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393 л, Холодильник LG с верхней морозильной камерой, Смарт Инверторный Компрессор

Характеристики

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393 л, Холодильник LG с верхней морозильной камерой, Смарт Инверторный Компрессор

GN-B422SMCL

393 л, Холодильник LG с верхней морозильной камерой, Смарт Инверторный Компрессор

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

ОБЪЁМ (Л)
393
Размеры (Ш х В х Г), мм
700*700*1680
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Smart Инверторный Компрессор
ОСОБЕННОСТИ
Multy Air Flow, Total No Frost

Характеристики

Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

700 x 700 x 1680

Тип компрессора

Инверторный

Отделка (двери)

Серебристый

Все характеристики

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

A+

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

ОТСЕК ХОЛОДИЛЬНИКА

Прозрачная_корзина в двери

2

Освещение холодильника

● (Module 4)

Овощной ящик

Полка_Закаленное стекло

ОБЪЕМ

Общий объем морозильной камеры (л)

130

Общий объем холодильной камеры (л)

297

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Внутренний LED-дисплей

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Масса упаковки (кг)

76

Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

700 x 700 x 1680

Масса продукта (кг)

68

ОТСЕК ДЛЯ ЗАМОРОЗКИ

Прозрачная_корзина в двери

4 (2 полных, 2 полу)

Полка_Закаленное стекло

1

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Материал двери

Матовая Сталь

Отделка (двери)

Серебристый

Тип рукоятки

Карман

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Тип компрессора

Инверторный

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