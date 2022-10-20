Несколько рекомендаций по выбору современной стиральной машины LG для бережного ухода за одеждой

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Существует множество веских причин, исходя из которых в один прекрасный день мы решаем приобрести новую стиральную машину. Если раньше такая покупка во многих случаях была вынужденной – например, после счастливого пополнения семейства, переезда в более просторное жилище, окончательной поломки или нерентабельности починки старой техники, то сегодня достаточно весомым поводом может быть элементарное желание автоматизировать часть домашних хлопот по стирке и сушке или оптимизировать расходы на электричество, воду и моющие средства.
Чтобы облегчить вам процесс выбора, сегодня мы расскажем об основных критериях, на которые стоит обратить внимание при покупке, а для ориентира упомянем ряд новых стиральных машин LG, которые поступили в розницу Казахстана в этом году.
Говоря о ключевых критериях выбора, в первую очередь стоит обратить внимание на максимальную загрузку. Вряд ли стиральная машина с барабаном, рассчитанным на 4 кг белья, удовлетворит нужды семьи из четырех человек – иначе такая машина будет постоянно загружена. Кроме того, сразу же следует решить, будете ли вы дома стирать крупные вещи – такие как шторы или зимнюю одежду, или планируете обращаться за сторонними услугами. Стиральные машины с небольшим барабаном не рассчитаны на такие объемные вещи.
Один из основных критериев выбора, который определяет максимальный вес загружаемого белья – глубина стиральной машины. Наиболее популярными на сегодняшний день являются модели с горизонтальной загрузкой – они просты в установке, подключении и эксплуатации. С учетом компактных габаритов они могут легко интегрироваться в существующей интерьер ванной или прачечной комнаты, помещаясь под умывальник или столешницу. Но даже в таком случае стоит заранее продумать и учесть все мелочи – например, будет ли открытая дверца мешать проходу.
Если вы располагаете ограниченным свободным пространством, есть смысл обратить внимание на новую стиральную машину LG F2J6HG7W, которая рассчитана на загрузку до 7 кг белья в цикле стирки и до 4 кг в цикле сушки, при этом ее глубина составляет всего 45 сантиметров.
Эта элегантная модель обладает увеличенной прочностью конструкции. Ее дверца, выполненная из закаленного стекла, устойчива к царапинам, сколам и высоким температурам, а ребра барабана из нержавеющей стали обладают дополнительными антибактериальными свойствами.
Система прямого привода, примененная в конструкции LG F2J6HG7W, подразумевает прямое крепление мотора к барабану. На практике это означает отсутствие легко изнашивающихся деталей, что обеспечивает его высокую надежность и долговечность работы .
В отличие от традиционных стиральных машин, в LG F2J6HG7W используется технология «6 движений заботы» (6 Motion Direct Drive, или LG 6 Motion DD™), благодаря которым барабан использует широкий набор алгоритмов вращения, воспроизводящих ручную стирку и адаптированных к различным типам ткани и степени загрязнения белья. За счет сочетания базового вращения (Tumble) с режимами реверсивного вращения (Scrub), насыщения (Filtration), кручения (Rolling), разглаживания (Stepping) и покачивания (Swing), эта модель справляется со стиркой сложных загрязнений даже на деликатных тканях.
Для обеспечения дополнительной заботы о тканях, которые соприкасаются с нежной и чувствительной кожей – например, младенцев, LG F2J6HG7W поддерживает новую технологию обработки паром Steam™ для циклов «Одежда малыша+ Пар» и «Гипоаллергенный».
Что дают программы «гипоаллергенная» и функция «без складок»
Модель также поддерживает функцию мобильной диагностики SmartDiagnosis, которая позволяет сократить время и сэкономить деньги в случае возникновения неполадок. После определения параметров возникшего затруднения вы можете просто передать полученные данные для определения проблемы в центр технической поддержки с помощью своего телефона .
Стиральная машина LG F4V5VG2S с искусственным интеллектом AI DD™ – это вариант для тех, кому требуется более вместительное решение и при этом есть возможность установить устройство глубиной 56 сантиметров, но недостаточно места даже для металлической сушилки. Это машина-универсал «2 в 1» с максимальной загрузкой до 9 кг для стирки и до 5 кг для сушки, позволяющая сэкономить место дома, применив его с пользой для семьи.
В этой стиральной машине используется технология Artificial Intelligence Direct Drive (AI DD™), где искусственный интеллект помогает выбрать наиболее подходящий режим стирки. Специальные датчики еще до заполнения машины водой автоматически определяют вес загруженной ткани. Далее определяются ее свойства и характеристики за счет скорости впитывания и замачивания водой, после чего еще раз определяется вес. Затем искусственный интеллект подбирает самый оптимальный режим стирки для вашего белья .
Таким образом, AI DD™ знает, когда стирка требует более бережного обращения с вещами и корректирует свои режимы в одном и том же цикле, обеспечивая чистоту и уменьшая износ тканей. По сути, вам вообще ничего не нужно делать, поскольку программа автоматически подберет наиболее эффективный и быстрый режим для вашего белья.
Как устроена технология искусственного интеллекта в стиральный машинах LG AI DD™?
