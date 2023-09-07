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Телевизор LG,LED 55", 4K, Технология 4K Active HDR, Smart, Ultra Surround Sound

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Телевизор LG,LED 55", 4K, Технология 4K Active HDR, Smart, Ultra Surround Sound

55UK6100PLA

Телевизор LG,LED 55", 4K, Технология 4K Active HDR, Smart, Ultra Surround Sound

(2)

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Ваша гостиная — эпицентр событий<br>1

Ваша гостиная — эпицентр событий

Режим просмотра футбола обеспечивает улучшенное качество изображения и звука, благодаря которому вы получите еще больше удовольствия от просмотра матчей. Вы сможете ощутить накал бушующих на стадионе страстей, а также насладиться плавной сменой кадров и яркими цветами. Вы будете в курсе всего, что происходит на поле.

* Изображения представлены исключительно в качестве иллюстративного материала

Удовольствие при просмотре под любым углом1

Удовольствие при просмотре под любым углом

Особый угол обзора спортивных передач в телевизорах LG гарантирует точную цветопередачу, независимо от угла просмотра. Это означает, что вы сможете беспрерывно наслаждаться совместным просмотром спортивных состязаний и игр с любого местоположения.
Суть безупречной картинки<br>1

Суть безупречной картинки

Четырехядерный процессор работает без устали, чтобы снизить уровень шума и повысить четкость изображений даже с низким разрешением до качества, сравнимого с изображениями качества 4К.

Технология 4K Active HDR

Формат HDR (расширенный динамический диапазон) — это новый стандарт качества изображения. Он обладает высоким качеством передачи деталей и естественными цветами при высоком диапазоне контрастности. Телевизор LG UHD поддерживает различные форматы HDR, в том числе HDR10 Pro и HLG Pro.

Технология 4K Active HDR1

Телевизор LG UHD Обрабатывает края кадров с помощью технологии динамического регулирования. С помощью данной чувствительной технологии обработки формат SDR можно воспроизвести в формате HDR.

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Объемный звук для погружения в атмосферу стадиона1

Объемный звук для погружения в атмосферу стадиона

Уникальный многомерный звук LG подарит вам еще больше эмоций и позволит ощутить волнующую атмосферу стадиона.
Многоканальная технология1

Многоканальная технология

Хорошему телевизору нужна хорошая аудио система. Эта аудио технология создает виртуальную многоканальность, благодаря чему вы можете слышать объемное звучание.
Высокотехнологичный как внутри, так и снаружи<br>1

Высокотехнологичный как внутри, так и снаружи

Стильные металлические рамки придают современному дизайну этого телевизора еще большую элегантность и изысканность.
Простота для вашего удобства1

Простота для вашего удобства

Откройте для себя множество функций умного телевизора LG с WebOS. Воспользуйтесь расширенными возможностями управления и поиска, чтобы открывать и переключать избранные приложения и прочие премиальные сервисы при помощи голосового управления.

* ГИП webOS может отличаться в зависимости от страны.
* Сервисы предоставляются при их наличии, могут требовать подписки, а также могут отличаться в зависимости от продукта и платформы. Необходимо подключение к интернету.
* Функция Magic remote входит в комплект поставки некоторых моделей телевизоров webOS.
* Кнопка Netflix Hotkey на пульте управления может быть недоступна в некоторых странах.

Печать

Все характеристики

ДИСПЛЕЙ

Устройство с дисплеем (OLED/LCD)

LCD

Размер экрана (в дюймах)

55

Разрешение

3840*2160

Экран с технологией Nano Cell

-

Панель IPS (только для серии LCD, включая дисплеи IPS 4K и IPS 4K)

Угол обзора

Угол обзора, предназначенный для просмотра спортивных телепередач

Тип панели (только для серии LCD)

M+

Тип BLU (только для серии LCD)

Direct

ВИДЕО(КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ)

True Motion/Частота обновления (только для серии LCD)

TM100 (частота обновления 50 Гц)

PMI (индекс улучшения изображения)/ частота обновления (только для серии LCD)

PMI 1600 (частота обновления 50 Гц)

UHDA Premium

-

HDR

Технология 4K Active HDR

– Режим Dolby Vision (см. вкладку «Формат HDR»)

-

– Режим HDR10 (см. вкладку «Формат HDR»)

– Режим HLG (см. вкладку «Формат HDR»)

Расширенный диапазон цветов

-

Миллиард насыщенных цветов

-

Затемнение (набор спецификаций)

