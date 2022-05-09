Программа LG EdTech по профориентации для воспитанников детских домов получит дальнейшее развитие

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Современным подросткам, которые только начинают планировать свою взрослую жизнь, крайне непросто найти свое место в окружающем их мире, полном трудностей и неопределенностей. Особенно нелегко бывает выбрать интересную профессию, к которой бы лежала душа – тем более, что некоторые специальности появляются сегодня прямо на глазах, другие до неузнаваемости меняют свою суть и название, а иные и вовсе постепенно исчезают.
Эксперты LG Electronics Almaty Kazakhstan в августе 2022 года провели серию мастер-классов для воспитанников детских домов г. Алматы и Алматинской области, чтобы рассказать им о том, как получить такие профессии, которые будут востребованы в цифровом будущем.
Так, например, сейчас на слуху такие профессии как «PR-менеджер» или «маркетолог», но при этом многие не отличают «пиар» от рекламы, а кто-то и вовсе не представляет себе, чем занимается менеджер по связям с общественностью или специалист по брендингу.
О тонкостях работы в сфере маркетинга рассказала Наталья Новикова, директор по корпоративному маркетингу LG Electronics Almaty Kazakhstan. Она поделилась методами развития навыка публичных выступлений, ведь для построения успешной карьеры в PR чрезвычайно важно уметь презентовать продукт и компанию большому количеству людей. Воспитанники детских домов получили информацию о том, как пройти бесплатное онлайн-обучение основам маркетинга и PR для дальнейшего знакомства с заинтересовавшей их профессией, а также узнали, как можно получить профильное высшее образование в этой области.
Множество современных профессий подразумевает наличие у специалиста не только «жестких» знаний и навыков (Hard skills) – например, в области науки, техники, программирования или иностранных языков, а также «гибких» личностных навыков (Soft skills), которые особенно ценят современные работодатели.
Насиба Нурова, менеджер по работе с персоналом LG Electronics Almaty Kazakhstan, рассказала ребятам о том, что в пятерку наиболее востребованных Soft skills сегодня входят способности к социальной коммуникации, умение представить себя, эмоциональный интеллект, а также лидерские качества и самоорганизация. На формирование этих качеств могут уйти годы – без долгого применения их можно потерять, однако по мнению ученых, именно в «гибких навыках» заложено 85% профессионального успеха современного человека, в то время как на «жесткие» приходится только 15%.
Насиба провела с детьми тест на выявление типа личности, чтобы понять, какие навыки у каждого из них преобладают и как их лучше развивать, для того, что они помогали в будущем.
Ученики, которые заинтересовались развитием своих Soft skills, а также работой в области HR, смогут углубить свои знания с помощью специальной литературы, которая была предоставлена библиотекам детских домов после проведения мастер-класса. Кроме того, развить свои навыки в этой области они также смогут на рекомендованных бесплатных курсах.
Современные информационные технологии (ИТ) проникают практически во все аспекты нашей жизни. Вот почему профессий с приставкой ИТ становится все больше, и для получения каждой из них требуются все более разнообразные знания и навыки. О различных видах ИТ-профессий и о том, где получить ИТ-образование, рассказал Асет Мусалин, бизнес-аналитик департамента корпоративного маркетинга LG Electronics Almaty Kazakhstan.
Специализация в области ИТ-инфраструктуры дает возможность построить успешную карьеру тестировщика, инженера по работе с сетевым оборудованием или в сфере информационной безопасности. Знания в области ИТ-аналитики позволят занять вакансию бизнес-аналитика или специалиста по работе с данными. ИТ-дизайнеры занимаются разработкой пользовательского интерфейса (UX/UI) для сайтов и приложений, а также 3D-моделированием и визуализацией в различных областях – от строительства до нефтегазовой отрасли, а обладатели диплома по специализации ИТ-бизнеса трудятся в области интернет-маркетинга, проект- и продакт менеджмента.
Одним из первых шагов на карьерном пути в ИТ является изучение английского языка, который необходим как для коммуникаций, так и для получения углубленных знаний по ИТ-специальностям. Кроме того, в ИТ очень важно наличие профильного образования. В конце своего выступления Асет Мусалин поделился с детьми списком грантов и вузов Казахстана, где обучают ИТ-профессиям.
