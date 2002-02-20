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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ LG THINQ UP ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТ UL SOLUTION.

Персонализированные обновления ThinQ UP получили сертификат UL Solution.

02/20/2002

LG Electronics (LG) сообщает, что алгоритм обновления программного обеспечения для бытовой техники ThinQ™ UP успешно прошел проверку экспертами UL Solutions . Это первая сертификация LG, касающаяся ПО, подтверждающая надежность регулярного обновления функций управления различными продуктами, включая 27-дюймовые стиральную и сушильную машины и холодильник LG ThinQ UP. Ранее была проведена верификация воспроизводимости алгоритма UL для интеллектуальной технологии AI DD™. Продукция LG ThinQ UP, которая планируется к запуску по всему миру в этом году (после запуска в Южной Корее в 2022), будет регулярно обновляться с помощью загружаемых функций через приложение LG ThinQ.

 

Бытовая техника LG ThinQ UP способна развиваться в соответствии с постоянно меняющимися потребностями потребителей благодаря возможности добавлять новые функции, созданные LG на основе анализа образа жизни пользователей и сценариев применения. Обновления ПО в приложении ThinQ просты в установке, a также предлагают индивидуальные рекомендации по функциям, основываясь на личной истории пользования и привычках. Концепция персонализированной техники LG ThinQ UP состоит в том, что потребители могут воспользоваться самыми современными функциями без необходимости постоянного приобретения новых устройств бренда.

 

Владельцы бытовой техники смогут управлять списком обновлений в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Например, любителей домашних животных заинтересует режим Pet Care Course, разработанный для эффективного удаления запахов и пятен, оставленных питомцами, с одежды во время стирки. Функция Laundry Saver удерживает барабан в вертикальном положении, предотвращая образование складок на одежде, если вы не успеваете выгрузить чистое белье сразу по окончании цикла стирки. По желанию можно подключить дополнительное полоскание или отжим после базового цикла. Владельцы холодильников с ThinQ UP могут регулировать яркость подсветки в ночное время - Improved Nighttime Brightness Control – получая более мягкое и бережное свечение, безопасное для зрения.

 

«Сертификат UL Solutions подтверждает надежность персонализированных обновлений, которые помогают сделать LG ThinQ UP и пользовательский опыт, который они обеспечивают, более комфортным и безупречным», - отметил Лю Чжэ-чол (Lyu Jae-cheol), президент LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. «LG будет постоянно внедрять новые функции для обеспечения дифференцированной ценности и улучшения качества жизни».