-

Черный цвет

-

Технология Ultra Luminance

-

Технология Picture Engine

-

– Технология Color Master Engine

– Функция Upscaler

Функция 4K Upscaler

– Технология точности цветопередачи True Color Accuracy

– Активный усилитель глубины изображения

-

– Эффект HDR

– Режим Smart Picture

-

– Режим «Футбол»

Декодер HEVC

до 4K@60 пикселей, 10 бит

Декодер VP9

до 4K@60 пикселей, 10 бит

АУДИО

Выходная мощность звука (Вт)

20 Вт

Аудиосистема (количество каналов)

2.0 ch

Тип динамика

направленный в пол сабвуфер

DOLBY ATMOS

-

Harman Kardon

-

Режим объёмного звучания

Объемное звучание Ultra Stadium Surround

Дифференциация звука

Режим Smart Sound

– Технология Clear Voice

Clear Voice III

– Функция Magic Sound Tuning

Ready

– Режим Smart Sound

Hi–Fi Audio

Определение типа установки телевизора

-

LG Sound Sync/Bluetooth

Декодер DTS

Аудиокодек

AC3(Dolby Digital), EAC3, HE–AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS–HD, DTS Express, WMA, apt–X

SMART TV

ОС (Операционная система)

webOS 3.5

– число ядер процессора

Четырехъядерный

Magic Remote

Ready

Функция Magic Zoom

Live Zoom + Focus Zoom*
*требуется пульт LG Magic Remote

360 VR

Распознавание голоса

Ready

Универсальное управление

Ready (Россия, Украина, Казахстан)

Magic Link (Волшебная ссылка)

Быстрый доступ

Галерея OLED

-

Магазин контента LG

Многоэкранное средство просмотра

-

Веб–браузер

Музыкальный проигрыватель

Мой контент

Мои каналы

Советчик каналов

Функция CHANNEL PLUS

-

ТЕХНОЛОГИЯ SMART CONVERGENCE

IoT: Google weave

-

Мобильное приложение (LG TV Plus)

Подключение Magic Mobile

Функция Mobile TV вкл.

– WiFi TV On

– BLE TV On

WiDi (подключение ПК к телевизору)

Miracast (Подключение мобильного устройства к телевизору)

Сетевой файловый браузер

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

TTS (перевод текста в речь)

STT (перевод речи в текст)

Ready

Естественное распознавание речи

Ready (Только для России)

Simplink (HDMI CEC)

Одновременное воспроизведение аудио

Блокировать доступ к вредоносному сайту

FM радио

-

Игровое ТВ

-

Mosqito Away

-

Двусторонняя служба на основе ACR

-

Язык экранного меню

35 языков

СИСТЕМА ВЕЩАНИЯ

Цифровое ТВ (наземное, кабельное, спутниковое)

DVB–T2/C/S2

[DVB] Передача данных (спецификация по странам)

HbbTV(Ready)

[DVB] CI + (общий интерфейс)

CI+ 1.3

Страница телетекста

2000 страниц

Телетекст (Top/Flof/List)

● (TOP: Германия, Италия, Швейцария,–, Flof: другие)

Субтитр

EPG (8 дней)

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВ

HDMI

3

– ARC (Канал возврата аудио)

USB

2

LAN

1

Общий компонентный/композитный вход

1 (общий композитный)

Композитный вход (AV)

-

Слот CI

1

Вход RF

2 (RF, Sat)

Wifi (802.11.ac или 802.11.n)

802.11ac

Bluetooth

Цифровой аудиовыход (оптический)

1

Выход для наушников

-

Линейный выход

-

RS–232C (управление/SVC)

-

Компонентный вход (Y,Pb,Pr + Audio): 5

1 (общий композитный)

Композитный вход (CVBS+ Audio): 3

-

HDMI (6G/3G)

1(1/0)

USB (3.0/2.0)

1(0/1)

Проводной ИК

-

ДИЗАЙН

Форма

-

ECO

Датчик освещенности

Датчик белого

Режим энергосбережения

ENERGY STAR® Qualified (регулирование энергопотребления NA)

-

ЭНЕРГИЯ

Источник питания (напряжение, Гц)

100–240 В переменного тока, 50–60 Гц

Потребляемая мощность в режиме ожидания

0.3 Вт↓

Потребляемая мощность (макс.)

Размер экрана отличается в зависимости от региона

АКСЕССУАРЫ

Пульт дистанционного управления

L–Con

Компонентный/AV–кабель

-

Кабель питания

Руководство пользователя

Настенное крепление VESA

– Размер Vesa

См. спецификацию продукта M

Батарейки (для пульта дистанционного управления)

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55UK6100PLA

Телевизор LG,LED 55", 4K, Технология 4K Active HDR, Smart, Ultra Surround Sound

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