView
*По сравнению с обычным LG Side by Side InstaViewThinQ™(GSX971NEAE).
*Согласно результатам испытаний TÜV Rheinland с использованием внутренней методики тестирования LG для измерения времени, необходимого для потери веса пекинской капусты на 5% на полке отсека свежих продуктов в холодильнике LGE LinearCooling модели GSXV91NSAE. Фактический результат может зависеть от использования.
*Согласно результатам испытаний TÜV Rheinland с использованием внутренних методов испытаний LG на сравнение времени, необходимого для снижения температуры в емкости для воды, размещенной в верхней корзине, между моделями с DoorCooling+™ и без DoorCooling+™. Только применимые модели.
*Изображения продукта приводятся только в качестве иллюстрации и могут отличаться от фактического продукта.
*DoorCooling+™ отключается при открытии двери.
*Бактерии: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Klebsiella pneumoniae.
*Подтверждено Intertek по всем процессам и результатам, Протокол испытаний ISO 27447.
*Количество бактерий подсчитывалось до и после четырехчасовой реакции, осуществляемой посредством впрыска 0,2 мл бактериального раствора в антибактериальный фильтр.
*Эффективность удаления бактерий определяется посредством испытаний в лабораторных условиях, в ходе которого подсчитывалось количество бактерий при непосредственном впрыске в фильтр.
*Результаты могут отличаться в реальных условиях.
*Показанный выше синий цвет приводится только в качестве иллюстрации.
*635L:согласно стандарту ЕС, 635 л — емкость холодильника LGE модели GSXV91NSAE. *27 куб. футов: Согласно стандарту Северной Америки, 27 куб. футов — емкость LGE модели LRS*2706.
Современная элегантность в каждой детали
*Metal Fresh™ — это фраза, составленная из слов 'metal laminated design' (дизайн с металлическими пластинами), который используется на вентиляционных отверстиях холодного воздуха, 'NatureFresh' от LinearCooling™ и DoorCooling+™.
*Использование металлических компонентов не обеспечивает свежесть еды в холодильнике.
Смарт-управление, смарт-жизнь
Простое управление
Скажите вашему холодильнику, что вам нужно и когда вам это нужно. Скажите "Включить быстрое охлаждение" и искусственный интеллект быстро займется вашими продуктами.
Наслаждайтесь простотой управления
Забыли закрыть дверцу холодильника? Не волнуйтесь. Приложение LG ThinQ™ отправит уведомление на ваш телефон, чтобы предупредить вас.
Наслаждайтесь простотой управления
Приложение LG ThinQ™ позволяет легко подключаться к холодильнику самым простым способом. Включите режим быстрой заморозки, просто коснувшись кнопки Express Freeze.
Подключайтесь, откуда вам удобно
Забыли закрыть дверцу холодильника? Не волнуйтесь. Приложение LG ThinQ™ отправит уведомление на ваш телефон, чтобы предупредить вас.
*Google и Google Home являются торговыми марками Google LLC.
*Amazon, Alexa, Echo и все связанные логотипы и марки движения являются торговыми марками Amazon.com, Inc и аффилированных компаний.
*LG SmartThinQ переименовано в LG ThinQ.
*Смарт-функции и функции голосового помощника могут зависеть от страны и модели. Проконсультируйтесь с локальным розничным продавцом или представителем LG о доступности сервиса.
*Умная колонка с голосовым управлением в комплект не входит.
*Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
-
Тип холодильника
-
Side by Side
-
Система охлаждения
-
No Frost
-
Технология DoorCooling+TM
-
●
-
Технология Door-in-Door
-
●
-
Технология InstaView
-
●
-
Тип компрессора
-
Инверторный Линейный
-
Тип охлаждения
-
Multi Air Flow
-
Хладагент
-
R600a
-
Уровень шума, Дб
-
36
-
Мощность замораживания, кг/сутки
-
12
-
Технология Metal Fresh
-
●
-
Общий (Брутто)
-
694
-
Общий (Нетто)
-
647
-
Холодильная камера (Брутто)
-
424
-
Холодильная камера (Нетто)
-
414
-
Морозильная камера (Брутто)
-
270
-
Морозильная камера (Нетто)
-
233
-
Габариты без упаковки
-
913 x 1,790 x 735
-
Габариты в упаковке
-
968 x 1,891 x 770
-
Без упаковки
-
112кг
-
В упаковке
-
123кг
-
Класс энергоэффективности
-
A+
-
Цвет
-
Стальной
-
Тип ручки
-
Карман
-
Дисплей
-
Кнопочный
-
Расположение дисплея
-
Внутренний
-
Быстрая заморозка
-
●
-
Быстрое охлаждение
-
●
-
Сигнал открытой двери
-
●
-
Мобильная диагностика
-
●
-
Управление через Wi-Fi
-
●
-
Тип подсветки
-
LED
-
Количество полок
-
4
-
Материал полок
-
закаленное стекло
-
Полка для овощей
-
2
-
Fresh Zone
-
●
-
FreshBalancer
-
●
-
Отделение для снеков
-
●
-
Дверные корзины
-
4
-
Тип дверных корзин
-
Прозрачные (4)
-
Винная полка
-
●
-
HygieneFresh+
-
●
-
Уплотнитель BioShield
-
●
-
Металлический декор полок
-
●
-
Металлический декор ящиков
-
●
-
Тип ящиков
-
Прозрачные
-
Лоток для яиц
-
●
-
Тип подсветки
-
LED
-
Количество полок
-
4
-
Материал полок
-
Закаленное стекло
-
Дверные корзины
-
● (4)
-
Количество ящиков
-
● (2)
-
Полка под ящиками
-
2 (Закаленное стекло)
-
Тип ящиков
-
Прозрачные
-
Задняя стенка для дополнительной свежести Metal Fresh
-
●
-
Металлический декор ящиков
-
●
-
Поворотный Лоток Для Льда
-
●
-
12 месяцев
-
●
-
10 лет на компрессор
-
●
-
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GC-Q257CAFC
647 л, Холодильник LG Side-by-Side, DoorCooling+, технология InstaView