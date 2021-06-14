LG LED All-in-One Smart Series LAEC – новый взгляд на светодиодные дисплеи

LG представляет новую серию светодиодных коммерческих дисплеев LAEC, которые можно использовать для беспроводных демонстраций презентаций и обслуживать без прокладки кабелей. Впрочем, обо всем по порядку.

Серия LAEC представляет собой 136-дюймовый, или 345-сантиметровый дисплей, который предлагается в устройства «все в одном», включая встроенные контроллер и динамик. Устраняя предубеждение, что светодиодные дисплеи сложно устанавливать, модели LAEC не требуют подключения контроллера или отдельной настройки модуля. После простого процесса установки, вам останется только включить экран с помощью пульта дистанционного управления, как у домашнего телевизора.

В случае, если светодиодный модуль или системная плата выйдут из строя, конструкция LAEC позволяет обслуживать экран спереди. Достаточно отсоединить светодиодный модуль с помощью прилагаемого магнитного инструмента и заменить его на новый без прокладки кабелей.

В серии LAEC встроена технология LG One:Quick Share, которая позволяет совместно использовать экран для беспроводной демонстрации презентаций и других важных данных, с помощью специального USB-устройства и соответствующего ПО. С помощью кнопки USB-ключа и встроенного Wi-Fi1, вы можете передавать экран компьютера на дисплей LAEC, а также регулировать параметры громкости, режимы изображения, яркости и другие основные характеристики без пульта дистанционного управления.

Процесс установки серии LG LAEC очень прост. Достаточно закрепить обе части корпуса на стене, прикрепить к ним каждый модуль светодиодного дисплея и подключить шнур питания. Эта простая установка сэкономит время и облегчит пользователям взаимодействие со светодиодным экраном.2 А благодаря тому, что серия LAEC работает с одинарным или двойным кабелем переменного тока3, при установке дисплеев нет необходимости сложного подключения питания, что также обеспечивает аккуратный монтаж.

Дисплеи LG LAEC продаются с корпусом, куда входят все необходимые компоненты, включая настенное крепление для горизонтальной ориентации и все инструменты для установки. В качестве дополнительной опции, серия LAEC поставляется с моторизованной подставкой, которая позволяет ставить дисплей в любом месте и регулировать высоту экрана по своему усмотрению.

С помощью дополнительной услуги LG ConnectedCare4, которая предоставляется компанией LG, техническое обслуживание профессиональных дисплеев LAEC выполняется легко и быстро, без необходимости вызова специалистов. LG ConnectedCare – это облачное решение, которое удаленно управляет состоянием дисплеев, диагностирует неисправности и обеспечивает стабильную работу на территории клиентов.

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1 Пользователям необходимо включить точку доступа в сетевом меню дисплея.

2 Крепежные винты, настенное крепление или аксессуары необходимо приобретать дополнительно.

3 Для 110 В переменного тока необходимы два кабеля переменного тока.

4 Доступность LG ConnectedCare зависит от региона.