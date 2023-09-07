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395 л, Холодильник LG с верхней морозильной камерой, с технологией DoorCooling+™, фильтр HygieneFresh+™

Характеристики

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395 л, Холодильник LG с верхней морозильной камерой, с технологией DoorCooling+™, фильтр HygieneFresh+™

GN-B392SEBB

395 л, Холодильник LG с верхней морозильной камерой, с технологией DoorCooling+™, фильтр HygieneFresh+™

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ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

GN-B392SEBB
ОБЪЁМ (Л)
395
Размеры (Ш х В х Г), мм
680 X 1760 X 700
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
DoorCooling+
ОСОБЕННОСТИ
Умный (Смарт) Инверторный компрессор, Гигиенический фильтр HygieneFresh+™, Fresh 0 Zone, LG ThinQ

Все характеристики

ОБЪЕМ(Л)

Брутто - Общий

423

Брутто - Морозильная камера

108

Брутто - Холодильная камера

315

Нетто - Общий

395

Нетто - Морозильная камера

90

Нетто - Холодильная камера

305

ВЕС(КГ)

Без упаковки / В упаковке

66 / 72

ГАБАРИТЫ(ММ)

Высота

1760

Глубина

700

Ширина

680

Ш x В x Г - Без упаковки

680 X 1760 X 700

Ш x В x Г - В упаковке

739 X 1833 X 727

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей - Наружний LED

● (белый)

Температурный контроль - Цифровые датчики (датчик RT)

Температурный контроль - Экспресс заморозка

Температурный контроль - Звуковой сигнал двери

Функции температуры - технология DoorCooling+

Система охлаждения

No Frost

Хладогент

R600a (70g)

Умный (Смарт) Инверторный компрессор

Цвет

Бежевый

Ручка - Материал

Пластиковый

Ручка - Тип

Карман

Bio Shield (уплотнитель)

Умная диагностика (Smart Diagnosis)

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Освещение

Multi-Air Flow

Hygiene Fresh

Полка - Закаленное стекло

2

Дверные корзины - Прозрачные

4

Дверные корзины - Хранение бутылок (2л)

Зона свежести (Фрукты & Овощи) Fresh Zone

Зона 0 свежести (Fresh 0 Zone)

Крышка ящика для овощей - Закаленное стекло

Ящик для овощей - Один (без разделителя)

Деодорайзер

Лоток для яиц

●(10*1 яиц)

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Multi-Air Flow

Льдогенератор - 1 Поворотный лоток для льда

Дверные корзины - Прозрачные

2 (Полный)

Полка - Закаленное стекло

1

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