Освежите свой звук

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С момента своего создания более 40 лет назад
логически строгая философия Meridian, основанная на исследованиях,
сохранила свою позицию в отношении того, что возможно в звуке.
Являясь пионерами аудио высокого разрешения и мастерами цифровой
обработки сигналов (DSP), компания Meridian сыграла важную роль
в разработке и внедрении новаторских технологий.
Высокопроизводительное аудио сегодня релевантно как никогда,
особенно для активной жизни.
Новые LG Tone FN6 Free это шаг вперед в инновации аудио и произвонительности,
предоставляющей удобный высококачественный опыт
прослушивания аудио где угодно.
Джон Бьюкенен,
Директор Meridian Audio
Чистое и просторное звучание
Благодаря звуку, разработанному компанией Meridian,
G TONE Free FN6 обеспечивают четкое и пространственное звучание.
Независимо от того, где вы находитесь, полностью погрузитесь
в то, что вы слушаете, и забудьте, что носите наушники.
Реалистичное
Ощущение
Пространства
Технология Headphone Spatial
Processing (HSP) от Meridian
создает коммуникацию между левым
и правым каналами чтобы создать
звук с реалистичным ощущением пространства.
Несмотря на компактны размер,
эти наушники симулируют опыт
прослушивания реальных колонок.
Специальный эквалайзер от MERIDIAN
Погружение
Игры и фильмы
Расширенное
ощущение пространства
Натуральность
Все жанры музыки
Обеспечивает
сбалансированное звучание
Усиление басов
Поп и электроника
Обеспечивает
дополнительный бас
Усиление вокала
Джаз и классика
Более четкие
голоса
Наслаждайтесь
звуком от MERIDIAN
в полной мере
6mm Драйверы
Специальный 6-миллиметровый динамик
улучшает восприятие звука Meridian.
Это мощное, но компактное устройство повышает
четкость вокала и усиливает насыщенный бас.
ЯсностьЗвонка
Шумоизоляция
Снижение эха
Четкое восприятие голоса
Верхний микр.
Нижний микр.
LG TONE Free FN6 оснащен
встроенными высокопроизводительными
двойными микрофонами для
максимальной четкости разговора.
Подавление шума
& Подавление эхо
Верхний микрофон распознает и минимизирует
нежелательный шум.
Более четкий
Голос
Нижний микрофон улавливает и усиливает
ваш голос даже в людных местах.
Шумоизоляция
Плотная посадка в ухе обеспечивает замечательную изоляцию, которая помогает блокировать окружающий шум,
даже когда вы находитесь в оживленном кафе, на рабочем месте или в автобусе.
Режим окружающего звука
Когда вам нужно услышать окружающий мир, нажмите на наушники,
чтобы полностью услышать свое окружение. Это просто, безопасно и удобно.
Насколько ваши Наушники
Чистые?
Не настолько, как Вам кажется
В 2,700 раз
больше бактерий,
чем на кухонной доске.
Наушники могут быть домом для 119,186 колониеобразующих единиц.
Это в 2,700 раз больше, чем бактерий на разделочной доске.
Это может привести к инфекции уха или другим заболеваниям.
- Январь 14, 2019. CNET -
ВспышкаСвежести
UVnano убивает 99.9% бактерий
на ваших наушниках пока они заряжаются.*
Этот инновационный чехол UVnano сохраняет ваши
наушники свежими для повседневного ношения.
Технология LG UVnano - первая, прошедшая
проверку UL на уменьшение количества бактерий.
*UVnano - составное слово, образованное от слова UV и его единицы, нанометра.
*Независимое тестирование показывает, что чехол для зарядки UVnano убивает 99,9% бактерий E. Coli и S. aureus
на сетке динамика наушников за десять минут во время зарядки.
Функция УФ-светодиода работает только когда подставка для зарядки подключена к кабелю питания.
*УФ-светодиоды невидимы и активируются только тогда, когда чехол для зарядки закрыта с наушниками внутри.
Синий световой индикатор предназначен только для эстетических целей и появляется при открытии крышки зарядного устройства.
Амбюшуры
из Медицинского Силикона
Гипоалергенны
и
Удобны
Наушники LG TONE Free FN6 имеют мягкие амбушюры,
изготовленные из нетоксичного и гипоаллергенного
силикона медицинского класса.
Вы практически их не чувствуете и можете носить в течение всего дня.
*Данное устройство или любая из его частей не предназначены или подразумеваются
для предотвращения или лечения каких-либо заболеваний; оно не является медицинским устройством
и не предназначено для использования или замены медицинского устройства.
*Основной материал в силиконовых амбушюрах соответствует требованиям ISO 10993 и USP Class VI."
Подберите свой идеальный размер
Выберите один из трех размеров гибких, облегающих амбушюр
Просто без усилий
Долгое время
работы от аккумулятора
Наслаждайтесь 18 часами автономной работы.
До 6 часов воспроизведения в наушниках
и еще 12 часов в подставке -
все от одной зарядки.
*Стандартное время воспроизведения при прослушивании музыки
**Аккумулятор для наушников и аккумулятор зарядного кейса работают 6 и 18 часов соответственно при прослушивании музыки.
Класс защиты IPX4
Защита от пота и дождя
Не беспокойтесь: водонепроницаемость защищает ваши наушники,
когда вы потеете, тренируетесь или гуляете под дождем.
Эргономичная посадка
Наушники LG TONE Free FN6 созданы для удобной посадки
в ушах, а распределение веса по центру головы помогает
им оставаться плотно прилегающими и надежными.
Изящный
Дизайн &
Удобная
Посадка
#LGTONEFree
#withMERIDIAN
#PremiumSound
#Always
#ComfortableFit
#AllDayLong
Стильный черный
Современный белый
Яркие чехлы - Macaron
Подберитe по своему вкусу
Добавьте немного аромата с помощью чехла в Лимонной, Мятной, Фисташковой,
Малинной и Клубничной расцветке, эксклюзивно для LG TONE Free FN6.
*Чехлы Macaron не входят в комплект TONE Free FN6 и должны приобретаться отдельно.
Потрясающий
музыкальный опыт!
“Музыка впечатляет, а шумоизоляция на новом уровне,
позволяя мне потеряться в моем собственном маленьком мире.
Вы можете четко и одинаково слышать каждую ноту!
И это даже до смешного удобно!”
Технология UVnano
очень, очень крутая.
«Когда наушники находятся на подставке и заряжаются,
вы увидите вспышку
у ультрафиолетового излучения,
которая убивает до 99,9% бактерий.
Вы, ребята, знаете, как это важно, особенно в наши дни, когда
все больше и больше
заботятся о гигиене.
Это очень, очень круто.”
- SuperSaf,UK Tech Reviewer (1.54M подписчиков) -
Очень хорошо
сбалансированный звук.
“Они объединились с Meridian. Итак, вот оно…
это означает, что эти штучки будут звучать потрясающе.
Звук очень хорошо сбалансирован, и вы можете выбрать
режимы эквалайзера в своем приложении.”
- Just Doin’ Audio,US Tech Reviewer (45.9K подписчиков) -
LG запустила
что-то
очень крутое.
“Очень классный звук. Отличная совместная работа с Meridian.
Сразу заметил то, что они черные,
и я думаю что это очень очень круто.
У них есть режим эмбиента и четкость звонка.
У вас просто отличное качество звука для звонков.”
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