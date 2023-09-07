Телевизор UHD 4K

*Поддерживаемые партнерские сервисы могут отличаться в зависимости от страны.

*Панель управления и оптимизатор для облачных игр будут доступны со второй половины 2022 года.

*Доступность обновлений программного обеспечения может зависеть от модели и региона.

*Параметры меню оптимизатора игр могут отличаться в зависимости от серии.

*HGiG — это добровольной группа компаний игровой и телеиндустрии, которые создают публичные нормативные документы с целью улучшения качества игр в HDR для пользователей.