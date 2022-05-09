Программа LG EdTech по профориентации для воспитанников детских домов получит дальнейшее развитие

Из презентации ребята узнали о преимуществах торговли в Интернете, о множестве различных профессий в сфере онлайн-продаж – от продакт-менеджера и курьера до специалиста по логистике и сотрудника техподдержки, а также о том, как можно зарабатывать на онлайн-продажах самостоятельно. Он также рассказал о смежных профессиях в сфере финансов, менеджмента, маркетинга и ИТ, навыки в которых могут быть полезны для специалиста в сфере продаж.



Всего в рамках образовательной инициативы LG EdTech специалисты компании провели 20 мастер-классов. В рамках благотворительной акции более 100 воспитанников получили знания по каждому из пяти этих профессиональных направлений в детских домах Алматы и Алматинской области, включая «Детскую деревню Алматы», «Ковчег», «Солнышко» и Областной детский дом №1.



Выбор будущей профессии является очень волнующим и важным вопросом для воспитанников детских домов. Ребята задавали вопросы о нюансах каждой специальности, о том, где можно получить соответствующее образование.



В дополнение к ссылкам на полезные ресурсы от онлайн-школ и обучающим видео, которыми спикеры поделились в процессе презентаций, после встреч они также передали в библиотечные фонды каждого детского дома книги по профессиональной ориентации в каждой из своих сфер. Они позволят молодым людям сформировать интерес к выбранным специальностям и определиться с пакетом знаний, необходимым для успешного старта на выбранном профессиональном поприще.



Воспитатели поделились с экспертами LGEAK в ходе обсуждения программ мастер-классов, что одна воспитанница детского дома заинтересована в поступлении на специализацию «Актерское мастерство». А друг Бренда, популярная теле- и радиоведущая Назыма Гадильбек откликнулась и тоже приняла участие в проекте, сделав для этой девочки подарок в виде своего авторского курса по постановке голоса.



В рамках лекций некоторые дети выразили желание продолжить общение с представителями компании по теме понравившихся профессий. Эксперты LG намерены развивать такие контакты в формате менторства в будущем.



Помимо этого, Наталья Новикова в рамках образовательной инициативы LG EdTech планирует провести серию публичных лекций в университетах Казахстана на тему современных тенденций в PR, а также экологического, социального и корпоративного управления (ESG).



Одним из основных принципов корпоративной политики LG является социальная ответственность бизнеса. Проводя мероприятия по улучшению качества жизни местного сообщества, LG на практике подтверждает тезис об обязательном участии современного бизнеса в решении важных социальных вопросов.