Технология EcoHybrid, реализованная в LG F4V5VG2S, позволит вам выбрать режим экономичной сушки без использования воды для конденсации, либо поставить стандартный режим с меньшим временем общего цикла сушки и сокращенным энергопотреблением.
В этой стиральной машине для более гигиеничной стирки используется паровая технология LG Steam+™, которая позволяет удалить до 99,9% различных аллергенов, а также уменьшить до 30% количество складок, чтобы облегчить последующий процесс глажки.
Если вы намерены максимально воспользоваться современными технологическими достижениями в области ухода за одеждой, а также намерены стирать всё, включая одеяла, пледы и подушки, следует обратить внимание на флагманскую стирально-сушильную машину LG TW4V9RD9E с искусственным интеллектом и функцией автоматического дозирования моющего средства.
Эта элегантная модель с дверью из закаленного стекла, устойчивого к царапинам и высоким температурам, станет прекрасным выбором для жителей мегаполисов, ведущих активный образ жизни и ценящих свое свободное время.
Данная стиральная машина предлагает радикальное решение вопроса нерационального расхода моющих средств и кондиционера. Встроенная система ezDispense™ автоматически распознает количество белья в барабане и дозирует необходимое количество моющего средства для эффективной стирки, одновременно снижая риск образования остатков на одежде после полоскания.
Система ezDispense™ в LG TW4V9RD9 располагает тремя отсеками – два из них предназначены для жидких средств (один можно использовать для ополаскивателя, другой для порошка), отделение посередине используется для сухого порошка или пятновыводителя. Размер первых двух емкостей рассчитан примерно на 20 стирок, а если вы пользуетесь только жидким моющим средством, в двух отсеках его хватит приблизительно на 35 стирок .
Владельцам этой стиральной машины больше не нужно тратить время на изучение инструкции с рекомендуемым объемом средства и добавлять порошок или жидкое средство при каждой загрузке. Датчик самостоятельно определяет уровень моющего средств в картридже и выводит на дисплей сообщение о необходимости его пополнить.
Стиральная машина LG: Как использовать ezDispense (автоматическое дозирование)
В модели LG TW4V9RD9E также применяется технология AI DD™, которая анализирует объем и характеристики белья, подбирая оптимальный алгоритм и параметры для бережного отстирывания – в том числе, время цикла, количество воды, моющего средства и температурный режим.
Технология TurboWash™360˚ позволяет добиться великолепных результатов стирки за короткое время без ущерба для качества, обеспечивая при этом дополнительную экономию воды, энергии и времени. Благодаря особой конструкции распылителя 3D Multi Spray с четырьмя форсунками, струи воды разбрызгиваются одновременно в четырех направлениях, охватывая 360˚, быстро заполняя барабан и достигая каждого фрагмента белья.
Мощный инверторный насос обеспечивает быстрое впитывание воды и моющего средства в белье за счет интеллектуального регулирования напора от мощной струи под высоким углом до мягкой струи под низким. При выборе цикла TurboWash39 стирка с помощью эффективных струй высокого давления займет всего 39 минут , позволяя вам экономить ресурсы без ущерба для качества.
Возможности AI DD™, TurboWash™360˚ и Steam+™ дополняет функция сушки, что позволяет сэкономить средства и высвободить дополнительное место в квартире. Максимальный объем загрузки для стирки составляет 10,5 кг, для сушки – 7 кг.
Стиральная машина TW4V9RD9E разработана с возможностью полного удаленного управления и интеграции в экосистему умного дома LG ThinQ™. Выбрав удобный способ подключения – через смартфон, телевизор или голосовой помощник Яндекс Алиса, можно дистанционно отслеживать и корректировать такие опции как цикл стирки, расход воды и электричества, а также производить диагностику неисправностей. Если вы еще не пользуетесь приложением LG ThinQ™, покупка стиральной машины может стать первым шагом на пути к созданию вашего умного дома.
# # #
1 10 лет гарантии на инверторный прямой привод (работа и выезд оплачивается потребителем).
2Функция мобильной диагностики SmartDiagnosis распознает до 85 разновидностей неполадок.
3 Испытание проведено компанией Intertek в марте 2019 г. Цикл стирки хлопка с 2 кг нижнего белья по сравнению с обычным циклом стирки хлопка LG (сравните модели F4V9RWP2W и FC1450S2W). Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
4Удаление до 99,9% аллергенов подтверждено Британской ассоциацией по борьбе с аллергией (BAF).
5Испытание проведено компанией Intertek в декабре 2018 года на основе стандарта AATCC. Цикл стирки хлопка с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки хлопка без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий. Дополнительная функция «Разглаживание складок» доступна для 6 режимов стирки.
6Объединить два отсека для использования только жидкого порошка возможно на панели управления прибора.
7 Испытание проведено компанией Intertek по стандарту IEC 60456: редакция 5.0. Цикл TurboWash39 с загрузкой 5 кг по стандарту IEC сравнивался с обычной программой стирки «Хлопок» с функцией TurboWash (если сравнить модели F4V9RWP2W и FC1450S2W). Результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.