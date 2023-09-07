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506 л, Холодильник LG Door-in-Door с верхней морозильной камерой, DoorCooling+, фильтр HygieneFresh+

Характеристики

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506 л, Холодильник LG Door-in-Door с верхней морозильной камерой, DoorCooling+, фильтр HygieneFresh+

GN-A702HMHZ

506 л, Холодильник LG Door-in-Door с верхней морозильной камерой, DoorCooling+, фильтр HygieneFresh+

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

ОБЪЁМ (Л)
506
Размеры (Ш х В х Г), мм
780 x 1800 x 730
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
DoorCooling+
ОСОБЕННОСТИ
Инверторный Линейный компрессор, Гигиенический фильтр Hygiene Fresh+, Door-in-Door®, Fresh 0 Zone, Передвижной лоток для льда, LG ThinQ

Характеристики

Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

780 x 1800 x 730

Тип компрессора

Линейный инверторный компрессор

Door-in-Door

Отделка (двери)

Серебристый

Все характеристики

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

ThinQ (Wi-Fi)

ОТСЕК ДЛЯ ЗАМОРОЗКИ

Освещение в отсеке для заморозки

Ceiling LED

Прозрачная_корзина в двери

● 2EA

ОТСЕК ХОЛОДИЛЬНИКА

Прозрачная_корзина в двери

● H/Bar+2EA

Освещение холодильника

Ceiling LED

Fresh 0 Zone

Полка_Закаленное стекло

ОБЪЕМ

Общий объем морозильной камеры (л)

155

Общий объем холодильной камеры (л)

394

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Внешний LED-дисплей управления

● ( E-micom) Touch button

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Масса упаковки (кг)

94

Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

780 x 1800 x 730

Масса продукта (кг)

84

ФУНКЦИИ

Охлаждение двери+

Door-in-Door

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Материал двери

PET

Отделка (двери)

Серебристый

Тип рукоятки

H-Solid Noble Silver-Dark Shine Silver Chrome

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Тип компрессора

Линейный инверторный компрессор

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