Самые амбициозные претенденты могут учиться и даже начать зарабатывать, не дожидаясь диплома о высшем образовании. Для этого сегодня существует множество доступных источников со свободным доступом для самостоятельного образования и практики – например, ресурсы для бесплатного создания сайтов, мобильных приложений и дизайна интерьера, или онлайн-биржи для поиска работы на фрилансе. Если же придумать собственный ИТ-проект и выиграть с ним конкурс, можно получить государственный грант и оплатить собственное образование.
О карьере в области видеопродакшна рассказал Рустам Исламов, руководитель отдела обучения и развития LG Electronics Almaty Kazakhstan. В последнее время эта профессия чрезвычайно популярна, однако требования к съемке, монтажу и полному циклу производства видеороликов и клипов современного уровня также претерпели значительные изменения.
Если, к примеру, ранее для этих целей преимущественно использовались цифровые видеокамеры со сменной оптикой и другими дорогостоящими аксессуарами, то сегодня гораздо более быстрый результат при меньших затратах можно получить с помощью мобильных гаджетов с правильно выбранными и настроенными мобильными приложениями.
В рамках мастер-классов ребята познакомились с процессом видеопроизводства на каждом его этапе – от препродакшна до продакшна и постпродакшна. Подростки узнали о том, что большинство сегодняшних зрителей относятся к категории так называемых «визуалов», которые отдают предпочтение активному потреблению информации в виде видеоконтента, а не текста. Они также узнали о том, как сделать бизнес-сюжет интересным и «вирусным», какая продолжительность клипа не утомляет зрителей, почему для повышения узнаваемости продукта важно привлекать инфлюенсеров, и множество других важных нюансов процесса съемки и производства видеороликов.
Насыщенным полезной информацией стал мастер-класс по основам онлайн-продаж, который провел Алимжан Картыкпаев, аналитик отдела продаж LG Electronics Almaty Kazakhstan. После разъяснения разницы между офлайн- и онлайн-продажами, он подробно остановился на разновидностях интернет-торговли, а также рассказал об отличиях между организацией отдельного сайта и использовании торговой площадки – маркетплейса.
Из презентации ребята узнали о преимуществах торговли в Интернете, о множестве различных профессий в сфере онлайн-продаж – от продакт-менеджера и курьера до специалиста по логистике и сотрудника техподдержки, а также о том, как можно зарабатывать на онлайн-продажах самостоятельно. Он также рассказал о смежных профессиях в сфере финансов, менеджмента, маркетинга и ИТ, навыки в которых могут быть полезны для специалиста в сфере продаж.
Всего в рамках образовательной инициативы LG EdTech специалисты компании провели 20 мастер-классов. В рамках благотворительной акции более 100 воспитанников получили знания по каждому из пяти этих профессиональных направлений в детских домах Алматы и Алматинской области, включая «Детскую деревню Алматы», «Ковчег», «Солнышко» и Областной детский дом №1.
Выбор будущей профессии является очень волнующим и важным вопросом для воспитанников детских домов. Ребята задавали вопросы о нюансах каждой специальности, о том, где можно получить соответствующее образование.
В дополнение к ссылкам на полезные ресурсы от онлайн-школ и обучающим видео, которыми спикеры поделились в процессе презентаций, после встреч они также передали в библиотечные фонды каждого детского дома книги по профессиональной ориентации в каждой из своих сфер. Они позволят молодым людям сформировать интерес к выбранным специальностям и определиться с пакетом знаний, необходимым для успешного старта на выбранном профессиональном поприще.
Воспитатели поделились с экспертами LGEAK в ходе обсуждения программ мастер-классов, что одна воспитанница детского дома заинтересована в поступлении на специализацию «Актерское мастерство». А друг Бренда, популярная теле- и радиоведущая Назыма Гадильбек откликнулась и тоже приняла участие в проекте, сделав для этой девочки подарок в виде своего авторского курса по постановке голоса.
В рамках лекций некоторые дети выразили желание продолжить общение с представителями компании по теме понравившихся профессий. Эксперты LG намерены развивать такие контакты в формате менторства в будущем.
Помимо этого, Наталья Новикова в рамках образовательной инициативы LG EdTech планирует провести серию публичных лекций в университетах Казахстана на тему современных тенденций в PR, а также экологического, социального и корпоративного управления (ESG).
Одним из основных принципов корпоративной политики LG является социальная ответственность бизнеса. Проводя мероприятия по улучшению качества жизни местного сообщества, LG на практике подтверждает тезис об обязательном участии современного бизнеса в решении важных социальных вопросов.