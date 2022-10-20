Несколько рекомендаций по выбору современной стиральной машины LG для бережного ухода за одеждой

Существует множество веских причин, исходя из которых в один прекрасный день мы решаем приобрести новую стиральную машину. Если раньше такая покупка во многих случаях была вынужденной – например, после счастливого пополнения семейства, переезда в более просторное жилище, окончательной поломки или нерентабельности починки старой техники, то сегодня достаточно весомым поводом может быть элементарное желание автоматизировать часть домашних хлопот по стирке и сушке или оптимизировать расходы на электричество, воду и моющие средства.

Чтобы облегчить вам процесс выбора, сегодня мы расскажем об основных критериях, на которые стоит обратить внимание при покупке, а для ориентира упомянем ряд новых стиральных машин LG, которые поступили в розницу Казахстана в этом году.