About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
Освежите свой звук

LG.COM COOKIES Файлы

Мы используем файлы Cookie, включая Cookie из третьих источников, чтобы улучшить Ваш пользовательский опыт и эффективность рекламных активностей. Эти файлы Cookie предназначены для производительности, аналитики и рекламы, Политика конфеденциальности за большей информацией. Если вы согласны со всеми пунктами, то выберите "Принять все" или выберите "Настройки Cookie", чтобы увидеть, какие мы используем Cookies и выбрать те, что вы принимаете.

  1. COOKIE ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
    Эти файлы cookie используются для предоставления вам удобных функций, таких как обзоры продуктов и воспроизведение видео о продуктах, во время просмотра веб-страниц они также позволяют взаимодействовать с учетными записями социальных сетей.
  2. АНАЛИТИЧЕСКИЕ COOKIES
    Эти файлы cookie позволяют нашему веб-сайту продолжать улучшать функции за счет анализа посещаемости веб-сайта и предлагать вам персонализированный контент.
  3. РЕКЛАМНЫЕ COOKIES
    Эти файлы cookie позволяют нам показывать вам рекламу и другой контент, который, по нашему мнению, наиболее соответствует вашим интересам и поведению в Интернете.

ОСВЕЖИТЕ СВОЙ ЗВУК

LG TONE free (logo)

LG TONE free (logo)

  1. Чистый и пространственный звук с Meridian
  2. Проверенная технология UVnano
  3. Эргономичная и удобная посадка
  4. Элегантный и минималистичный дизайн
перейти ниже

Премиальный звук

Prestigious British Audio

meridian (logo)

С момента своего создания более 40 лет назад
логически строгая философия Meridian, основанная на исследованиях,
сохранила свою позицию в отношении того, что возможно в звуке.
Являясь пионерами аудио высокого разрешения и мастерами цифровой
обработки сигналов (DSP), компания Meridian сыграла важную роль
в разработке и внедрении новаторских технологий.

Высокопроизводительное аудио
сегодня релевантно как никогда,
особенно для активной жизни.

Новые LG Tone FN6 Free это шаг вперед
в инновации аудио и произвонительности,
предоставляющей удобный высококачественный опыт
прослушивания аудио где угодно.

Джон Бьюкенен,
Директор Meridian Audio

Чистое и просторное звучание

Благодаря звуку, разработанному компанией Meridian,
G TONE Free FN6 обеспечивают четкое и пространственное звучание.
Независимо от того, где вы находитесь, полностью погрузитесь
в то, что вы слушаете, и забудьте, что носите наушники.

Реалистичное

Ощущение

Пространства

Технология Headphone Spatial
Processing (HSP) от Meridian
создает коммуникацию между левым
и правым каналами чтобы создать
звук с реалистичным ощущением пространства.

Несмотря на компактны размер,
эти наушники симулируют опыт
прослушивания реальных колонок.

Специальный эквалайзер от MERIDIAN

Погружение
Immersive mode - sound bar graph is moving in between the earbuds.

Игры и фильмы

Расширенное
ощущение пространства

Натуральность
Natural mode - all bars of the sound graph is moving

Все жанры музыки

Обеспечивает
сбалансированное звучание

Усиление басов
Bass Boost mode - the low frequency of the sound graph is highlighted

Поп и электроника

Обеспечивает
дополнительный бас

Усиление вокала
Treble Boost mode - the high frequency of the sound graph is highlighted

Джаз и классика

Более четкие
голоса

Наслаждайтесь

звуком от MERIDIAN

в полной мере

6mm Драйверы

Специальный 6-миллиметровый динамик
улучшает восприятие звука Meridian.
Это мощное, но компактное устройство повышает
четкость вокала и усиливает насыщенный бас.​

A side view of an earbud

Ясность Звонка

  1. Шумоизоляция
  2. Снижение эха
  3. Четкое восприятие голоса

Верхний микр.

