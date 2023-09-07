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506 л, Холодильник LG с верхней морозильной камерой, DoorCooling+, фильтр HygieneFresh+
506 л, Холодильник LG с верхней морозильной камерой, DoorCooling+, фильтр HygieneFresh+
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Характеристики
-
Размеры продукта (ШxВxГ, мм)
-
780 x 1800 x 700
-
Тип компрессора
-
Линейный Инверторный
-
Отделка (двери)
-
Черное стекло
Все характеристики
-
УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
-
A++
-
Умная диагностика
-
●
-
Освещение в отсеке для заморозки
-
● (Module 4)
-
Прозрачная_корзина в двери
-
4
-
Полка_Закаленное стекло
-
1
-
Ручной_генератор льда
-
●
-
Прозрачная_корзина в двери
-
2
-
Освещение холодильника
-
● (Module 4)
-
Овощной ящик
-
●
-
Fresh 0 Zone
-
●
-
Полка_Закаленное стекло
-
●
-
Hygiene Fresh
-
●
-
Общий объем холодильной камеры (л)
-
392
-
Внутренний LED-дисплей
-
●
-
Масса упаковки (кг)
-
96
-
Размеры продукта (ШxВxГ, мм)
-
780 x 1800 x 700
-
Масса продукта (кг)
-
86
-
Охлаждение двери+
-
●
-
Материал двери
-
Черное стекло
-
Отделка (двери)
-
Черное стекло
-
Тип рукоятки
-
Карман
-
Тип компрессора
-
Линейный Инверторный
-
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