Нижний микр.

LG TONE Free FN6 оснащен
встроенными высокопроизводительными
двойными микрофонами для
максимальной четкости разговора.

Подавление шума
& Подавление эхо

Верхний микрофон распознает и минимизирует
нежелательный шум.

Более четкий
Голос

Нижний микрофон улавливает и усиливает
ваш голос даже в людных местах.

Шумоизоляция

Плотная посадка в ухе обеспечивает замечательную изоляцию, которая помогает блокировать окружающий шум,
даже когда вы находитесь в оживленном кафе, на рабочем месте или в автобусе.

Режим окружающего звука

Когда вам нужно услышать окружающий мир, нажмите на наушники,
чтобы полностью услышать свое окружение. Это просто, безопасно и удобно.

Насколько ваши Наушники
Чистые?

Не настолько, как Вам кажется

В 2,700 раз

больше бактерий, чем на кухонной доске.

Graphics of bacteria are increasing around an earbud.

Наушники могут быть домом для 119,186 колониеобразующих единиц.

Это в 2,700 раз больше, чем бактерий на разделочной доске.

Это может привести к инфекции уха или другим заболеваниям.

- Январь 14, 2019. CNET -

Вспышка Свежести

UVnano убивает
99.9% бактерий
на ваших наушниках пока они заряжаются.*
Этот инновационный чехол UVnano сохраняет ваши
наушники свежими для повседневного ношения.
Технология LG UVnano - первая, прошедшая
проверку UL на уменьшение количества бактерий.

*UVnano - составное слово, образованное от слова UV и его единицы, нанометра.
*Независимое тестирование показывает, что чехол для зарядки UVnano убивает 99,9% бактерий E. Coli и S. aureus на сетке динамика наушников за десять минут во время зарядки.
Функция УФ-светодиода работает только когда подставка для зарядки подключена к кабелю питания.
*УФ-светодиоды невидимы и активируются только тогда, когда чехол для зарядки закрыта с наушниками внутри. Синий световой индикатор предназначен только для эстетических целей и появляется при открытии крышки зарядного устройства.

Амбюшуры
из Медицинского Силикона

Гипоалергенны
и
Удобны

Наушники LG TONE Free FN6 имеют мягкие амбушюры,
изготовленные из нетоксичного и гипоаллергенного
силикона медицинского класса.
Вы практически их не чувствуете и можете носить в течение всего дня.

*Данное устройство или любая из его частей не предназначены или подразумеваются
для предотвращения или лечения каких-либо заболеваний; оно не является медицинским устройством
и не предназначено для использования или замены медицинского устройства.
*Основной материал в силиконовых амбушюрах соответствует требованиям ISO 10993 и USP Class VI."

Подберите свой идеальный размер

Выберите один из трех размеров гибких, облегающих амбушюр

Просто без усилий

Долгое время
работы от аккумулятора

A cradle with its lid open is placed on the side of an earbud. A cradle's LED indicator shows blue lighting and an earbud is placed on the side of the cradle.

Наслаждайтесь 18 часами автономной работы.
До 6 часов воспроизведения в наушниках
и еще 12 часов в подставке -
все от одной зарядки.

*Стандартное время воспроизведения при прослушивании музыки
**Аккумулятор для наушников и аккумулятор зарядного кейса работают 6 и 18 часов соответственно при прослушивании музыки.

Класс защиты IPX4
Защита от пота и дождя

Не беспокойтесь: водонепроницаемость защищает ваши наушники,
когда вы потеете, тренируетесь или гуляете под дождем.

Эргономичная посадка

Наушники LG TONE Free FN6 созданы для удобной посадки
в ушах, а распределение веса по центру головы помогает
им оставаться плотно прилегающими и надежными.

Изящный

Дизайн
&

Удобная

Посадка

#LGTONEFree
#withMERIDIAN

#PremiumSound
#Always

#ComfortableFit
#AllDayLong

A man sitting out in a balcony looking at the cityscape A woman listening to music A woman wearing earbuds is stretching
A man sitting out in a balcony looking at the cityscape A woman listening to music A woman wearing earbuds is stretching

Стильный черный

Современный белый

Five cradles with colorful covers are floating down to a floor. Five cradles with colorful covers are floating down to a floor. Five cradles with colorful covers are floating down to a floor.
Яркие чехлы - Macaron

Подберитe по своему вкусу

Добавьте немного аромата с помощью чехла в Лимонной, Мятной, Фисташковой,
Малинной и Клубничной расцветке, эксклюзивно для LG TONE Free FN6.

*Чехлы Macaron не входят в комплект TONE Free FN6 и должны приобретаться отдельно.

A male singer is singing on the stage.

Потрясающий
музыкальный опыт!

“Музыка впечатляет, а шумоизоляция на новом уровне,
позволяя мне потеряться в моем собственном маленьком мире.
Вы можете четко и одинаково слышать каждую ноту!
И это даже до смешного удобно!”

  1. Технология UVnano
    очень, очень крутая.

    «Когда наушники находятся на подставке и заряжаются,
    вы увидите вспышку у ультрафиолетового излучения,
    которая убивает до 99,9% бактерий.

    Вы, ребята, знаете, как это важно, особенно в наши дни, когда
    все больше и больше заботятся о гигиене.
    Это очень, очень круто.”

    - SuperSaf, UK Tech Reviewer (1.54M подписчиков) -
    A YouTuber, SuperSaf, is using TONE Free FN6 earbuds
  2. A YouTuber, Just Doin' Audio, is watching a video on his phone.

    Очень хорошо
    сбалансированный звук.

    “Они объединились с Meridian. Итак, вот оно…
    это означает, что эти штучки будут звучать потрясающе.

    Звук очень хорошо сбалансирован, и вы можете выбрать
    режимы эквалайзера в своем приложении.”

    - Just Doin’ Audio, US Tech Reviewer (45.9K подписчиков) -

  3. LG запустила что-то очень крутое.

    “Очень классный звук. Отличная совместная работа с Meridian.

    Сразу заметил то, что они черные,
    и я думаю что это очень очень круто.

    У них есть режим эмбиента и четкость звонка.
    У вас просто отличное качество звука для звонков.”

    - UberQuin, Голлансдкий инфлюенсер (53.4K подписчиков)
    A YouTuber, UberQuin, is using TONE Free FN6 earbuds

Освежающе стильные

#TONEFree

Six images of lifestyle scenes using the earbuds are laid out. Six images of lifestyle scenes using the earbuds are laid out. Six images of lifestyle scenes using the earbuds are laid out. Six images of lifestyle scenes using the earbuds are laid out. Six images of lifestyle scenes using the earbuds are laid out. Six images of lifestyle scenes using the earbuds are laid out.
Six images of lifestyle scenes using the earbuds are laid out. Six images of lifestyle scenes using the earbuds are laid out.
A black and a white set of a cradle and two earbuds are placed on a dark background.

Выберите свои TONE

HBS FN6 HBS FN4
Shop Now Shop Now
Цвет

Стильный черный / Современный белый
Звук Звук MERIDIAN
Шумоизоляция
Режим окружающего звука
Специальные режимы эквалайзера MERIDIAN
Чистые & Безопасные Зарядный кейс UVnano -
Амбюшуры из медицинского геля
Срок работы батареи Беспроводная зарядка -
18 часов (Наушники 6 часов / Зарядный кейс 12 часов)
Быстрая зарядка
Удобство Защита от погоды (IPX4)
Автоматическое обнаружение ушей
Быстрое подключение
Чистота звонка (Снижение шума / Подавление эха / Более четкий голос)
Новое приложение Tone Free (Android / iOS)
Голосовой помощник (Google Assistant / Siri)